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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι της Χίου, προκαλώντας άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Σημαντική είναι και η εναέρια συνδρομή, καθώς στις επιχειρήσεις συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ υδροφόρες των ΟΤΑ ενισχύουν επίσης το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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