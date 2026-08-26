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Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρησμό από πρόθεση στο Αιγάλεω προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια της Δ.Α.Ε.Ε του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η σύλληψη αφορά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες με τρεις ανεξάρτητες εστίες σε πρανές οδού, σε ξηρά χόρτα, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών, στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός, υπήκοος Πακιστάν, προκάλεσε την πυρκαγιά από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση περίπου στις 23:30, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα και συγκεκριμένα αναπτήρα.

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Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 26 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 741 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.211.770,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 314 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 279 (88,85%) είναι από αμέλεια και οι 35 (11,15%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

«Κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ