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Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (23.06.2026) σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της και σήμερα (24.06.2026).

Η φωτιά εξακολουθεί να καίει λόγω του τεράστιου όγκου εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στις αποθήκες και στους χώρους του εργοστασίου στο Αιγάλεω, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

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Πυκνοί μαύροι καπνοί συνεχίζουν να αναδύονται και η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με συνεχή ρίψη νερού.

Λόγω της αναζωπύρωσης και των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατάσβεσης, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση διενεργείται από τους αρμόδιους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του εργοστασίου και ο κόσμος πρόλαβε να βγει άμεσα έξω χωρίς να κινδυνεύσει κανείς, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική καθώς καίγονταν πολλά πλαστικά που υπήρχαν στο κτίριο.

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που από το θερμικό φορτίο που υπήρχε, κατέρρευσε η οροφή του εργοστασίου με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης.