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Τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σημειώθηκε στις 01:20 τα ξημερώματα στο Αιγάλεω, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε έξι σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το φορτηγό κινούνταν στην περιοχή όταν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ο 48χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ως αποτέλεσμα, προσέκρουσε διαδοχικά στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός, αλβανικής υπηκοότητας, φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή που σημειώθηκε το ατύχημα.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές, με στόχο να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.