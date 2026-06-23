Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 23/6 στον πρώτο όροφο εργοστασίου πλαστικών και χαρτιών στο Αιγάλεω, επί της οδού Ορφέως.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, εθελοντές, ενώ τις δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη και δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους.
Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού.