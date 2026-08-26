Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα σε όλα τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν την Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στη Σαλαμίνα συνεχίζονται οι ρίψεις νερού χωρίς να απειληθούν οι εγκαταστάσεις και τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας αντιμετωπίζοντας κυρίως καπνίζοντα σημεία με τη συνδρομή εναέριων και επίγειων μέσων.

Η πυρκαγιά στη Στεφάνη Βοιωτίας δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση.

Βελτιωμένη είναι επίσης η κατάσταση στη δασική έκταση της περιοχής Κτυπημένα του Δήμου Αλμωπίας, όπου παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα σε όλα τα μέτωπα όπου ξέσπασαν φωτιές την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, αν και μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στην Σαλαμίνα στο νταμάρι κοντά στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας, κοντά στο Ελληνικό σύμφωνα με πληροφορίες η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Στο σημείο βέβαια παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεχίζουν τις ρίψεις νερού, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση της φωτιάς.ς πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται πως σύμφωνα με πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ποτέ δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στον ναύσταθμο Σαλαμίνας

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Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε επίσης χθεςσε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μετά από ολονύχτια επιχείρηση, αντιμετωπίζουν κυρίως καπνίζοντα σημεία και συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή. Στο σημείο βρίσκονται 92 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα, ενώ, εφόσον απαιτηθεί, θα κινητοποιηθούν και άλλα εναέρια μέσα. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Δήμος Λεβαδέων έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Σήμερα, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, 25 Αυγούστου, στις 18:14 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες, με κατεύθυνση προς Λιβαδειά. Νωρίτερα, στις 17:27, είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες.

Επίσης, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βοιωτίας χθες αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ολονύχτιας επιχείρησης αντιμετώπισαν αρκετές εστίες και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία.

Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 28 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν σήμερα με το πρώτο φως 2 ελικόπτερα και στη συνέχεια εφόσον απαιτηθεί θα διατεθούν και άλλα εναέρια μέσα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

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Τέλος, βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες και σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμωπίας Πέλλας. Ωστόσο στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

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