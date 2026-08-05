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Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται αύριο, Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι τρεις περιοχές κατατάσσονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4, γεγονός που σημαίνει ότι ενεργοποιούνται ενισχυμένα μέτρα πρόληψης, επιτήρησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

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Η υψηλή επικινδυνότητα οδηγεί στην ενεργοποίηση της κατάστασης κινητοποίησης Red Code, με την Πολιτική Προστασία να θέτει σε επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από την αξιολόγηση των μετεωρολογικών συνθηκών και των επιχειρησιακών δεδομένων από την αρμόδια Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών.

Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, την αυξημένη ετοιμότητα των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών μέσων, καθώς και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, με στόχο την άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και τον περιορισμό των πιθανών επιπτώσεών της.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση δράσεων άμεσης υποστήριξης και βραχείας αποκατάστασης, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση σε περίπτωση εκδήλωσης μεγάλης πυρκαγιάς.

Έκτακτες συνεδριάσεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Σκοπός των συνεδριάσεων είναι να αξιολογηθεί ο βαθμός ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών, να διασφαλιστεί ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών στις περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.