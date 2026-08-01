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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Βοιωτία.

Πολλά πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν τεθεί υπό έλεγχο ή βρίσκονται σε ύφεση, με τις αρχές να παραμένουν σε ετοιμότητα για αναζωπυρώσεις.

Για την τρέχουσα ημέρα έχει κηρυχθεί κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς για την Αττική, την Εύβοια και αρκετές ακόμη περιοχές της επικράτειας.

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Οι κάτοικοι στην Βοιωτία και την Δυτική Αττική, με την μεγάλη φωτιά να περνά προς το Πόρτο Γερμενό και τις εκκενώσεις περιοχών να διαδέχονται η μία την άλλη, πέρασαν την πιο δύσκολη νύχτα ενώ τα ξημερώματα το 112 ήχησε και στη Δομβραίνα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη. Είχε προηγηθεί απομάκρυνση πολιτών δια θαλάσσης στο Πόρτο Γερμενό. Στο μεταξύ πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδύνος για εκδήλωση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια.

07:23 Ενισχύονται τα εναέρια μέσα στο Πόρτο Γερμενό

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Εννέα canadair και τέσσερα ελικόπτερα επιχειρούν στο μέτωπο του Πόρτο Γερμενού θέλωντας να προλάβουν μια πιθανή ενίσχύση των ανέμων κατά την διάρκεια της ημέρας. Ήδη πίτια έχουν καταστραφεί και άλλα έχουν υποστεί ζημιές, ενώ τώρα η φωτιά μαίνεται σε παρθένο δάσος.

07:10 Καλύτερη η εικόνα στο Ρέθυμνο

Με καλύτερη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη ημέρα το νότιο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακόμα δεν υπάρχει επέμβαση εναέριων μέσων. Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο οι συνεχείς αναζωπυρώσεις το βράδυ κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

07:04 Καιρός: Ισχυροί βοριάδες, δύσκολες θάλασσες, επιφυλακή επίπεδο 4 για φωτιές σε Αττική και πολλές περιοχές της χώρας

06:54 Σε ποιες περιοχές έχει βελτιωθεί α εικόνα

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-Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στο Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε ετοιμότητα για πιθανές αναζωπυρώσεις.

-Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας, η οποία είχε επεκταθεί προς το Κουτσοπόδι και την Μπόρσα. Οι επίγειες δυνάμεις και τα υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης παραμένουν στην περιοχή.

-Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας. Η φωτιά είχε ξεκινήσει από χωματερή και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ανέμων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 97 πυροσβέστες, 28 οχήματα, 15 μέλη πεζοπόρων τμημάτων, εναέρια μέσα, πέντε υδροφόρες και δέκα χωματουργικά μηχανήματα.

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-Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκονται επίσης οι πυρκαγιές στη Λάκκα Κάτσαρη Ασπροπύργου και στον Αετό Καρύστου, ενώ έχει σβήσει η φωτιά στο Κυπαρίσσι Αταλάντης.

-Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Χινίτσα Ερμιονίδας, ενώ οριοθετήθηκε το μέτωπο που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Στην περιοχή παραμένουν 52 πυροσβέστες με μία ομάδα της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις. Για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

-Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που είχε ξεκινήσει από τον Ασπρόπυργο και κινήθηκε προς το Χαϊδάρι, απειλώντας την Αφαία και το Άνω Δάσος, όπου είχαν προηγηθεί προληπτικές εκκενώσεις.

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06:45 Ακραίος κίνδυνος σήμερα για Αττική και Εύβοια

Ιδιαίτερα δύσκολες προβλέπονται οι συνθήκες και το Σάββατο 1 Αυγούστου, καθώς Αττική και Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 4, βρίσκονται πολλές ακόμη περιοχές της χώρας, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί:Η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, η Δυτική Ελλάδα, οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα και η Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου, η Λήμνος, η Λέσβος και η Χίος, η Ροδόπη και ο Έβρος μαζί με τη Σαμοθράκη, καθώς και οι Κυκλάδες.

06:33 Επιχείρηση απεγκλωβισμού στο Πόρτο Γερμενό

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Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα άρχισε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού Βιλίων, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στην περιοχή έσπευσαν ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος. Απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης συνολικά 12 άτομα. Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, σκάφος της Πυροσβεστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών.

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06:27 Νέα εκκένωση στη Δομβραίνα

Στις 05:12 τα ξημερώματα του Σαββάτου εστάλη νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Δομβραίνας Βοιωτίας, με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς.«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δομβραίνα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θίσβη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in your area



‼️ If you are in #Domvrena of the regional unit of #Viotia move away to #Thisvi



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

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