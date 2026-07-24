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Η έντονη βροχόπτωση που πλήττει την Αττική προκάλεσε προβλήματα και στην περιοχή της Κυψέλης, όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι δρόμοι γέμισαν με νερά, με την κακοκαιρία να δυσκολεύει τις μετακινήσεις κατοίκων και οδηγών. Το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων και της ΕΜΥ για έντονα φαινόμενα.

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Στην περιοχή καταγράφηκαν εικόνες με μεγάλες ποσότητες νερού στους δρόμους, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μεσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με την κακοκαιρία να επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας.