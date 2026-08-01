Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, γνωστοί ως μελτέμια, αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στο Αιγαίο, προκαλώντας ταραγμένες θάλασσες και δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες διατηρούν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολύ υψηλά επίπεδα σε πολλές περιοχές της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, παρουσιάζοντας ωστόσο σταδιακή άνοδο από τη Δευτέρα, χωρίς να αναμένεται η εμφάνιση ακραίου καύσωνα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στις υπαίθριες δραστηριότητες και τις μετακινήσεις, λόγω του συνδυασμού των ισχυρών ανέμων με την ξηρή ατμόσφαιρα.

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Ο Αύγουστος κάνει ποδαρικό με καλοκαιρινό αλλά απαιτητικό καιρό. Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, τα γνωστά μελτέμια στο Αιγαίο, που θα διατηρήσουν τις θάλασσες ιδιαίτερα ταραγμένες, θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ενώ θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι, παρά το γεγονός ότι δεν αναμένεται ακραίος καύσωνας, οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο του Σαββατοκύριακου.

Σάββατο: Ισχυρά μελτέμια και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

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Η σημερινή ημέρα κυλά με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας τις θερμές ώρες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33-35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 29 και 32 βαθμών.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 6 έως 7 μποφόρ και κατά τόπους έως 8 μποφόρ στις Κυκλάδες, την Κάρπαθο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Αθήνα

Ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεμοι 5-6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

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Γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.

Οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολύ υψηλά επίπεδα (κατηγορία 4) σε αρκετές περιοχές, ενώ τοπικά εκδίδονται ακόμη αυστηρότερες προειδοποιήσεις όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν. Η Αττική βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μαζί με περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας, της ανατολικής Πελοποννήσου, των Κυκλάδων, της Κρήτης και νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Κυριακή

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Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, κρατώντας τις θάλασσες δύσκολες για μικρά σκάφη και προκαλώντας πιθανές τοπικές δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Δευτέρα

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Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ηλιοφάνεια και εξασθένηση των ανέμων κυρίως στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο όμως τα μελτέμια θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Ο υδράργυρος θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς και στα κλειστά ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς.

Τρίτη

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Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάσουν περαιτέρω εξασθένηση. Οι συνθήκες θα ευνοούν μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση στις ηπειρωτικές περιοχές, χωρίς όμως να διαφαίνεται οργανωμένο κύμα καύσωνα.

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Τετάρτη

Το σκηνικό θα παραμείνει καλοκαιρινό με αρκετή ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες κοντά στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και βοριάδες 4 έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα εξακολουθήσει να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στις περιοχές με ξηρή βλάστηση και έντονη καλοκαιρινή δραστηριότητα.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επισημαίνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, που διατηρούν υψηλό τον δείκτη επικινδυνότητας για πυρκαγιές και δυσκολεύουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το Meteo, το μελτέμι θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις αρχές της νέας εβδομάδας, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο από τη Δευτέρα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για επιμονή των βορείων ανέμων και σταδιακή θερμή μεταφορά προς τα μέσα της εβδομάδας.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης υπογραμμίζει ότι ο συνδυασμός ξηρής ατμόσφαιρας, υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Αντίστοιχα, ο Σάκης Αρναούτογλου και η ΝικολέταΖιακοπούλου επισημαίνουν ότι, παρά την απουσία ακραίου καύσωνα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις υπαίθριες δραστηριότητες, στις μετακινήσεις με πλοία και σε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς τα μελτέμια θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες.