Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος τις επόμενες ημέρες με κύριο χαρακτηριστικό τους πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ προκαλώντας πιθανές καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών στη χώρα.

Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών.

Οι συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις στο Ιόνιο παραμένουν αισθητά καλύτερες, καθώς οι άνεμοι εκεί θα πνέουν με μικρότερη ένταση.

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Ο Αύγουστος κάνει ποδαρικό με ένα γνώριμο καλοκαιρινό σκηνικό. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως τα πολύ ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο θα αποτελέσουν το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το Meteo, αλλά και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά, Κλέαρχου Μαρουσάκη και Χριστίνας Ζιακοπούλου, οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν σε επίπεδα 6 έως 8 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ενώ κατά τόπους χρειάζεται επικοινωνία με τα λιμεναρχεία σε ό,τι αφορά τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο.

Απόψε Παρασκευή προς Σάββατο

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Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα υποχωρήσει στους 21-24 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στους 24-26 βαθμούς στα νησιά.

Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, 25-35°C, βόρειοι άνεμοι 5-6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός, 23-34°C, ασθενέστεροι άνεμοι 3-4 μποφόρ.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα αγγίζουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι ιδιαίτερα ταραγμένες και δεν αποκλείεται να υπάρξουν τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ειδικά στις Κυκλάδες και στα δρομολόγια προς Κρήτη.

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Κυριακή

Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν το μεσημέρι στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 33-36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στους 30-33 στα νησιά.

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Τα μελτέμια παραμένουν πολύ ισχυρά στο Αιγαίο, με εντάσεις 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Δευτέρα

Δεν αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό.

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Ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες 34-36 βαθμών στα ηπειρωτικά, ενώ στα ανατολικά η αίσθηση της ζέστης θα είναι πιο υποφερτή λόγω των βορείων ανέμων.

Στο Αιγαίο συνεχίζονται οι πολύ ισχυροί άνεμοι, με δύσκολες συνθήκες για μικρά σκάφη.

Τρίτη

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Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα προσεγγίσει τοπικά τους 37 βαθμούς.

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Στα ανατολικά και τα νησιά οι βόρειοι άνεμοι εξακολουθούν να διατηρούνται ισχυροί, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές νεφώσεις στα ορεινά.

Τετάρτη

Το καλοκαιρινό σκηνικό παραμένει σταθερό.

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Θερμοκρασίες έως 36-37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 31-33 στα περισσότερα νησιά.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο δείχνουν τάση μικρής εξασθένησης, χωρίς όμως να εγκαταλείπουν την περιοχή.

Πυρκαγιές: Σε ποιες περιοχές χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Ο συνδυασμός ξηρής ατμόσφαιρας, πολύ ισχυρών βορείων ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές.

Αυξημένη επιφυλακή απαιτείται κυρίως σε:

Αττική

Εύβοια

Βοιωτία

Ανατολική Πελοπόννησο

Κυκλάδες

Κρήτη

Ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Οι αρχές συνιστούν αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο.

Οι θάλασσες

Το Αιγαίο θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό την επίδραση πολύ ισχυρών βορείων ανέμων 7-8 μποφόρ, με έντονο κυματισμό κυρίως στις Κυκλάδες, το Καρπάθιο και το Κρητικό Πέλαγος.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα παραμείνουν αισθητά ασθενέστεροι, γενικά 3-5 μποφόρ, με πολύ καλύτερες συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.