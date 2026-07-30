Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ισχυροί άνεμοι και το επίμονο μελτέμι στο Αιγαίο δημιουργούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών σε πολλές περιοχές.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν έντονο κυματισμό, οδηγώντας σε πιθανές καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ενώ οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του ανατολικού Αιγαίου, παρά τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες ημέρες.

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν προσοχή σε δραστηριότητες στην ύπαιθρο και αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα, λόγω της αυξημένης ευφλεκτότητας της βλάστησης.

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Το επίμονο μελτέμι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής του καιρού, δημιουργώντας μία επικίνδυνη εξίσωση: ισχυρούς ανέμους, πολύ δύσκολες θάλασσες και εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και κυρίως την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr και οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης, Θοδωρής Κολυδάς και Δημήτρης Ζιακόπουλος συγκλίνουν στη διατήρηση των ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο, με σταδιακή αλλά όχι άμεση αποκλιμάκωση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Αττική, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και θα μπορούν να μεταφέρουν σπίθες και καύτρες σε μεγάλη απόσταση. Ήδη το meteo.gr κατέγραψε την Πέμπτη ενεργές πυρκαγιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο, με τον καπνό να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις από τους ισχυρούς ανέμους.

Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή: Επιμένουν οι θυελλώδεις βοριάδες

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή, οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί έως θυελλώδεις στο Αιγαίο. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στα στενά Καφηρέα, στο Ικάριο και στα πελάγη γύρω από την Κρήτη οι ριπές θα παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές.

Οι θάλασσες θα είναι πολύ κυματώδεις έως τοπικά τρικυμιώδεις, ενώ οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν προηγουμένως με τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Τα απαγορευτικά απόπλου δεν εκδίδονται αυτομάτως μόνο βάσει των μποφόρ, αλλά αποφασίζονται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο του πλοίου και τις πραγματικές συνθήκες.

Παρασκευή 31 Ιουλίου: Η δυσκολότερη ημέρα στις θάλασσες

Η Παρασκευή θα είναι γενικά αίθρια, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ. Το meteo.gr προβλέπει 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

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Οι δυσκολότερες συνθήκες αναμένονται στις Κυκλάδες, στο Ικάριο, στο Καρπάθιο, στο στενό Καφηρέα και στις θαλάσσιες περιοχές μεταξύ Κυκλάδων και Κρήτης. Σε πολλά περάσματα θα δημιουργηθεί υψηλός κυματισμός, με πιθανές καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν γενικά τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στον Πατραϊκό μπορεί να αγγίξουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή στα δυτικά. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τοπικά, σύμφωνα με το meteo.gr, τους 38 με 40 βαθμούς στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα θα κυμανθεί κυρίως στους 32 με 35 βαθμούς, ενώ στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 31 βαθμούς εξαιτίας του ισχυρού μελτεμιού.

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Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς, με βοριάδες 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, ασθενείς άνεμοι και θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Σάββατο 1 Αυγούστου: Μικρή υποχώρηση, αλλά όχι λήξη του συναγερμού

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Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ. Επομένως, παρά τη σταδιακή εξασθένηση, οι θάλασσες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν δύσκολες, ιδιαίτερα για μικρά σκάφη, ιστιοπλοϊκά και ταχύπλοα.

Οι θερμοκρασίες δεν θα παρουσιάσουν σημαντική μεταβολή. Στα δυτικά θα φτάσουν τους 36 με 37 βαθμούς, στα κεντρικά και βόρεια τους 33 με 35 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς.

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Η επιμονή του ανέμου σε συνδυασμό με την ξηρή βλάστηση θα κρατήσει πολύ υψηλό τον πυρομετεωρολογικό κίνδυνο σε Αττική, Εύβοια, ανατολική Στερεά, βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη.

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Κυριακή 2 Αυγούστου: Συνεχίζεται το μελτέμι

Την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Ο κυματισμός θα αρχίσει σταδιακά να περιορίζεται, αλλά το Αιγαίο δεν θα είναι ήρεμο. Στο Ικάριο, στις ανατολικές Κυκλάδες, στο Καρπάθιο και γύρω από την Κρήτη θα εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολες συνθήκες.

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Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 34 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 29 με 33 στα νησιωτικά τμήματα. Οι περιοχές που βρίσκονται υπήνεμα των ορεινών όγκων, όπως η νότια Κρήτη και τμήματα της δυτικής Ελλάδας, θα έχουν υψηλότερες μέγιστες τιμές.

Δευτέρα 3 Αυγούστου: Περισσότερη ζέστη στα ηπειρωτικά

Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά ενδέχεται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες απογευματινές νεφώσεις.

Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχιστούν στο Αιγαίο, πιθανότατα με ένταση 5 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Δεν αναμένεται πλήρης παύση του μελτεμιού, ωστόσο οι συνθήκες στις θάλασσες θα είναι βελτιωμένες σε σύγκριση με την Παρασκευή. (Intranet EMY)

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, φτάνοντας τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς. Στα ανατολικά και στα νησιά του Αιγαίου ο βοριάς θα συγκρατεί τον υδράργυρο χαμηλότερα.

Παρά τη μικρή εξασθένηση των ανέμων, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει υψηλός, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν καταστήσει τη βλάστηση εξαιρετικά εύφλεκτη.

Τρίτη 4 Αυγούστου: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων

Την Τρίτη αναμένεται γενικά ηλιόλουστος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά της βόρειας χώρας τις θερμές ώρες της ημέρας.

Το μελτέμι θα παρουσιάσει περαιτέρω εξασθένηση, χωρίς όμως να εξαφανιστεί. Στο Αιγαίο οι άνεμοι εκτιμάται ότι θα πνέουν κυρίως με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Οι θάλασσες θα είναι σαφώς πιο διαχειρίσιμες, αλλά στο Ικάριο, στο Καρπάθιο και στα πελάγη της ανατολικής Κρήτης θα εξακολουθεί να χρειάζεται προσοχή.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά μπορεί να προσεγγίσει τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται περίπου 33 με 35 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη 34 με 36.

Οι κρίσιμες προειδοποιήσεις

Οι επόμενες ημέρες δεν χαρακτηρίζονται από ακραίες θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά από τον επικίνδυνο συνδυασμό ζέστης, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων.

Η μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται:

Στα ανατολικά της Αττικής και στην Εύβοια, όπου ο βορειοανατολικός άνεμος επιταχύνεται τοπικά.

Στις Κυκλάδες, στο Ικάριο και στα στενά Καφηρέα, όπου ο κυματισμός θα είναι υψηλός.

Στη νότια Κρήτη, όπου οι καταβάτες άνεμοι μπορεί να εμφανίζουν πολύ ισχυρές ριπές και παράλληλα να ανεβάζουν τη θερμοκρασία.

Στα Δωδεκάνησα και στο Καρπάθιο, όπου οι άνεμοι θα παραμένουν ενισχυμένοι ακόμη και όταν θα αρχίσει η αποκλιμάκωση στο βόρειο Αιγαίο.

Σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς πρέπει να ελέγχουν τα δρομολόγιά τους πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι. Οι οδηγοί οφείλουν να αποφεύγουν τη στάθμευση κάτω από δέντρα, ενώ απαγορεύεται κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα.

Το μελτέμι προσφέρει ανάσα από την ακραία ζέστη, αλλά αυτές τις ημέρες αποτελεί ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο σύμμαχο οποιασδήποτε πυρκαγιάς.