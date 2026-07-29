Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα εισέρχεται σε ένα πενθήμερο με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, οι οποίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα χωρίς όμως να παρουσιάζουν συνθήκες ακραίου καύσωνα.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τοπικά τα οκτώ μποφόρ, προκαλούν ανησυχία στους μετεωρολόγους για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο συνδυασμός ξηρής ατμόσφαιρας, υψηλών θερμοκρασιών και ενισχυμένων μελτεμιών επιβάλλει αυξημένη προσοχή στους πολίτες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους στην ύπαιθρο.

Οι αρμόδιοι φορείς συνιστούν την αποφυγή εργασιών που προκαλούν σπινθήρες και την αποχή από το κάψιμο ξερών χόρτων για την πρόληψη πυρκαγιών.

Οι ταξιδιώτες στο Αιγαίο οφείλουν να ενημερώνονται για τις θαλάσσιες συνθήκες, καθώς τα μελτέμια θα διατηρήσουν τις θάλασσες ιδιαίτερα ταραγμένες τις επόμενες ημέρες.

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Η Ελλάδα μπαίνει σε ένα πενθήμερο με καθαρά καλοκαιρινό καιρό. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως να διαμορφώνονται συνθήκες ακραίου καύσωνα. Αντίθετα, αυτό που προβληματίζει περισσότερο την ΕΜΥ, το Meteo, αλλά και τους μετεωρολόγους Θοδωρή Κολυδά και Κλέαρχο Μαρουσάκη, είναι η σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι κατά διαστήματα θα φθάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Ο συνδυασμός ξηρής ατμόσφαιρας, υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών μελτεμιών δημιουργεί πολύ επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και κυρίως τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

ΣΗΜΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ

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Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικούς όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν:

Ιόνιο: ανατολικοί 3-5 μποφόρ.

Αιγαίο: βόρειοι – βορειοανατολικοί 5-7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία

Δυτική Ελλάδα: έως 39°C.

Υπόλοιπα ηπειρωτικά: 36-38°C.

Νησιά: 30-35°C.

Αθήνα

Ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 25°C έως 37°C.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα γύρω ορεινά.

Θερμοκρασία: 24°C έως 35°C.

ΠΕΜΠΤΗ

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Ο καιρός παραμένει αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης, με μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα επιμείνουν στα 6-8 μποφόρ, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ οι θάλασσες θα είναι τοπικά ιδιαίτερα ταραγμένες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση 5-7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35-38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και λίγο χαμηλότερα στα νησιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν διατήρηση του ίδιου καιρικού μοτίβου. Ζέστη χωρίς ακραία χαρακτηριστικά, έντονα μελτέμια στο Αιγαίο και πολύ χαμηλή υγρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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Οι θάλασσες του Αιγαίου θα παραμείνουν ιδιαίτερα ταραγμένες, με δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις μικρών σκαφών.

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ΚΥΡΙΑΚΗ

Δεν διαφαίνεται σημαντική μεταβολή. Ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες κοντά στους 36-38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και ισχυροί βοριάδες κυρίως στις Κυκλάδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο.

ΔΕΥΤΕΡΑ

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Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το μελτέμι θα συνεχίσει να κυριαρχεί, ενώ η θερμοκρασία ενδέχεται να σημειώσει μικρή υποχώρηση κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει αυξημένος, καθώς η βλάστηση είναι εξαιρετικά ξηρή μετά τις συνεχόμενες θερμές ημέρες.

Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων

Τanto η ΕΜΥ όσο και οι μετεωρολόγοι Θοδωρής Κολυδάς και Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνουν ότι το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών δεν είναι τόσο οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες όσο η επιμονή των ισχυρών βορείων ανέμων. Αυτός ο συνδυασμός αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για δασικές πυρκαγιές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο.

Χρήσιμες οδηγίες προς τους πολίτες

Αποφεύγουμε κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο.

Δεν καίμε κλαδιά ή ξερά χόρτα.

Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο.

Περιορίζουμε τις μετακινήσεις τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Όσοι ταξιδεύουν στο Αιγαίο θα πρέπει να ενημερώνονται για τις θαλάσσιες συνθήκες, καθώς τα μελτέμια θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.