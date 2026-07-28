Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αφρικανική σκόνη επηρεάζει κυρίως τις δυτικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Από την Τετάρτη οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα οκτώ μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα.

Η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης θα υποχωρήσει σταδιακά από την Τετάρτη, καθώς οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα στις περισσότερες περιοχές.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε καλοκαιρινά επίπεδα έως το Σάββατο, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται στον ορίζοντα η εκδήλωση νέου ισχυρού κύματος καύσωνα.

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Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ από την Τετάρτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Η αφρικανική σκόνη επηρεάζει κυρίως τα δυτικά και τα νότια, αλλά σταδιακά θα υποχωρήσει.Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Ο Ιούλιος αποχαιρετά την Ελλάδα με γνήσιο καλοκαιρινό σκηνικό. Η ζέστη θα παραμείνει αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς όμως να διαμορφώνεται νέο ισχυρό κύμα καύσωνα. Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η ΕΜΥ, οι μετεωρολόγοι του Meteo και οι προγνώσεις των Θοδωρή Κολυδά και Κλέαρχου Μαρουσάκη συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τόσο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών όσο και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες.

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Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 έως 37 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38°C.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, 26-38°C, βόρειοι άνεμοι 4-6 και αργότερα έως 7 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός, 24-35°C, ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι.

Τετάρτη

Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες νεφώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

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Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι παραμένουν ισχυροί στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν μόνο στα ορεινά το απόγευμα.

Παρασκευή

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Συνεχίζεται το καλοκαιρινό σκηνικό με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στους 34 έως 36 βαθμούς, χωρίς ενδείξεις για νέο ισχυρό κύμα καύσωνα.

Σάββατο

Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με ζέστη αλλά χωρίς ακραίες θερμοκρασίες. Τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομους όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο.

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Θάλασσες

Το Αιγαίο θα είναι ταραγμένο από την Τετάρτη λόγω των ισχυρών βοριάδων, που τοπικά θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα παραμείνουν αισθητά ασθενέστεροι.

Αφρικανική σκόνη

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Υπάρχει μεταφορά αφρικανικής σκόνης σήμερα, με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στη δυτική, νότια Ελλάδα και την Κρήτη. Από την Τετάρτη οι ενισχυμένοι βοριάδες θα καθαρίσουν σταδιακά την ατμόσφαιρα στις περισσότερες περιοχές.

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Προειδοποιήσεις

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών βόρειων ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα από την Τετάρτη και μετά. Συνιστάται αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο, ενώ οι ευπαθείς ομάδες καλό είναι να περιορίσουν την έκθεσή τους στη ζέστη και, όπου υπάρχει σκόνη, να αποφεύγουν την πολύωρη παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

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