Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από γενικά αίθριο καιρό με περιορισμένες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί την Τρίτη και την Τετάρτη με τιμές που θα αγγίξουν τους 42 με 43 βαθμούς.

Οι μετεωρολόγοι και οι αρμόδιοι φορείς προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο.

Από την Πέμπτη προβλέπεται μικρή υποχώρηση του υδραργύρου, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τα μέτρα προστασίας.

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Η σημερινή Κυριακή αποτελεί μια μικρή «ανάσα» μετά την έντονη αστάθεια των προηγούμενων ημερών. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από τη Δευτέρα, όμως, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Meteo και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά και Κλέαρχου Μαρουσάκη, αρχίζει σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί την Τρίτη και την Τετάρτη, πριν παρουσιάσει μικρή υποχώρηση από την Πέμπτη.

Σήμερα Κυριακή

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Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και περιορισμένες νεφώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας τις απογευματινές ώρες.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, ασθενείς έως μέτριοι βόρειοι άνεμοι και θερμοκρασία έως 29°C.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το απόγευμα και μέγιστη θερμοκρασία 28°C.

Δευτέρα

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με καθαρό ουρανό και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 39 έως 41 βαθμούς, ενώ τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά δεν αποκλείεται να φθάσει ακόμη υψηλότερα.

Αθήνα: Έως 34°C, με έντονη ηλιοφάνεια.

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Θεσσαλονίκη: Έως 35°C, με ζέστη κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Τρίτη

Η θερμότερη ημέρα της εβδομάδας. Οι πολύ θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα, με θερμοκρασίες που κατά τόπους θα αγγίξουν τους 42 έως 43 βαθμούς.

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Αθήνα: 39-40°C.

Θεσσαλονίκη: 36-37°C, με αρκετή ζέστη αλλά πιο υποφερτές συνθήκες λόγω του βοριά.

Τετάρτη

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Η ζέστη επιμένει, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Στα δυτικά και βόρεια θα αρχίσει να διαφαίνεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας προς το βράδυ.

Αθήνα: Κοντά στους 39°C.

Θεσσαλονίκη: Περίπου 35°C, με πιθανές τοπικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά.

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Πέμπτη

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Η θερμοκρασία υποχωρεί κατά 2 έως 4 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τα υψηλά για την εποχή επίπεδα. Η αίσθηση της ζέστης θα είναι πιο υποφερτή, ιδιαίτερα στα βόρεια και στα νησιά.

Θάλασσες – Άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο θα φθάνουν τα 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα κυμαίνονται στα 3 με 5 μποφόρ. Οι θάλασσες θα παραμείνουν γενικά ήρεμες στο Ιόνιο και πιο ταραγμένες στο Αιγαίο λόγω του μελτεμιού.

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Προειδοποιήσεις

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Meteo, ο Θοδωρής Κολυδάς και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνουν ότι από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα συνδυαστούν με την έντονη ζέστη. Συνιστώνται αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις θερμές ώρες, καλή ενυδάτωση και αυστηρή τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής.