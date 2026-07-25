Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή σταθεροποίηση και η χώρα επιστρέφει σε καλοκαιρινό μοτίβο χωρίς την πρόβλεψη νέου ακραίου καύσωνα.

Την Κυριακή επικρατεί γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα επιμείνουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Από τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα σημειώσει νέα άνοδο, φτάνοντας σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές τους 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν προσοχή λόγω των ενισχυμένων ανέμων στο Αιγαίο και της σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας, που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε ορισμένες περιοχές.

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Μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έφερε έντονες βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας, ο καιρός σταδιακά σταθεροποιείται. Από απόψε, Σάββατο προς Κυριακή, τα φαινόμενα υποχωρούν σχεδόν παντού και η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει πιο αισθητή από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη και την Τετάρτη. Οι μετεωρολόγοι της ΕΜΥ, του Meteo, αλλά και οι Κλέαρχος Μαρουσάκης και Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνουν ότι η χώρα επιστρέφει σε καλοκαιρινό μοτίβο, χωρίς όμως προς το παρόν να διαφαίνεται νέο ακραίο κύμα καύσωνα.

Απόψε Σάββατο προς Κυριακή

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Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Οι τελευταίες νεφώσεις θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές τις πρώτες ώρες της νύχτας. Στη συνέχεια ο ουρανός θα καθαρίσει.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6-7 μποφόρ, διατηρώντας αισθητό το μελτέμι. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα υποχωρήσει στους 16-20 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στους 21-24 στα νησιά.

Κυριακή: Ήλιος και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η Κυριακή θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτίους.

Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρά, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 29-31 βαθμούς.

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Αθήνα

Ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς, με ασθενείς έως μέτριους βόρειους ανέμους.

Θεσσαλονίκη

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Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 19 έως 30 βαθμούς, με ασθενείς ανέμους.

Δευτέρα: Ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Στα κεντρικά και βόρεια θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων, με γρήγορη βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

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Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσει τους 33-35 βαθμούς.

Τρίτη: Καλοκαιρινός καιρός με λίγες τοπικές μπόρες

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

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Οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα πελάγη στα 5-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση μόνο στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει σε υψηλά καλοκαιρινά επίπεδα.

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Τετάρτη

Η εικόνα παραμένει καλοκαιρινή, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά ή λίγο πάνω από τους 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά θα είναι αισθητά χαμηλότερη λόγω του μελτεμιού.

Πέμπτη

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Δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με το μελτέμι να συνεχίζει να δροσίζει το Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τοπικά υψηλές τιμές στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Θάλασσες

Οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές στο Ιόνιο, όμως στο Αιγαίο απαιτείται προσοχή λόγω των βορείων ανέμων που θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ, κυρίως στα νοτιοανατολικά πελάγη. Οι λουόμενοι και οι χειριστές μικρών σκαφών καλό είναι να ενημερώνονται πριν από κάθε απόπλου.

Προειδοποιήσεις

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επισημαίνει ότι το κύριο κύμα της κακοκαιρίας ολοκληρώνεται έως το Σάββατο και από την Κυριακή δεν αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα απαιτούν προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.