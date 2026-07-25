Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Άστατος καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις εκδηλώνεται σήμερα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, συνοδευόμενος από ενισχυμένους βόρειους ανέμους έως επτά μποφόρ.

Από την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας έως τους τριάντα οκτώ βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη Τρίτη.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για έντονη κεραυνική δραστηριότητα σήμερα, ενώ επισημαίνει τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και των ανέμων.

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Η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με άστατο καιρό κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι έως και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενες από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Λήμνο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη και τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Αττική

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Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής ή μεμονωμένης καταιγίδας μέχρι το μεσημέρι. Βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Θερμοκρασία

Στα βόρεια ηπειρωτικά έως 29-30 βαθμούς, στις περισσότερες περιοχές της χώρας 31-32 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 33-34 βαθμούς.

Άνεμοι – Θάλασσες

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Βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ, με το Αιγαίο να παραμένει ιδιαίτερα ενισχυμένο. Οι θάλασσες θα είναι ταραγμένες κυρίως στις ανατολικές θαλάσσιες περιοχές.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Από την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν και ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, ενώ στις αρχές της νέας εβδομάδας θα επιστρέψουν οι υψηλές καλοκαιρινές τιμές, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται παρατεταμένος ισχυρός καύσωνας.

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Δευτέρα: Ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με αρκετή ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα βόρεια και δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο και στα ηπειρωτικά θα φτάσει κατά τόπους τους 35 με 37 βαθμούς.

Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 34 βαθμοί, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας.

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Τρίτη: Η θερμότερη ημέρα – Έως 38 βαθμούς

Η Τρίτη φαίνεται ότι θα είναι η θερμότερη ημέρα του νέου κύματος ζέστης. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, περιορίζοντας κάπως τη ζέστη στα νησιά.

Στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ τοπικά σε κλειστές πεδινές περιοχές δεν αποκλείεται να σημειωθούν ελαφρώς υψηλότερες τιμές. Στην Αθήνα προβλέπονται περίπου 36 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη 35 βαθμοί.

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Τετάρτη: Μικρή υποχώρηση της ζέστης

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Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τα υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και στα ορεινά κατά τις απογευματινές ώρες.

Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 34 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν μεταξύ 34 και 36 βαθμών.

Ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς

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Ο συνδυασμός της ανόδου της θερμοκρασίας, της ξηρασίας και των ενισχυμένων βορείων ανέμων θα αυξήσει ξανά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου.

Προειδοποιήσεις

Η Πολιτική Προστασία συνιστά προσοχή στις περιοχές όπου εκδηλώνονται καταιγίδες, λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας και των ισχυρών ριπών ανέμου. Παράλληλα, όπου επικρατούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει αυξημένος.