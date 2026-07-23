Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πολυήμερος καύσωνας που έπληξε τη χώρα ολοκληρώνεται, καθώς ένα ψυχρότερο μέτωπο μεταβάλλει αισθητά το καιρικό σκηνικό προς το καλύτερο.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως το Σάββατο.

Η θερμοκρασία υποχωρεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο να ενισχύονται έως και τα επτά μποφόρ.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν σε πολλές περιοχές.

Ο καιρός αναμένεται να σταθεροποιηθεί από την Κυριακή, με γενικά αίθριο ουρανό και απουσία ενδείξεων για νέα θερμή εισβολή στο άμεσο μέλλον.

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Ο πολυήμερος καύσωνας που ταλαιπώρησε τη χώρα φτάνει στο τέλος του. Μετά τις ακραίες θερμοκρασίες που άγγιξαν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, ένα ψυχρότερο μέτωπο από τα βορειοδυτικά αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού. Η ΕΜΥ προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο για τοπικά ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία επιστρέφει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αθήνα

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Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και θα κυμανθεί γύρω στους 31-32 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4-5 και τοπικά τα 6 μποφόρ, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης βελτιωμένος καιρός, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρήσουν την αίσθηση της δροσιάς.

Παρασκευή: Έρχονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες

Η πιο σημαντική μεταβολή αναμένεται την Παρασκευή. Από τα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σύμφωνα με νεό έκτακτο δελτιό της ΕΜΥ, η κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

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Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο 25-07-261. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο: Δροσιά και βοριάδες

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Το Σάββατο οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως και 7 μποφόρ, γεγονός που θα κρατήσει τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα, με μέγιστες τιμές κοντά στους 30-32 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά.

Κυριακή και αρχές της νέας εβδομάδας

Η εικόνα του καιρού σταθεροποιείται με γενικά αίθριο ουρανό, φυσιολογικές θερμοκρασίες για τα τέλη Ιουλίου και βόρειους ανέμους που θα συνεχίσουν να δροσίζουν κυρίως το Αιγαίο. Οι περισσότεροι μετεωρολόγοι, ανάμεσά τους και ο Θοδωρής Κολυδάς, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το ισχυρό κύμα καύσωνα ολοκληρώνεται χωρίς να διαφαίνεται άμεσα νέα θερμή εισβολή αντίστοιχης έντασης.

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Άνεμοι – Θάλασσες – Προειδοποιήσεις

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο κατά τόπους έως 7 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι γενικά μέτρια ταραγμένες, ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Παρά την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η Πολιτική Προστασία επισημαίνει ότι εξακολουθεί να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των ενισχυμένων ανέμων, οι οποίοι διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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