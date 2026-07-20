Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού κορυφώνεται τη Δευτέρα και την Τρίτη με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης των πολιτών και τονίζουν τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ενισχυμένων ανέμων στο Αιγαίο.

Από την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα, με τον καιρό να επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα την Παρασκευή.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τις μεσημβρινές ώρες και την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

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Η εβδομάδα ξεκινά με το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το meteo.gr, αλλά και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Κλέαρχου Μαρουσάκη και Θοδωρή Κολυδά, η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, όταν ο υδράργυρος θα φθάσει τοπικά ακόμη και τους 42-43 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα.

ΔΕΥΤΕΡΑ – Ξεκινά η κορύφωση του καύσωνα

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Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 40-41°C, με τις υψηλότερες τιμές σε:

Θεσσαλία

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Ανατολική Στερεά

Ανατολική Πελοπόννησο

Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους

Στα νησιά οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 35-38°C, ενώ οι Κυκλάδες θα παραμείνουν αρκετά πιο δροσερές.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θάλασσες: Γενικά καλές συνθήκες, όμως τα μελτέμια αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Αθήνα

Αίθριος καιρός με έντονη ζέστη.

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Θερμοκρασία: 25-40 ° C

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ.

Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο κέντρο της πόλης λόγω θερμικής επιβάρυνσης.

Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: 24-38 ° C

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2-4 μποφόρ.

Αυξημένη δυσφορία τις θερμές ώρες της ημέρας.

ΤΡΙΤΗ – Η πιο δύσκολη ημέρα του καύσωνα

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Η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 41-42°C, ενώ τοπικά σε κλειστές πεδινές περιοχές δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και 43°C.

Οι πιο θερμές περιοχές:

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Θεσσαλία

Λάρισα

Λαμία

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Ανατολική Πελοπόννησος

Τμήματα της Αττικής

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θάλασσες: Σχετικά ήρεμες.

Προειδοποίηση: Πολύ υψηλός κίνδυνος θερμικής καταπόνησης και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών.

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ΤΕΤΑΡΤΗ – Επιμένει η ζέστη, αρχίζει να υποχωρεί στα βόρεια

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Στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί.

Στη νότια Ελλάδα όμως θα διατηρηθούν θερμοκρασίες:

38-40 ° C

Τοπικά υψηλότερες στην ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Πιθανές απογευματινές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

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ΠΕΜΠΤΗ – Σημαντική ανάσα δροσιάς

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα.

Ηπειρωτικά: 33-36 ° C

Νησιά: 30-33°C

Στα βόρεια δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι 5-7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η ενίσχυση των ανέμων θα απαιτήσει αυξημένη προσοχή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Επιστροφή σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Θερμοκρασία: 32-35 ° C

Στα νησιά χαμηλότερες τιμές.

Άνεμοι: Βόρειοι 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Θάλασσες: Μικρός έως μέτριος κυματισμός, με το μελτέμι να διατηρείται.

Η εκτίμηση των μετεωρολόγων

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα σύντομο αλλά ισχυρό κύμα καύσωνα με κορύφωση τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη.

Ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για δύο φάσεις: πρώτα έντονη ζέστη και στη συνέχεια αισθητή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα τοπικών βροχών από τα βόρεια προς τα νότια.

Η συμβουλή των ειδικών: Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις τις μεσημβρινές ώρες, ενυδατωθείτε επαρκώς, προστατεύστε ηλικιωμένους και παιδιά και αποφύγετε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε υπαίθριους χώρους.