Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού κορυφώνεται τη Δευτέρα και την Τρίτη με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.
- Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.
- Οι ειδικοί προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης των πολιτών και τονίζουν τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ενισχυμένων ανέμων στο Αιγαίο.
- Από την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα, με τον καιρό να επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα την Παρασκευή.
- Οι μετεωρολόγοι συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τις μεσημβρινές ώρες και την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Η εβδομάδα ξεκινά με το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το meteo.gr, αλλά και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Κλέαρχου Μαρουσάκη και Θοδωρή Κολυδά, η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, όταν ο υδράργυρος θα φθάσει τοπικά ακόμη και τους 42-43 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα.
ΔΕΥΤΕΡΑ – Ξεκινά η κορύφωση του καύσωνα
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 40-41°C, με τις υψηλότερες τιμές σε:
- Θεσσαλία
- Φθιώτιδα
- Βοιωτία
- Ανατολική Στερεά
- Ανατολική Πελοπόννησο
- Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους
Στα νησιά οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 35-38°C, ενώ οι Κυκλάδες θα παραμείνουν αρκετά πιο δροσερές.
Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Θάλασσες: Γενικά καλές συνθήκες, όμως τα μελτέμια αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.
Αθήνα
Αίθριος καιρός με έντονη ζέστη.
- Θερμοκρασία: 25-40°C
- Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ.
- Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο κέντρο της πόλης λόγω θερμικής επιβάρυνσης.
Θεσσαλονίκη
Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις απογευματινές ώρες.
- Θερμοκρασία: 24-38°C
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 2-4 μποφόρ.
- Αυξημένη δυσφορία τις θερμές ώρες της ημέρας.
ΤΡΙΤΗ – Η πιο δύσκολη ημέρα του καύσωνα
Η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας.
Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 41-42°C, ενώ τοπικά σε κλειστές πεδινές περιοχές δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και 43°C.
Οι πιο θερμές περιοχές:
- Θεσσαλία
- Λάρισα
- Λαμία
- Φθιώτιδα
- Βοιωτία
- Ανατολική Πελοπόννησος
- Τμήματα της Αττικής
Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Θάλασσες: Σχετικά ήρεμες.
Προειδοποίηση: Πολύ υψηλός κίνδυνος θερμικής καταπόνησης και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών.
ΤΕΤΑΡΤΗ – Επιμένει η ζέστη, αρχίζει να υποχωρεί στα βόρεια
Στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί.
Στη νότια Ελλάδα όμως θα διατηρηθούν θερμοκρασίες:
- 38-40°C
- Τοπικά υψηλότερες στην ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.
Πιθανές απογευματινές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.
ΠΕΜΠΤΗ – Σημαντική ανάσα δροσιάς
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα.
- Ηπειρωτικά: 33-36°C
- Νησιά: 30-33°C
Στα βόρεια δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι 5-7 μποφόρ στο Αιγαίο.
Η ενίσχυση των ανέμων θα απαιτήσει αυξημένη προσοχή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Επιστροφή σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες
Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.
- Θερμοκρασία: 32-35°C
- Στα νησιά χαμηλότερες τιμές.
Άνεμοι: Βόρειοι 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
Θάλασσες: Μικρός έως μέτριος κυματισμός, με το μελτέμι να διατηρείται.
Η εκτίμηση των μετεωρολόγων
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα σύντομο αλλά ισχυρό κύμα καύσωνα με κορύφωση τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη.
Ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για δύο φάσεις: πρώτα έντονη ζέστη και στη συνέχεια αισθητή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα τοπικών βροχών από τα βόρεια προς τα νότια.
Η συμβουλή των ειδικών: Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις τις μεσημβρινές ώρες, ενυδατωθείτε επαρκώς, προστατεύστε ηλικιωμένους και παιδιά και αποφύγετε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε υπαίθριους χώρους.