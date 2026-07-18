Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα ισχυρό κύμα καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά να αγγίζουν τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμές συνθήκες θα διατηρηθούν έως την Τρίτη, ενώ για την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας συνοδευόμενη από τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Κατά τη διάρκεια του καύσωνα, οι αρχές συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και τη λήψη μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Παράλληλα, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της χώρας, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες τις επόμενες ημέρες.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Η ουσιαστική έναρξη του ισχυρού κύματος ζέστης τοποθετείται από αύριο Κυριακή, αν και το πρώτο προειδοποιητικό «καμπανάκι» χτύπησε ήδη: το δίκτυο σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγραψε σήμερα, Σάββατο, την πρώτη θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών για το 2026.

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Η ΕΜΥ προβλέπει 40 βαθμούς την Κυριακή και τοπικά 40-41 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Το meteo.gr αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για 41 βαθμούς στη Θεσσαλία την Κυριακή, ενώ η τοπική αριθμητική πρόγνωση για τη Λάρισα ανεβάζει τον υδράργυρο ακόμη και στους 43 βαθμούς την Τρίτη.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει, πάντως, ότι τα διαφορετικά προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν αποκλίσεις έως και πέντε βαθμών και χρειάζεται προσοχή πριν υιοθετηθεί το πιο ακραίο σενάριο. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για τις θερμότερες ημέρες του φετινού καλοκαιριού έως τώρα, αλλά προβλέπει αλλαγή από την Τετάρτη, με πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και μπουρίνια.

Απόψε Σάββατο προς Κυριακή – Ζεστή νύχτα, ιδιαίτερα στις πόλεις

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι τοπικοί όμβροι ή οι μεμονωμένες καταιγίδες που μπορεί να εκδηλωθούν νωρίς το βράδυ στα ορεινά της Μακεδονίας θα σταματήσουν. Στα δυτικά και κυρίως στα Επτάνησα η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 18-24 βαθμούς στα ηπειρωτικά και από 21-25 βαθμούς στα νησιά. Πολύ πιο δύσκολη θα είναι η νύχτα στα μεγάλα αστικά κέντρα: στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 28-29 βαθμούς έως το πρωί και στη Θεσσαλονίκη στους 27 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς. Οι περισσότερες θάλασσες θα είναι λίγο έως μέτρια ταραγμένες, με πιο αυξημένο κυματισμό στο νότιο Αιγαίο.

Κυριακή 19 Ιουλίου – Η πρώτη ημέρα της μεγάλης θερμικής επιβάρυνσης

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει:

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-Στα ηπειρωτικά τους 38-40 βαθμούς και πιθανώς τοπικά στη Θεσσαλία τους 41.

-Στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς.

-Στα υπόλοιπα νησιά τους 35-37 βαθμούς.

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-Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη νότια Κρήτη τοπικά τους 37-38 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ στα δυτικά και βόρεια και βόρειοι 3-5 μποφόρ στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6. Οι θάλασσες θα είναι γενικά καλές, με τοπικό κυματισμό στο νότιο Αιγαίο.

Υψηλός, κατηγορίας 3, θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τμήματα της Κρήτης και σε αρκετά νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου. Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας.

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Αθήνα – Έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς

Ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 28-29 έως 38 βαθμούς και τοπικά στον νομό μπορεί να αγγίξει τους 39. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, μεταβλητοί 2-3 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τόσο στη θερμική επιβάρυνση όσο και στον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Θεσσαλονίκη – Ζεστή ημέρα και πιθανές νεφώσεις στα ορεινά

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, 2-3 μποφόρ.

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Δευτέρα 20 Ιουλίου – Μία από τις δυσκολότερες ημέρες

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς και τοπικά, κυρίως σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, εσωτερικό Πελοποννήσου και κεντρική Μακεδονία, τους 40-41 βαθμούς. Στις Κυκλάδες αναμένονται 33-34 βαθμοί και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35-37.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6. Στα βορειοανατολικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας. Η θερμική επιβάρυνση θα είναι ιδιαίτερα έντονη, κυρίως μακριά από τη θάλασσα.

Τρίτη 21 Ιουλίου – Παραμένουν τα 40άρια, τοπικό σενάριο ακόμη και για 43

Η ΕΜΥ διατηρεί τη μέγιστη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά στους 40-41 βαθμούς. Το meteo, ωστόσο, εμφανίζει στην τοπική πρόγνωση της Λάρισας ακόμη και 43 βαθμούς, τιμή που πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τοπικό προγνωστικό σενάριο και όχι ως γενικευμένη πρόβλεψη.

Στα δυτικά θα ευνοηθεί η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στη Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανές απογευματινές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Χρειάζεται προσοχή και στις ξαφνικές ενισχύσεις των ανέμων κοντά στις καταιγίδες.

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Τετάρτη 22 Ιουλίου – Αρχίζει η αλλαγή από τα βόρεια

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αρχικά στη Μακεδονία και σταδιακά στη Θεσσαλία. Στα βόρεια οι μέγιστες θα κινηθούν περίπου στους 33-36 βαθμούς και στη Θεσσαλία κοντά στους 37-38. Στην Αττική, την ανατολική Στερεά και τη νότια Ελλάδα η ζέστη μπορεί να επιμείνει με 38-40 βαθμούς.

Τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Ο Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι κατά την ανάπτυξη καταιγίδων χρειάζεται άμεση απομάκρυνση από παραλίες και ανοικτούς χώρους.

Πέμπτη 23 Ιουλίου – Υποχώρηση της ζέστης και πιο δυνατοί βοριάδες

Η σημερινή προγνωστική τάση δείχνει ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές. Τα αριθμητικά στοιχεία του meteo δίνουν περίπου 34 βαθμούς σε Αθήνα και Λάρισα και 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στα νότια και στην Κρήτη οι μέγιστες θα κινηθούν γενικά στους 32-35 βαθμούς.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 4-6 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στα πελάγη γύρω από την Κρήτη, προκαλώντας αυξημένο κυματισμό. Η πιθανότητα απογευματινής αστάθειας στα ηπειρωτικά παραμένει και η πρόγνωση θα χρειαστεί επικαιροποίηση, καθώς η Πέμπτη βρίσκεται ακόμη στο όριο της ασφαλούς προγνωσιμότητας.

Σε όλη τη θερμή περίοδο συνιστάται αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και σωματικής άσκησης τις ώρες 11:00-17:00, συχνή ενυδάτωση και ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους, παιδιά, χρονίως πάσχοντες και ζώα.