Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα εισέρχεται σε περίοδο ανόδου της θερμοκρασίας, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την Κυριακή και τη Δευτέρα λόγω θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τους 39-41 βαθμούς Κελσίου σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Αντίθετα, οι Κυκλάδες και οι ανατολικές ακτές θα διατηρήσουν χαμηλότερες θερμοκρασίες λόγω της επίδρασης των μελτεμιών.

Από την Τρίτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης στα βόρεια, συνοδευόμενη από πιθανή αστάθεια, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και συστήνουν προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια περίοδο έντονης ζέστης, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά από την Παρασκευή και τις δυσκολότερες συνθήκες να αναμένονται την Κυριακή και, κυρίως, τη Δευτέρα.

Τα 40άρια είναι πιθανό να εμφανιστούν τοπικά ήδη από το Σάββατο, αλλά η επίσημη πρόγνωση της ΕΜΥ παραμένει προς το παρόν πιο συγκρατημένη, δίνοντας 37-38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Το ισχυρότερο σήμα για θερμοκρασίες 40-41°C αφορά την Κυριακή και τη Δευτέρα, σε πεδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.

Advertisement

Advertisement

Επομένως, το «41 βαθμοί σε όλη τη χώρα» θα ήταν παραπλανητικό. Πρόκειται για τοπικές μέγιστες σε γνωστούς θερμικούς κάμπους και κλειστές πεδιάδες.

Από πού έρχεται και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Οι πολύ θερμές αέριες μάζες έχουν αφετηρία τη Βόρεια Αφρική και, αφού επηρέασαν την Ιβηρική και την Ιταλία, κινούνται ανατολικά μέσω της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου. Θα εισέλθουν στη χώρα από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα εξαπλωθούν προς τη Θεσσαλία, τη Στερεά, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο.

Οι περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για 39-41 βαθμούς είναι:

Το εσωτερικό της Θεσσαλίας.

Η κεντρική Μακεδονία, μακριά από τον Θερμαϊκό.

Η δυτική Στερεά, ιδιαίτερα η περιοχή του Αγρινίου.

Η Άρτα και γενικότερα οι πεδινές περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Η Ηλεία, η Αργολίδα και η Λακωνία.

Κλειστές πεδιάδες και αστικά κέντρα με εξασθενημένους ανέμους.

Αντίθετα, το μελτέμι θα συγκρατεί τη θερμοκρασία στις Κυκλάδες, στις ανατολικές ακτές και σε τμήματα της Κρήτης και του ανατολικού Αιγαίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί την κορύφωση την Κυριακή και τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντας τη Δευτέρα ως την πιο επιβαρυντική ημέρα. Από την Τρίτη βλέπει είσοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά, αρχικά στη Μακεδονία και αργότερα νοτιότερα. Δείτε την τελευταία ανάλυση Κολυδά και την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Advertisement

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εκτιμά ότι θα καταγραφούν τοπικά 40-41 βαθμοί, με κορύφωση τη Δευτέρα και πιθανώς την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και στα νότια. Παράλληλα προειδοποιεί για αυξημένη αστάθεια από την Τρίτη, με πιθανότητα καταιγίδων, χαλαζιού και ισχυρών ριπών στα κεντρικά και βόρεια. Η εκτίμηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ο όρος «μίνι καύσωνας» χρησιμοποιείται δημοσιογραφικά. Για να χαρακτηριστεί επιστημονικά ένα επεισόδιο ως καύσωνας εξετάζονται, εκτός από τις μέγιστες, η διάρκεια, η γεωγραφική έκταση και οι πολύ υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες.

Απόψε, Πέμπτη προς Παρασκευή

Advertisement

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες που εκδηλώθηκαν στα βόρεια και στα ορεινά θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 20-26 βαθμούς, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε παραθαλάσσιες περιοχές θα παραμείνει τοπικά στους 27-29°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι:

Advertisement

Στο Αιγαίο 5-7 μποφόρ, πρόσκαιρα ισχυρότεροι στα νότια.

Στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ.

Το Αιγαίο θα είναι κυματισμένο έως τοπικά ταραγμένο, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, στο Καρπάθιο και γύρω από τα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο οι συνθήκες θα είναι ηπιότερες.

Παρασκευή 17 Ιουλίου – Η αρχή της ανόδου

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανές στα ορεινά, κυρίως της βόρειας Ελλάδας.

Advertisement

Η ΕΜΥ προβλέπει:

Advertisement

36-37°C στη Θεσσαλία και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Έως 37-38°C στη δυτική Ελλάδα.

34-36°C στην κεντρική Μακεδονία.

34-36°C στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

30-32°C στις Κυκλάδες.

Το meteo.gr ανεβάζει τοπικά τις μέγιστες στους 38-39°C σε Θεσσαλία και ηπειρωτικές περιοχές.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ. Το κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αρκετά κυματισμένο, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατούν βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

Αθήνα: Αίθριος καιρός, 36-37°C στο κέντρο και 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στα ανατολικά παραθαλάσσια. Βόρειοι άνεμοι 3-5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Advertisement

Θεσσαλονίκη: Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 34-35°C. Υπάρχει μικρή πιθανότητα απογευματινής μπόρας στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Για την Παρασκευή έχει εκδοθεί επίσημη πρόβλεψη πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, για Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και ολόκληρη την Κρήτη. Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Σάββατο 18 Ιουλίου – Πιθανά τα πρώτα τοπικά 40άρια

Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμη έναν με δύο βαθμούς. Η επίσημη πρόγνωση της ΕΜΥ δίνει 37-38°C στα ηπειρωτικά και 34-36°C στα περισσότερα νησιά, όμως ορισμένα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν τοπικά 39-40°C στη Θεσσαλία, στη δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο.

Στα ηπειρωτικά ορεινά δεν αποκλείονται πρόσκαιρες απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Το Αιγαίο θα είναι μέτρια κυματισμένο έως ταραγμένο στα ανατολικά περάσματα. Στο Ιόνιο η θάλασσα θα είναι γενικά καλή έως λίγο κυματισμένη.

Κυριακή 19 Ιουλίου – Η ζέστη γίνεται εντονότερη

Η Κυριακή θα είναι μία από τις δύο δυσκολότερες ημέρες. Στα ηπειρωτικά αναμένονται 38-40°C και τοπικά 41°C σε Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία, δυτική Στερεά και Πελοπόννησο.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 37-38°C, με χαμηλότερες τιμές στις ανατολικές ακτές. Στα νησιά θα επικρατούν γενικά 33-36°C, ενώ οι Κυκλάδες θα παραμείνουν δροσερότερες λόγω του μελτεμιού.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φθάνουν τα 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενέστεροι, γεγονός που ευνοεί υψηλότερες θερμοκρασίες στη δυτική Ελλάδα.

Δευτέρα 20 Ιουλίου – Η πιθανότερη κορύφωση

Η Δευτέρα συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτελέσει την πιο θερμή ημέρα του επεισοδίου.

Σε Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία, δυτική Στερεά και πεδινή Πελοπόννησο αναμένονται 39-41°C. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 37-39°C.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικές θα είναι οι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, με 27-30°C σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν περίπου στα 4-6 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι μέτρια κυματισμένες και τοπικά ταραγμένες, χωρίς, με τα σημερινά δεδομένα, γενικευμένες συνθήκες απαγορευτικού.

Τρίτη 21 Ιουλίου – Καιρός δύο ταχυτήτων

Η Τρίτη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη προγνωστική αβεβαιότητα. Στη Μακεδονία και στα βορειοδυτικά αναμένεται να αρχίσει η πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη πιθανώς από απογευματινές καταιγίδες, ισχυρές ριπές και τοπικό χαλάζι.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Αττική και στην Πελοπόννησο η ζέστη θα επιμείνει περισσότερο, με 37-40°C και ενδεχομένως τοπικά υψηλότερες τιμές.

Στην Αθήνα τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία εμφανίζουν εύρος 38-40°C, ανάλογα με την ένταση των βορείων ανέμων και την περιοχή του λεκανοπεδίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περίπου 35-36°C, με τάση υποχώρησης αργότερα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 4-6 μποφόρ. Κοντά σε καταιγίδες οι ριπές μπορεί να είναι σημαντικά ισχυρότερες.

Οι βασικές προειδοποιήσεις

Μέχρι την ώρα ανάρτησης αυτού του κειμένου, η ΕΜΥ δεν είχε εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ δεν υπήρχε ενεργό δελτίο θυελλωδών ανέμων στη θαλάσσια πρόγνωση. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και τη θερμική καταπόνηση.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή:

Σε ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, εγκύους και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας.

Στην εργασία και άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, κυρίως από τις 12:00 έως τις 17:00.

Στη χρήση εργαλείων, ψησταριών ή οποιασδήποτε δραστηριότητας μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα.

Στις θαλάσσιες μετακινήσεις στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, λόγω των βορείων ανέμων 6-7 μποφόρ.