Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παραμένει σταθερά καλοκαιρινός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες αναμένεται να κυμανθούν από 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Οι μετεωρολόγοι δεν προβλέπουν οργανωμένο κύμα καύσωνα έως την Κυριακή, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα επτά μποφόρ.

Οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών ιδιαίτερα αυξημένο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Συνιστάται προσοχή στην έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων λόγω του υψηλού δείκτη υπεριώδους ακτινοβολίας.

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Ο καιρός παραμένει σταθερά καλοκαιρινός, με κύρια χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια, τις υψηλές αλλά όχι ακραίες θερμοκρασίες και τους βοριάδες στο Αιγαίο, που κατά διαστήματα θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι δεν διαφαίνεται οργανωμένο κύμα καύσωνα έως και την Κυριακή, ενώ χρειάζεται προσοχή κυρίως λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών στις περιοχές όπου θα πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Τετάρτη

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Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Θερμοκρασία: 35 έως 37 βαθμοί στα ηπειρωτικά, τοπικά 38 στη Θεσσαλία και τη Στερεά. Στα νησιά 31-34 βαθμοί.

Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θάλασσες: Σχετικά ταραγμένες στο Αιγαίο λόγω του μελτεμιού. Καλύτερες συνθήκες στο Ιόνιο.

Προειδοποιήσεις: Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη.

Αθήνα

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Η ημέρα θα κυλήσει με αίθριο ουρανό και άφθονη ηλιοφάνεια. Η ζέστη θα γίνει αισθητή από το μεσημέρι και μετά.

• Θερμοκρασία: 23°C έως 34-35°C, ενώ στο κέντρο της πόλης το θερμόμετρο ενδέχεται να αγγίξει τους 36-37°C τις θερμότερες ώρες.

• Άνεμοι: Βόρειοι 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά και τον Ευβοϊκό έως 5 μποφόρ.

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• Θάλασσα: Στον Σαρωνικό ήρεμη έως λίγο ταραγμένη. Στον Νότιο Ευβοϊκό πιο ενισχυμένο το μελτέμι.

• Προσοχή: Υψηλός δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς στις γύρω περιοχές της Αττικής.

Θεσσαλονίκη

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Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες γύρω από τους ορεινούς όγκους, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

• Θερμοκρασία: 22°C έως 34°C.

• Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ, με εξασθένηση αργότερα μέσα στην ημέρα.

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• Θάλασσα: Ο Θερμαϊκός θα παρουσιάζει μικρό κυματισμό, χωρίς προβλήματα για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

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• Προσοχή: Η ζέστη θα είναι εντονότερη τις πρώτες απογευματινές ώρες, όμως οι άνεμοι θα περιορίζουν κάπως την αίσθηση δυσφορίας.

Πέμπτη

Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά.

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Θερμοκρασία: 36-38 βαθμοί στα ηπειρωτικά, 32-34 στα νησιά.

Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ και τοπικά 7 στο Αιγαίο.

Θάλασσες: Κυματισμός κυρίως στις Κυκλάδες, το Καρπάθιο και το ανατολικό Αιγαίο.

Προειδοποιήσεις: Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις θερμές ώρες της ημέρας και ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Παρασκευή

Δεν αναμένεται ουσιαστική μεταβολή του καιρού.

Θερμοκρασία: 36-38 βαθμοί στα ηπειρωτικά, λίγο χαμηλότερες τιμές στα νησιά λόγω των βοριάδων.

Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ, στο Αιγαίο κατά τόπους ισχυροί.

Θάλασσες: Μέτρια έως τοπικά αυξημένος κυματισμός στο Αιγαίο.

Προειδοποιήσεις: Οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σάββατο

Συνεχίζεται το σκηνικό του καλοκαιριού με αρκετή ηλιοφάνεια.

Θερμοκρασία: 35-37 βαθμοί στις περισσότερες περιοχές.

Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ.

Θάλασσες: Κανονικές για την εποχή στο Ιόνιο, πιο ταραγμένες στο Αιγαίο.

Προειδοποιήσεις: Ιδανικές συνθήκες για εξορμήσεις, αλλά με προσοχή στον ήλιο και στις υψηλές τιμές της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Κυριακή

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Θερμοκρασία: Έως 37 βαθμοί στα ηπειρωτικά και 32-34 στα νησιά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θάλασσες: Καλές συνθήκες στο Ιόνιο, τοπικά μέτριος κυματισμός στο Αιγαίο.

Προειδοποιήσεις: Οι θερμές ώρες από τις 12:00 έως τις 17:00 απαιτούν αποφυγή πολύωρης έκθεσης στον ήλιο και καλή ενυδάτωση.

Τι δείχνουν ΕΜΥ, Meteo και Μαρουσάκης

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και το meteo.gr συμφωνούν ότι το επόμενο πενθήμερο θα κυλήσει χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα, με κυρίαρχα στοιχεία την ηλιοφάνεια, τις θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή και το επίμονο μελτέμι στο Αιγαίο.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η εκτίμηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος επισημαίνει ότι οι βοριάδες θα λειτουργούν ως «φυσικό κλιματιστικό» για πολλές περιοχές, περιορίζοντας την αίσθηση της ζέστης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών όπου υπάρχει ξηρή βλάστηση. Δεν διαφαίνεται, προς το παρόν, οργανωμένος καύσωνας μέσα στις επόμενες ημέρες.