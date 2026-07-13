Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται σταθερά μεταξύ 34 και 36 βαθμών στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά θα διατηρηθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο με ένταση έως 6 μποφόρ, προκαλώντας αυξημένο κυματισμό αλλά προσφέροντας δροσιά στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές για θαλάσσιες δραστηριότητες, παρόλο που η ένταση των μελτεμιών ενέχει τοπικά αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η σταθερή καλοκαιρινή κατάσταση θα διατηρηθεί έως και την Παρασκευή, οπότε αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων.

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Η νέα εβδομάδα ξεκινά με υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και μόνο λίγες πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θάλασσα παραμένει σύμμαχος για όσους αναζητούν δροσιά, αν και στα ανατολικά πελάγη τα μελτέμια θα φτάσουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ.

Σήμερα Δευτέρα

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου δεν αποκλείονται λίγοι σύντομοι όμβροι, κυρίως στη δυτική και βόρεια ορεινή ζώνη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 έως 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 33 βαθμών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ασθενέστεροι στο Ιόνιο.

Τρίτη

Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά. Η ζέστη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να δροσίζουν τα νησιά, αλλά θα διατηρούν τοπικά αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

Τετάρτη

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Το καλοκαιρινό μοτίβο διατηρείται. Αίθριος καιρός, αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 34-36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, δημιουργώντας πολύ καλές συνθήκες στις περισσότερες παραλίες αλλά και αυξημένο κυματισμό στα ανατολικά.

Πέμπτη

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Δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με πιθανότητα λίγων τοπικών όμβρων μόνο σε ορεινά τμήματα της Πίνδου και της βόρειας Ελλάδας αργά το απόγευμα.

Η ζέστη θα είναι αισθητή κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ οι βοριάδες θα συνεχίσουν να κρατούν πιο υποφερτές τις θερμοκρασίες στα νησιά του Αιγαίου.

Παρασκευή

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Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με σταθερό καλοκαιρινό καιρό. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στους 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά και οι άνεμοι θα εξασθενούν σταδιακά, χωρίς όμως να σταματήσουν εντελώς τα μελτέμια στο Αιγαίο.

Θάλασσες

• Αιγαίο: Βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ, τοπικά ισχυρότεροι στα ανατολικά και νότια τμήματα.

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• Ιόνιο: Άνεμοι 3-4 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 5 στα νότια.

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• Οι συνθήκες είναι γενικά καλές για θαλάσσιες δραστηριότητες, με αυξημένη όμως προσοχή στις περιοχές όπου θα ενισχύονται τα μελτέμια.

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