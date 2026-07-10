Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο τις επόμενες ημέρες.

Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 34 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα διατηρηθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο με ένταση έως 6 μποφόρ, περιορίζοντας την αίσθηση της ζέστης στις νησιωτικές περιοχές.

Η διατήρηση των μελτεμιών ενέχει αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε περιοχές όπου η βλάστηση παραμένει ξηρή.

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Η νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο θα κυλήσει γενικά αίθρια σε όλη τη χώρα. Μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις θα επιμείνουν στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στα περισσότερα ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειοι 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα υποχωρήσει στους 18-22°C στα ηπειρωτικά και στους 22-25°C στα νησιά.



Σάββατο



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Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, χωρίς ιδιαίτερη πιθανότητα βροχής.



Θερμοκρασία



•Ηπειρωτικά: 34-36°C

•Νησιά Αιγαίου: 30-33°C

•Ιόνιο: 32-34°C



Άνεμοι

•Βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά ισχυρότεροι στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

•Στο Ιόνιο 3-4 μποφόρ.



Θάλασσες

Το Αιγαίο θα παρουσιάζει τοπικά μέτριο κυματισμό λόγω των μελτεμιών, ενώ το Ιόνιο θα είναι γενικά ήρεμο.

Κυριακή

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, με τον καιρό να παραμένει καλοκαιρινός και ηλιόλουστος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Θερμοκρασία

•Ηπειρωτικά: 35-37°C

•Τοπικά στη Θεσσαλία και τη Στερεά έως 38°C.

•Νησιωτική χώρα: 31-34°C.

Άνεμοι

Βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο, ασθενέστεροι στο Ιόνιο.

Θάλασσες

Μικρός έως μέτριος κυματισμός στο Αιγαίο, καλές συνθήκες για ακτοπλοΐα στο Ιόνιο.

Δευτέρα

Η ζέστη θα γίνει πιο αισθητή, κυρίως στα ηπειρωτικά. Δεν αποκλείονται πρόσκαιρες απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά.

Θερμοκρασία

•Ηπειρωτικά: 36-38°C.

•Νησιά: 32-34°C.

Άνεμοι

Βόρειοι 3-5 μποφόρ, με τα μελτέμια να διατηρούνται κυρίως στο Αιγαίο.

Θάλασσες

Καλή εικόνα στο Ιόνιο, τοπικά πιο ταραγμένο το Αιγαίο λόγω των βόρειων ανέμων.

Τρίτη

Ο καιρός θα παραμείνει σταθερός, με υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ηλιοφάνεια. Η ζέστη θα είναι έντονη κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ οι θαλάσσιες περιοχές θα ευνοούνται από το μελτέμι.

Θερμοκρασία

•Ηπειρωτικά: 35-37°C.

•Νησιά: 31-34°C.

Άνεμοι

Βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θάλασσες

Μέτριος κυματισμός στο Αιγαίο, ήπιες συνθήκες στο Ιόνιο.

Αθήνα

Αίθριος καιρός όλες τις ημέρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33°C το Σάββατο έως 35-36°C τη Δευτέρα, με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ που θα μετριάζουν τη ζέστη.

Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες γύρω από τους ορεινούς όγκους. Θερμοκρασία από 33 έως 36°C και ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι 2-4 μποφόρ.



Η εκτίμηση ΕΜΥ – Meteo – Μαρουσάκη



Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι η νέα εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να επιστρέφει σε υψηλές καλοκαιρινές τιμές, ενώ τα μελτέμια στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να περιορίζουν την αίσθηση της ζέστης στα νησιά αλλά και να διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.