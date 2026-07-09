Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, παρά την πρόσκαιρη εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες παρουσιάζουν βελτίωση από την Παρασκευή, με τον καιρό να καθίσταται σταδιακά αίθριος και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η Πολιτική Προστασία διατηρεί ενεργό τον ημερήσιο χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, επισημαίνοντας την ύπαρξη υψηλού κινδύνου κατηγορίας τρία για συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο παρουσιάζουν ένταση, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά αναμένεται να κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, προσεγγίζοντας τους 37 βαθμούς Κελσίου.

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Η ΕΜΥ αναφέρει ότι δεν υπάρχει σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, ωστόσο οι τοπικές καταιγίδες της Πέμπτης χρειάζονται προσοχή, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και κοντά σε ακτές όταν τα φαινόμενα κινούνται γρήγορα. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει ενεργό τον ημερήσιο χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς για τις 9 Ιουλίου, ενώ σε περιοχές της Αττικής ο κίνδυνος δίνεται υψηλός, κατηγορίας 3. (EMY)

Σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου

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Πρόσκαιρη μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός, κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά, όπου αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα υποχωρήσουν βαθμιαία από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης δεν αποκλείονται σύντομες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι – βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια, φτάνοντας τους 30 με 32 βαθμούς στη νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τους 32 με 34 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα.

Παρασκευή 10 Ιουλίου

Ο καιρός βελτιώνεται. Θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις νωρίς σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο: 30 με 33 βαθμοί στη νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη, 33 με 35 βαθμοί στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.

Σάββατο 11 Ιουλίου

Το Σάββατο αναμένεται καλοκαιρινό, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα πλησιάσει τους 36 με 37 βαθμούς. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει επισημάνει ότι η Ελλάδα, προς το παρόν, γλιτώνει το ισχυρό θερμό κύμα που επηρεάζει την κεντρική και δυτική Ευρώπη, ωστόσο το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος μπορεί να κινηθεί ακόμη και προς τους 38 βαθμούς σε εσωτερικές ηπειρωτικές περιοχές.

Κυριακή 12 Ιουλίου

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Η Κυριακή διατηρεί το καλοκαιρινό μοτίβο: ήλιος στις περισσότερες περιοχές, ζέστη στα ηπειρωτικά και τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θάλασσα θα είναι γενικά καλή στο Ιόνιο και πιο «ζωντανή» στο Αιγαίο όπου οι βοριάδες θα επιμένουν κατά τόπους. Θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά γύρω στους 35 με 37 βαθμούς, πιθανώς τοπικά υψηλότερα σε κλειστές πεδινές περιοχές.

Δευτέρα 13 Ιουλίου

Τη Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, με καλοκαιρινή ζέστη και βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά αλλά όχι ακραία για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες στα ηπειρωτικά να κινούνται περίπου στους 35 με 37 βαθμούς. Στα νησιά η ζέστη θα είναι πιο συγκρατημένη, αλλά ο αέρας θα θέλει προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, κυρίως στο Αιγαίο.

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Θάλασσες και άνεμοι

Για σήμερα το meteo.gr δίνει ανέμους έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, με σημαντική εξασθένηση μετά το απόγευμα. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι γενικά 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί βόρειοι, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι συνθήκες φαίνονται ηπιότερες σε σχέση με το Αιγαίο. (meteo.gr)

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