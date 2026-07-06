Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παραμένει αίθριος με ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, οι οποίοι φτάνουν τοπικά τα επτά μποφόρ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν αρχικά μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου.

Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου και της Κρήτης λόγω των έντονων ανέμων.

Οι θαλάσσιες μετακινήσεις στο Αιγαίο απαιτούν προσοχή, ενώ στο Ιόνιο οι συνθήκες παραμένουν σαφώς πιο ήπιες για τους ταξιδιώτες.

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Η Δευτέρα προς Τρίτη κυλά με καθαρό ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά και με το γνώριμο καλοκαιρινό μελτέμι στο Αιγαίο. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά αγγίζει τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά δεν ξεπερνά γενικά τους 32.

Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη: Καθαρός καιρός, δυνατό Αιγαίο

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Το βράδυ της Δευτέρας προς την Τρίτη ο καιρός παραμένει γενικά καλός. Δεν προκύπτει γενικευμένη κακοκαιρία, όμως οι άνεμοι στο Αιγαίο θέλουν προσοχή, ιδιαίτερα σε Κυκλάδες, Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Για τους ταξιδιώτες των θαλασσών, η εικόνα δεν είναι απαγορευτική, αλλά τοπικά κουραστική, καθώς οι βόρειοι άνεμοι κρατούν τις θάλασσες ταραγμένες. Η ΕΜΥ στη ναυτιλιακή ενημέρωση αναφέρει ότι δεν υπάρχει προειδοποίηση καιρού ή δελτίο θυελλωδών ανέμων σε ισχύ, ωστόσο το Αιγαίο παραμένει ενισχυμένο. (ΕΜΥ)

Τρίτη: Ήλιος, 35άρια και τοπικές μπόρες στα ορεινά

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά: στα ηπειρωτικά φτάνει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα μένει έως περίπου τους 32.

Τετάρτη: Ίδιο μοτίβο, μεσημεριανή αστάθεια στα ηπειρωτικά

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου διατηρείται το ίδιο καλοκαιρινό σκηνικό. Γενικά αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Οι βοριάδες επιμένουν, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, όπου μπορούν να φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει κοντά στα επίπεδα της Τρίτης, με 33 έως 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 33 περίπου στα νησιά.

Πέμπτη: Αρχίζει η πιο ζεστή φάση

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Από την Πέμπτη η εβδομάδα μπαίνει σε πιο ζεστή φάση. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εκτιμά ότι το μελτέμι θα περιοριστεί περισσότερο προς το εσωτερικό του Αιγαίου, γεγονός που θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να ανέβει. Δεν αποκλείονται τιμές κοντά στους 39 βαθμούς, κυρίως σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές, μακριά από τη θαλάσσια αύρα. Δεν φαίνεται, πάντως, κάτι έντονο και γενικευμένο από πλευράς φαινομένων.

Παρασκευή: Η πιο απαιτητική ημέρα για τη ζέστη

Η Παρασκευή δείχνει να είναι από τις πιο ζεστές ημέρες της εβδομάδας. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας ο υδράργυρος μπορεί να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, με 36άρια, 37άρια και τοπικά ακόμη υψηλότερες τιμές. Στα νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη, αλλά η αίσθηση δυσφορίας θα εξαρτηθεί από τον άνεμο και την υγρασία. Η εικόνα παραμένει περισσότερο καλοκαιρινή παρά «κακοκαιρίας».

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Σάββατο: Καλοκαιρινό σκηνικό, αλλά με προσοχή στις φωτιές

Το Σάββατο ο καιρός κρατά καλοκαιρινό χαρακτήρα. Η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά έως σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, ενώ η προσοχή στρέφεται ξανά στους ανέμους και στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Το Meteo καταγράφει εικόνα χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις και χωρίς σημαντική μεταφορά σκόνης, αλλά με ισχυρούς ανέμους έως τοπικά 7 μποφόρ. (meteo.gr)

Θάλασσες: Καλύτερο το Ιόνιο, πιο δύσκολο το Αιγαίο

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Για τις θάλασσες, η βασική διάκριση είναι καθαρή: στο Ιόνιο οι άνεμοι είναι σαφώς πιο ήπιοι, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες επιμένουν. Κυκλάδες, Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα θέλουν προσοχή, ιδιαίτερα για μικρά σκάφη και ημερήσιες μετακινήσεις. Τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ μπορούν να δημιουργήσουν δύσκολες συνθήκες, χωρίς όμως, με τα τωρινά δεδομένα, να υπάρχει σε ισχύ δελτίο θυελλωδών ανέμων της ΕΜΥ. (ΕΜΥ)

Προειδοποιήσεις: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Η μεγαλύτερη προειδοποίηση των ημερών αφορά τις φωτιές. Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη δώσει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, για περιοχές του Βορείου Αιγαίου, συγκεκριμένα Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και για περιοχές της Κρήτης, δηλαδή Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Για την Τρίτη 7 Ιουλίου, η Περιφέρεια Κρήτης επισημαίνει επίσης πολύ υψηλό κίνδυνο στις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

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Συμπέρασμα

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Η εβδομάδα ξεκινά με κανονικό καλοκαιρινό καιρό, ήλιο, βοριάδες και τοπική αστάθεια στα ορεινά. Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή η ζέστη γίνεται πιο αισθητή, με πιθανότητα για τοπικά 39άρια στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Οι θάλασσες στο Αιγαίο θέλουν προσοχή λόγω μελτεμιών, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει το σοβαρότερο σημείο επιφυλακής για τις επόμενες ημέρες.