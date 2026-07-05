Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός τη Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που θα πνέουν στο Αιγαίο καθιστούν απαραίτητη την προσοχή στις θαλάσσιες δραστηριότητες και την αποφυγή χρήσης μικρών σκαφών.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω των ενισχυμένων ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών.

Από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των καιρικών συνθηκών με περιορισμό της αστάθειας και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας χωρίς ενδείξεις ακραίου καύσωνα.

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Η νύχτα από Κυριακή προς Δευτέρα θα είναι στις περισσότερες περιοχές καθαρά καλοκαιρινή. Ο ουρανός θα μείνει γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά και χωρίς γενικευμένα φαινόμενα. Το στοιχείο που θα επιμείνει είναι ο βοριάς, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου τα μελτέμια θα συνεχίσουν να κρατούν «ζωντανή» τη θάλασσα και να απαιτούν προσοχή σε όσους ταξιδεύουν ή βρίσκονται σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει επισημάνει ότι Κυριακή και Δευτέρα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες σε ό,τι αφορά τους ανέμους, ειδικά για την Αττική και το Αιγαίο.

Φωτιές: Το μεγάλο καμπανάκι της Δευτέρας

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Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου δείχνει αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, κυρίως λόγω των ανέμων. Υπάρχουν ζώνες υψηλού κινδύνου σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, στο Αιγαίο και στην Κρήτη, ενώ τοπικά εμφανίζονται και περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου. Με τέτοιους βοριάδες, ένα σπίρτο, ένα τσιγάρο ή μια απροσεξία σε χωράφι μπορεί να γίνει μέτωπο φωτιάς.

Η Δευτέρα: Ήλιος, αλλά και τοπικές μπόρες στα ορεινά

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, σύμφωνα με το meteo.gr, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς, ενώ στην Αττική θα κινηθεί περίπου από 23 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ.

Οι θάλασσες και τα μελτέμια

Στο Ιόνιο οι συνθήκες θα είναι σαφώς πιο ήπιες, με καλοκαιρινό καιρό και μέτριους ανέμους. Στο Αιγαίο, όμως, τα πράγματα θέλουν προσοχή. Οι βοριάδες θα επιμείνουν, κυρίως σε Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Δεν είναι ημέρα για επιπολαιότητες με μικρά σκάφη, φουσκωτά ή θαλάσσιες δραστηριότητες χωρίς έλεγχο των τοπικών δελτίων.

Πώς θα πάει η εβδομάδα

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Από την Τρίτη και μετά ο καιρός μπαίνει σε πιο σταθερή καλοκαιρινή τροχιά. Η αστάθεια περιορίζεται, τα φαινόμενα γίνονται πιο τοπικά και κυρίως ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει, χωρίς όμως να φαίνεται, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οργανωμένο κύμα ακραίου καύσωνα. Ο Μαρουσάκης σημειώνει ότι μετά τη Δευτέρα οι συνθήκες ομαλοποιούνται, υποχωρεί η αστάθεια και η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά.

Συμπέρασμα

Η εβδομάδα ξεκινά με τον κλασικό ελληνικό Ιούλιο: ήλιος, ζέστη χωρίς υπερβολές, λίγες απογευματινές μπόρες στα ορεινά και μελτέμια που από τη μία δροσίζουν, από την άλλη ανεβάζουν τον συναγερμό για φωτιές. Άρα: καπέλο, νερό, προσοχή στη θάλασσα και μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε απροσεξία στην ύπαιθρο.

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