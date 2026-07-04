Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένεται το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα δυσχεράνουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε σε κατάσταση συναγερμού τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες ή το κάψιμο ξερών χόρτων.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα χωρίς ακραίες τιμές, ενώ από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Ο καιρός μπαίνει στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου με δύο πρόσωπα: από τη μία τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά, και από την άλλη ενισχυμένους βοριάδες που δυσκολεύουν τις θάλασσες και ανεβάζουν τον δείκτη κινδύνου για πυρκαγιές.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αλλά και τα στοιχεία του meteo, το Σάββατο 4 Ιουλίου δεν θα είναι μια απλή, ήρεμη καλοκαιρινή ημέρα, καθώς στα πελάγη οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 και βαθμιαία τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές.

Φωτιές: Επίσημος συναγερμός για Θεσσαλονίκη και Κιλκίς

Στο μέτωπο της πυροπροστασίας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Για σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 4, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, Περιφέρειες και Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια: κάψιμο ξερών χόρτων, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές, κάπνισμα μελισσών και ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται επίσης η καύση αγρών. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Σάββατο: Αστάθεια, μπόρες και άνεμοι που «ζορίζουν» τις θάλασσες

Σήμερα Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Πελοπόννησο, μάλιστα, οι καταιγίδες δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να είναι ισχυρές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Το meteo δίνει σε ορισμένες περιοχές μέγιστες κοντά στους 36 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στο ανατολικό Αιγαίο οι θάλασσες θέλουν προσοχή, ιδίως για μικρά σκάφη, φουσκωτά και ημερήσιες θαλάσσιες μετακινήσεις.

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Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι – βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 4 με 5 και το πρωί πρόσκαιρα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς.

Κυριακή: Λιγότερη αστάθεια, περισσότερα μελτέμια

Την Κυριακή η αστάθεια περιορίζεται, χωρίς όμως να εξαφανίζεται πλήρως. Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην κεντρική Μακεδονία — ιδιαίτερα στη Χαλκιδική — στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στη βόρεια Εύβοια και στην ανατολική Στερεά, με βελτίωση από το απόγευμα.

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Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές ή όμβροι μπορεί να εκδηλωθούν και σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, δυτική Στερεά και νότιο Ιόνιο.

Το σημαντικότερο στοιχείο της Κυριακής είναι οι άνεμοι. Οι βοριάδες θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς.

Δευτέρα: Τοπική αστάθεια στα δυτικά και κεντρικά

Τη Δευτέρα το σκηνικό δείχνει πιο ήπιο ως προς τους ανέμους, αλλά όχι τελείως καθαρό από φαινόμενα. Η αστάθεια φαίνεται πιο αξιόλογη κυρίως στα δυτικά και σε τμήματα της κεντρικής χώρας, όπου από το μεσημέρι και το απόγευμα μπορεί να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο οι βοριάδες υποχωρούν σε σχέση με την Κυριακή, αλλά παραμένουν αισθητοί, περίπου 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα νότια. (kolydas.eu)

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Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε καλοκαιρινά αλλά όχι ακραία επίπεδα, με Αθήνα γύρω στους 31 βαθμούς και Θεσσαλονίκη κοντά στους 30, σύμφωνα με την πενθήμερη προοπτική που βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα. (kolydas.eu)

Τρίτη και Τετάρτη: Βελτίωση, αλλά οι βοριάδες μένουν στο Αιγαίο

Την Τρίτη ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με πολύ περιορισμένα φαινόμενα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν, γενικά 5 με 6 μποφόρ, με πιθανές ισχυρότερες ριπές στο νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. (kolydas.eu)

Την Τετάρτη η εικόνα γίνεται πιο σταθερά καλοκαιρινή, με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις δεν αποκλείονται στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, χωρίς όμως να διαφαίνεται οργανωμένη μεταβολή. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. (kolydas.eu)

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Η προειδοποίηση Μαρουσάκη

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για διπλό καιρικό σήμα: αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες τις θερμές ώρες, αλλά και ενίσχυση των μελτεμιών από την Κυριακή, εξέλιξη που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

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Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, τα μελτέμια στο Αιγαίο θα φτάσουν σε αρκετές περιοχές τα 7 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Το συμπέρασμα για το πενθήμερο είναι σαφές: δεν μιλάμε για καύσωνα, αλλά για έναν καιρό που απαιτεί προσοχή. Το Σάββατο θέλει ομπρέλα σε αρκετές περιοχές και προσοχή στις θάλασσες.

Η Κυριακή θέλει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στο Αιγαίο λόγω μελτεμιών. Και όλες οι επόμενες ημέρες απαιτούν απόλυτη αποφυγή κάθε απρόσεκτης ενέργειας στην ύπαιθρο, γιατί με βοριάδες και ξερή καλοκαιρινή βλάστηση η φωτιά δεν συγχωρεί.

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