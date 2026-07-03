Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια το Σάββατο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Από την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται σημαντικά, αλλά ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν έως την Τρίτη, προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και διατηρώντας τη θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς το Σάββατο στην Κεντρική Μακεδονία, συνιστώντας την αποφυγή εργασιών που προκαλούν σπινθήρες.

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Ο καιρός απόψε θα κυλήσει γενικά βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές, μετά την απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται κυρίως σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, με εντάσεις έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία σήμερα έφθασε κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, αλλά από αύριο υποχωρεί.

Σάββατο: αστάθεια, καταιγίδες και πρώτη πτώση θερμοκρασίας

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Το Σάββατο θέλει προσοχή. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν το βράδυ. Οι άνεμοι θα στραφούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει, κυρίως στα ηπειρωτικά, με μέγιστες γύρω στους 34 με 35 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα 30 με 33.

Κυριακή: καλύτερος καιρός, αλλά δύσκολες θάλασσες στο Αιγαίο

Την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται αισθητά και θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Θα επιμείνουν μόνο λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Το κύριο χαρακτηριστικό όμως θα είναι η ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τοπικές εντάσεις στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει δύσκολες θάλασσες, κυρίως σε Κυκλάδες, κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει γενικά τους 33 με 34 βαθμούς.

Δευτέρα: καλοκαιρινή εικόνα, αλλά με μελτέμι

Τη Δευτέρα ο καιρός δείχνει πιο σταθερός, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά καλοκαιρινά επίπεδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη γύρω στους 32 βαθμούς, Ηράκλειο κοντά στους 29 και Ρόδος γύρω στους 31. Το μελτέμι όμως θα παραμείνει βασικός παράγοντας στο Αιγαίο, κρατώντας χαμηλότερες τις θερμοκρασίες στα νησιά αλλά δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Τρίτη: ίδια εικόνα, χωρίς επιστροφή καύσωνα

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Την Τρίτη δεν φαίνεται επιστροφή έντονης ζέστης. Οι θερμοκρασίες παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα: 31 με 32 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές και γύρω στους 29 με 31 στα νότια νησιά. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν το στοιχείο που θέλει παρακολούθηση για ακτοπλοΐα, μικρά σκάφη και παραλίες εκτεθειμένες στο μελτέμι.

Προειδοποιήσεις για φωτιές

Για το Σάββατο 4 Ιουλίου, η Πολιτική Προστασία δίνει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 4, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα τις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Συνιστάται αποφυγή κάθε υπαίθριας εργασίας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, απαγόρευση καύσης και άμεση ειδοποίηση στο 199 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

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Η προειδοποίηση Μαρουσάκη

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επιμένει στο διπλό πρόσωπο του καιρού: πρώτα αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες έως και το Σάββατο, και στη συνέχεια ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, από το Σαββατοκύριακο και για περίπου τρεις ημέρες ενισχύεται το μελτέμι, κυρίως στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Θάλασσες: πού θέλει προσοχή

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Το Ιόνιο θα είναι πιο υποφερτό, αν και το Σάββατο στο βόρειο Ιόνιο οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Το Αιγαίο όμως από το Σάββατο απόγευμα και κυρίως την Κυριακή γίνεται πιο δύσκολο, με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, Ικάριο, Καρπάθιο και γενικά στα περάσματα όπου το μελτέμι σηκώνει γρήγορα κύμα.