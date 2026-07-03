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Μετά τα 36άρια και 37άρια των τελευταίων ημερών, ο καιρός αλλάζει πρόσωπο. Η ζέστη υποχωρεί σταδιακά, όμως τη θέση της παίρνουν δύο στοιχεία που θέλουν προσοχή: οι απογευματινές καταιγίδες στα ηπειρωτικά και, από το Σαββατοκύριακο, τα ισχυρά μελτέμια που ανεβάζουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Πυρκαγιές – προσοχή:

Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας για την Παρασκευή δείχνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ υπάρχει ειδική επισήμανση ότι όπου πέφτουν κεραυνοί σε δάση και δασικές εκτάσεις ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αυξάνεται. Με τα μελτέμια να ενισχύονται από το Σαββατοκύριακο, η προσοχή πρέπει να είναι απόλυτη.

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Παρασκευή:

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ημέρα ξεκινά με γενικά καλό καιρό, όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα μείνει κοντά στους 30 με 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο.

Αττική και Θεσσαλονίκη:

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικούς όμβρους και πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας στα γύρω ορεινά.

Σάββατο:

Η αστάθεια επιμένει. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία πέφτει, κυρίως στα ηπειρωτικά, με μέγιστες γύρω στους 34 με 35 βαθμούς.

Κυριακή:

Ο καιρός γίνεται πιο καλοκαιρινός, αλλά και πιο ανεμώδης. Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Το μεγάλο θέμα θα είναι οι βοριάδες, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει γενικά τους 33 με 34 βαθμούς.

Μαρουσάκης – Κολυδάς:

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για διπλό σκηνικό: αστάθεια μέχρι το Σάββατο με μπόρες, καταιγίδες, πιθανό χαλάζι και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα, και στη συνέχεια ισχυρά μελτέμια κυρίως στο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την ανατολική ηπειρωτική χώρα. Ο Θοδωρής Κολυδάς βλέπει την «ανάσα δροσιάς» μέσα στο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να χαλάει ο καλοκαιρινός χαρακτήρας του καιρού.