Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει θερμός με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά τμήματα.

Κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια της χώρας.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις φτάνοντας κατά τόπους τα 6 μποφόρ, απαιτώντας προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Από την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των μελτεμιών, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

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Γενικά καλοκαιρινός, αλλά όχι απολύτως ήσυχος, θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Η μεσημεριανή εικόνα της ΕΜΥ δείχνει υψηλές θερμοκρασίες, τοπικές απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά και ανέμους που στις θάλασσες θα φτάνουν κατά διαστήματα τα 6 μποφόρ. Το meteo επιβεβαιώνει την εικόνα ζέστης και ηλιοφάνειας για σήμερα, με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια και σταδιακή εξασθένηση του μελτεμιού στο Αιγαίο.

Τρίτη: Ζέστη έως 37 βαθμούς και τοπικές μπόρες

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Για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία φτάνει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37, ενώ σε Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη οι μέγιστες είναι χαμηλότερες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, κάτι που σημαίνει προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδίως στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο.

Τετάρτη: Παρόμοιο σκηνικό, 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Την Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει αξιόλογα: 30 με 33 βαθμοί σε Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη, 34 με 36 στην υπόλοιπη χώρα και τοπικά 37 στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά έως 6.

Πέμπτη: Αυξάνεται η αστάθεια στα ηπειρωτικά

Την Πέμπτη η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει ουσιαστική μεταβολή.

Παρασκευή: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια

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Την Παρασκευή το ενδιαφέρον μεταφέρεται κυρίως στα βόρεια, όπου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά στα ηπειρωτικά δεν θα λείψουν πρόσκαιρες απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα βόρεια.

Σάββατο: Μικρή πτώση θερμοκρασίας – Προσοχή στα μελτέμια

Το Σάββατο η ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα έχει γενικά αίθριο καιρό. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

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Κυριακή: Πιο δροσερή εικόνα, αλλά με αυξημένη προσοχή για φωτιές

Για την Κυριακή, η τάση δείχνει περιορισμό της αστάθειας και κυριαρχία των βοριάδων, με θερμοκρασίες πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο τα μελτέμια θα ενισχυθούν ξανά, φέρνοντας δροσιά αλλά και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Παράλληλα, προειδοποιεί για έντονη αστάθεια από το απόγευμα της Πέμπτης έως την Παρασκευή, με δυνατές μπόρες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς.

Προειδοποιήσεις για φωτιά

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Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, σήμερα Τρίτη υπάρχουν αρκετές περιοχές σε κατηγορία 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο, ενώ για την Τετάρτη οι ζώνες υψηλού κινδύνου περιορίζονται αλλά παραμένουν σε ευαίσθητες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Η κατηγορία 3 σημαίνει «υψηλός κίνδυνος», η κατηγορία 4 «πολύ υψηλός» και η κατηγορία 5 «κατάσταση συναγερμού».

Το συμπέρασμα είναι απλό: ζέστη, τοπικές απογευματινές μπόρες και θάλασσες με βοριάδες έως 6 μποφόρ. Από το τέλος της εβδομάδας, η προσοχή μετατοπίζεται ξανά στα μελτέμια και στον κίνδυνο πυρκαγιάς.

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