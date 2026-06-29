Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έχει εκδοθεί «κίτρινος» συναγερμός κατηγορίας 3, ο οποίος υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι συνθήκες χαρακτηρίζονται από ζέστη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς, ενώ οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για πυρκαγιές.

Από την Τρίτη και μετά αναμένεται αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για το υπόλοιπο της εβδομάδας υποδεικνύουν τη συνέχιση του καλοκαιρινού καιρού με επικράτηση μελτεμιών και διατήρηση της θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα.

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Για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου υπάρχει «κίτρινος» συναγερμός, δηλαδή κατηγορία 3 – υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κατηγορία 3 είναι η «υψηλή» βαθμίδα στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ενώ οι επόμενες είναι η κατηγορία 4, «πολύ υψηλή», και η κατηγορία 5, «κατάσταση συναγερμού».

Οι περιοχές που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι: Αττική, Εύβοια, Σκύρος, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Λευκάδα, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ροδόπη, Έβρος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, καθώς και περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας.

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Δευτέρα

Γενικά αίθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί περίπου στους 29 με 32. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Το Meteo δίνει επίσης ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο, άρα οι θάλασσες θα είναι δύσκολες κυρίως σε Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, νότιο Αιγαίο και ανατολικά πελάγη.

Τρίτη

Παραμένει καλοκαιρινό το σκηνικό, αλλά από το μεσημέρι και μετά θέλει προσοχή στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί αναμένονται τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, με εξασθένηση το βράδυ. Οι βοριάδες θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο γύρω στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ουσιαστικά, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.

Τετάρτη

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Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανές τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα μείνει περίπου στα ίδια επίπεδα, με αίσθηση ζέστης κυρίως στα ηπειρωτικά.

Πέμπτη

Η εικόνα παραμένει καλοκαιρινή, αλλά με αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά. Οι άνεμοι γυρίζουν περισσότερο σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο μπορεί να φτάσουν τα 6. Η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή, αν και στα ανατολικά μπορεί να σημειώσει μικρή άνοδο.

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Παρασκευή

Ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά, στα βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, χωρίς όμως να μιλάμε για δροσιά. Απλώς θα υποχωρήσει λίγο από τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Σαββατοκύριακο

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Για το Σαββατοκύριακο η ασφαλής αναλυτική εικόνα θα κλειδώσει με τα επόμενα δελτία. Η τάση, όμως, με βάση την Παρασκευή, δείχνει συνέχιση του καλοκαιρινού καιρού, με πιθανότητα απογευματινής αστάθειας στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Οι θάλασσες θέλουν παρακολούθηση, γιατί τα βορειοδυτικά ρεύματα στα πελάγη μπορούν να κρατήσουν εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ειδικά σε πιο ανοιχτά περάσματα.

Μαρουσάκης

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επιμένει ότι το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα μελτέμια και όχι ένας ακραίος ευρωπαϊκός καύσωνας που «αγγίζει» ευθέως την Ελλάδα. Προειδοποιεί όμως ότι οι άνεμοι ανεβάζουν σοβαρά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ για τη Δευτέρα βλέπει μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες προς Ήπειρο, δυτική και κεντρική Μακεδονία και βουνά της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας.

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Συμπέρασμα

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Η εβδομάδα έχει τρία βασικά στοιχεία: ζέστη έως 37 βαθμούς στην αρχή, μελτέμια που δυσκολεύουν τις θάλασσες κυρίως στο Αιγαίο και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά από Τρίτη και μετά. Το πιο κρίσιμο, όμως, είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς: με τέτοιους ανέμους, καμία αμέλεια στην ύπαιθρο.