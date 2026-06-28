Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με καλοκαιρινή ζέστη και ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, οι οποίοι διατηρούν τις συνθήκες δύσκολες για θαλάσσιες μετακινήσεις και δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει τοπικά στους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ενισχύουν την επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Από την Τρίτη έως την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο τις θερμές ώρες της ημέρας θα εμφανίζεται αστάθεια με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου πλήθος περιοχών, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα περιπολίας και πρόληψης για την αποφυγή πυρκαγιών.

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Με καλοκαιρινή ζέστη, ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο και αυξημένη επικινδυνότητα για πυρκαγιές ξεκινά η νέα εβδομάδα. Το βασικό χαρακτηριστικό από απόψε Κυριακή προς Δευτέρα και τη Δευτέρα θα είναι οι βόρειοι άνεμοι, που κρατούν δύσκολες τις συνθήκες σε θάλασσες και δασικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει τοπικά στους 37 βαθμούς. Από την Τρίτη έως και την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, αλλά τα μεσημέρια και τα απογεύματα θα εμφανίζεται αστάθεια στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Απόψε Κυριακή προς Δευτέρα: επιμένουν οι βοριάδες

Η νύχτα από Κυριακή προς Δευτέρα δεν αλλάζει θεαματικά το σκηνικό. Ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, όμως οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι συνεχίζουν να επηρεάζουν κυρίως το Αιγαίο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Αττική. Στην Κυριακάτικη πρόγνωση αναφέρονται άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική Αττική προβλέπονταν πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες και αυξημένη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο.

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Δευτέρα: ζέστη έως 37 βαθμούς και μελτέμι στο Αιγαίο

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο ακόμη: στα ηπειρωτικά, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ιονίου θα φτάσει τους 33 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 29 με 32 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, με πιθανότητα το πρωί στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο να φτάσουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ήλιος, θερμοκρασία περίπου έως 35 βαθμούς και βοριάδες 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα το πρωί έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.

Θάλασσες τη Δευτέρα: προσοχή κυρίως στο Αιγαίο

Το Ιόνιο θα είναι σαφώς πιο ήπιο, με βόρειους ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Αντίθετα, στο Αιγαίο το μελτέμι θα επιμείνει: 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Οι πιο απαιτητικές θαλάσσιες μετακινήσεις θα είναι σε Κυκλάδες, βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, ανατολικό Αιγαίο, καθώς και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα της Αττικής και της Εύβοιας.

Προειδοποιήσεις για φωτιές: οι περιοχές που αναφέρονται

Για την Κυριακή 28 Ιουνίου, η Πολιτική Προστασία είχε ανακοινώσει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 4, για την Περιφέρεια Αττικής μαζί με τα Κύθηρα, για Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο, για Λέσβο και Χίο, για την Πελοπόννησο, καθώς και για Αχαΐα και Ηλεία. Η Πυροσβεστική σημείωνε ότι στις περιοχές αυτές προβλέπονται αυξημένες περιπολίες και δυνατότητα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση, εθνικούς δρυμούς και ευπαθείς περιοχές.

Για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στη δημοσιευμένη αναφορά με βάση τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας αναφέρονται ως περιοχές αυξημένου κινδύνου: Αττική, Εύβοια, Σκύρος, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Λευκάδα, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ροδόπη, Έβρος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Αχαΐα και Ηλεία.

Τρίτη: αίθριος καιρός, αλλά με απογευματινή αστάθεια

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι όμως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ουσιαστικά και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τοπικά 36-37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

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Τετάρτη: ήλιος, νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά

Την Τετάρτη θα διατηρηθεί το γενικά αίθριο σκηνικό. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την τάση της ΕΜΥ, δεν αναμένεται να έχει αξιόλογη μεταβολή ή θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κατά τόπους.

Πέμπτη: ζέστη, βορειοδυτικοί άνεμοι και τοπικά μπουρίνια στα ορεινά

Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα στραφούν περισσότερο σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο μπορούν να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τη ζέστη να επιμένει.

Παρασκευή: μικρή πτώση θερμοκρασίας, αλλά παραμένει η αστάθεια

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι και πάλι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση, χωρίς όμως να φύγουμε από το καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό

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