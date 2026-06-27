Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν αίθριο καιρό με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά προειδοποιούν για ενισχυμένα μελτέμια που θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ο συνδυασμός της ζέστης και των ισχυρών ξηρών ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Πολιτική Προστασία κήρυξε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τμήματα του Αιγαίου για την Κυριακή.

Οι θάλασσες στο Αιγαίο θα παραμείνουν ταραγμένες τις επόμενες ημέρες, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις λόγω των έντονων βοριάδων.

Η υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές επιβάλλει συνεχή επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

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Σταθερό καλοκαιρινό σκηνικό, αλλά με επικίνδυνο συνδυασμό ζέστης, ξηρού βοριά και ενισχυμένων μελτεμιών, δείχνουν τα τελευταία στοιχεία από ΕΜΥ, meteo.gr και την προειδοποίηση Μαρουσάκη. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι οι βροχές, αλλά οι άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κυρίως σε Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σάββατο βράδυ προς Κυριακή πρωί

Η νύχτα θα κυλήσει γενικά αίθρια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα μείνει σχετικά υψηλή: στα αστικά κέντρα και τα νησιά γύρω στους 22 με 26 βαθμούς, χαμηλότερα στη δυτική Μακεδονία και τα ορεινά, κοντά στους 16 με 20 βαθμούς. Στην Αττική το meteo.gr δίνει για την Κυριακή θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς, με ισχυρούς βοριάδες 5-6 μποφόρ και τοπικά 7, ενώ στα ανατολικά τμήματα δεν αποκλείονται πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

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Στις θάλασσες η προσοχή στρέφεται κυρίως στο Αιγαίο. Οι βοριάδες θα κρατήσουν τη θάλασσα ταραγμένη έως πολύ ταραγμένη, κυρίως σε Κάβο Ντόρο, Κυκλάδες, Ικάριο, ανατολικό Αιγαίο και νότια θαλάσσια περάσματα. Στο Ιόνιο η εικόνα θα είναι καλύτερη, με ανέμους κυρίως 4-5 μποφόρ, αλλά στα παράκτια τμήματα τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 6.

Κυριακή

Η Κυριακή θα είναι γενικά αίθρια, ζεστή και με πολύ ενισχυμένο μελτέμι. Σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά, με μικρή πιθανότητα για όμβρους κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στα δυτικά ηπειρωτικά τους 34-36 και τοπικά 37 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32-35, στο Αιγαίο τους 30-32, ενώ σε ανατολικό Αιγαίο και νότια Κρήτη μπορεί να δούμε 34-36 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι – βορειοανατολικοί 6-7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 8. Η ΕΜΥ επίσης δίνει βοριάδες 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8, με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Άρα για θαλάσσιες μετακινήσεις χρειάζεται προσοχή, ειδικά στις Κυκλάδες, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Προειδοποίηση φωτιάς για Κυριακή

Οι προειδοποιήσεις ισχύουν και είναι σοβαρές. Η Πολιτική Προστασία προβλέπει για την Κυριακή 28 Ιουνίου πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς – κατηγορία 4 για: Περιφέρεια Αττικής μαζί με τα Κύθηρα, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε Λέσβο και Χίο, Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και Δυτική Ελλάδα σε Αχαΐα και Ηλεία.

Ο Μαρουσάκης επιμένει ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η σύμπτωση ισχυρού, ξηρού ανέμου με υψηλές θερμοκρασίες. Προειδοποιεί για πολύ δύσκολο διήμερο Σάββατο – Κυριακή, με τα μελτέμια να φτάνουν ακόμη και σε ριπές 9 μποφόρ σε Κυκλάδες, Εύβοια, Κάβο Ντόρο, Αττικοβοιωτία, ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη.

Δευτέρα

Τη Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5-7, ενώ το πρωί πιθανόν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο να φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο και στα ηπειρωτικά μπορεί να φτάσει τους 36-37 βαθμούς.

Στις θάλασσες, το Αιγαίο θα παραμείνει δύσκολο, ειδικά πρωινές ώρες και στα πιο εκτεθειμένα περάσματα. Στο Ιόνιο η κατάσταση δείχνει πιο ήπια, αλλά η ζέστη στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι πιο αισθητή.

Τρίτη

Την Τρίτη συνεχίζεται ο αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι βοριάδες θα υποχωρήσουν σχετικά, αλλά όχι πλήρως: στα ηπειρωτικά 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ, με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία θα μείνει υψηλή και κατά τόπους λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.



Το επόμενο 72ωρο δεν δείχνει κακοκαιρία. Δείχνει, όμως, επικίνδυνο καιρό για φωτιές: ζέστη, μελτέμια, ξηρότητα και δύσκολες θάλασσες στο Αιγαίο. Η Κυριακή είναι η πιο κρίσιμη ημέρα από πλευράς επίσημης προειδοποίησης της Πολιτικής Προστασίας. Για Δευτέρα και Τρίτη χρειάζεται νέα επιβεβαίωση από τους ημερήσιους χάρτες, αλλά με τους βοριάδες να επιμένουν, η επιφυλακή δεν πρέπει να χαλαρώσει.