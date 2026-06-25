Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός έως τη Δευτέρα θα παρουσιάσει αστάθεια στα ηπειρωτικά με τοπικές καταιγίδες, ενώ στο Αιγαίο οι ισχυροί άνεμοι θα δημιουργήσουν δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά καλοκαιρινά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου, με μικρή άνοδο να αναμένεται την Παρασκευή και τη Δευτέρα.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει υψηλός σε αρκετές περιοχές, λόγω του συνδυασμού των ισχυρών ανέμων, της ξηρασίας και των τοπικών κεραυνών κατά τις απογευματινές καταιγίδες.

Το Σάββατο και την Κυριακή το μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, προκαλώντας έντονο κυματισμό σε εκτεθειμένα περάσματα.

Η κατάσταση στις θάλασσες θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση τη Δευτέρα, καθώς οι άνεμοι θα υποχωρήσουν ελαφρώς, αν και η έντασή τους στο Αιγαίο θα παραμείνει αισθητή.

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Με καλοκαιρινό πρόσωπο, αλλά όχι χωρίς παγίδες, θα κυλήσει ο καιρός από σήμερα Πέμπτη έως και τη Δευτέρα. Η αστάθεια επιμένει κυρίως στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο γίνεται ο βασικός παράγοντας για θάλασσες, μετακινήσεις και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την εικόνα της ΕΜΥ, δεν υπάρχει σε ισχύ προειδοποίηση καιρού ούτε δελτίο θυελλωδών ανέμων για σήμερα 25 Ιουνίου. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η ημέρα είναι «αδιάφορη»: οι τοπικές καταιγίδες στα ορεινά και οι βοριάδες στο Αιγαίο κρατούν την προσοχή ψηλά.

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Πέμπτη: Αστάθεια στα ηπειρωτικά, καθαρότερος καιρός στα νησιά

Η Πέμπτη ξεκινά με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές, όμβροι και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά, με μεγαλύτερη πιθανότητα στη Δυτική Ελλάδα, σε τμήματα των Επτανήσων, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Μακεδονία και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Το meteo επισημαίνει ότι τα φαινόμενα μπορεί τοπικά να είναι έντονα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα μείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα: στη Θεσσαλία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς, στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35, στα Επτάνησα τους 30 με 32, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο και στη νότια Κρήτη οι μέγιστες θα ακουμπήσουν τοπικά τους 34 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33 με 34.

Στις θάλασσες, το Ιόνιο παραμένει σαφώς πιο ήπιο, με δυτικούς έως βορειοδυτικούς ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο, αντίθετα, οι βοριάδες κρατούν: 4 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά 6, ενώ η ΕΜΥ δίνει στο ανατολικό Αιγαίο εντάσεις έως 7 μποφόρ.

Φωτιές: Κίτρινος συναγερμός σε 13 περιοχές την Πέμπτη

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας για την Πέμπτη 25 Ιουνίου δίνει υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας, της Βοιωτίας και της Κορινθίας.

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Η ειδική επισήμανση του χάρτη έχει σημασία: σε περιοχές όπου σημειώνονται κεραυνοί σε δάση και δασικές εκτάσεις, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αυξάνεται. Αυτό συνδέεται άμεσα με τις απογευματινές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ακόμη και αν αυτές είναι τοπικές.

Παρασκευή: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, βοριάδες στο Αιγαίο

Την Παρασκευή, η αστάθεια περιορίζεται αλλά δεν εξαφανίζεται. Στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, η εικόνα θα είναι γενικά αίθρια, αλλά στα ορεινά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες τις θερμές ώρες.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου και στα Δωδεκάνησα τους 31 με 33, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κινηθεί περίπου στους 29 με 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι: στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Για τις θάλασσες, η Παρασκευή είναι ημέρα που θέλει προσοχή κυρίως στο Αιγαίο. Το Ιόνιο παραμένει πιο βατό, όμως στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο οι βοριάδες θα δυσκολεύουν μικρά σκάφη και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις σε εκτεθειμένα περάσματα.

Σάββατο: Μελτέμι 7 με 8 μποφόρ – Η πιο δύσκολη μέρα για το Αιγαίο

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Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Το βασικό στοιχείο της ημέρας θα είναι οι άνεμοι. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα σε σχέση με την Παρασκευή.

Στις θάλασσες, το Σάββατο είναι ημέρα με σαφώς επιβαρυμένο Αιγαίο. Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα θα έχουν τις πιο δύσκολες συνθήκες. Με τέτοιους ανέμους, ανεβαίνει και η επικινδυνότητα για φωτιές σε ξηρές και εκτεθειμένες περιοχές, ακόμη και όπου δεν υπάρχουν φαινόμενα.

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Κυριακή: Αίθριος καιρός, αλλά επιμένουν τα 8άρια

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Η Κυριακή θα έχει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις θερμές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, χωρίς να διαφαίνεται οργανωμένη μεταβολή.

Οι άνεμοι, όμως, παραμένουν ισχυροί. Θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, κρατώντας την ηπειρωτική χώρα σε καλοκαιρινά επίπεδα, κοντά στους 33 με 35 βαθμούς.

Για τις θάλασσες, η Κυριακή παραμένει απαιτητική. Το Ιόνιο θα είναι σαφώς καλύτερο, ενώ στο Αιγαίο το μελτέμι θα συνεχίσει να δημιουργεί κυματισμό και δυσκολίες, ειδικά στα ανοιχτά περάσματα.

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Δευτέρα: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, σταδιακή υποχώρηση των ανέμων

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θα πέσουν τελείως. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κάτι που σημαίνει ότι η ζέστη στα ηπειρωτικά θα γίνει λίγο πιο αισθητή.

Η εικόνα της Δευτέρας είναι πιο ήπια για τις θάλασσες σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, αλλά το Αιγαίο δεν θα είναι πλήρως ήρεμο. Για τις φωτιές, το μείγμα ζέστης, ξηρασίας και βοριάδων εξακολουθεί να απαιτεί προσοχή, με τον καθημερινό χάρτη της Πολιτικής Προστασίας να παραμένει το κρίσιμο εργαλείο για κάθε περιοχή.

Το συμπέρασμα

Ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα δεν φέρνει ακραίο καύσωνα, φέρνει όμως δύο κινδύνους που δεν πρέπει να υποτιμηθούν: τοπικές απογευματινές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, και ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο το Σαββατοκύριακο. Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε καλοκαιρινά επίπεδα, με μικρή άνοδο από την Παρασκευή και ξανά τη Δευτέρα, ενώ οι θάλασσες του Αιγαίου θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της πρόγνωσης.