Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα εισέρχεται σε περίοδο υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ενισχυμένων βοριάδων που επικρατούν.

Για την Πέμπτη 6 Αυγούστου, η Αττική, η Εύβοια και η Βοιωτία βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου.

Ο κρατικός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες δείχνουν περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί στα ηπειρωτικά μεταξύ 8 και 10 Αυγούστου.

Οι αρχές συνιστούν συνεχή επαγρύπνηση στους πολίτες, απαγορεύοντας αυστηρά τις υπαίθριες καύσεις και τη χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

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Σε επικίνδυνο συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ενισχυμένων βοριάδων εισέρχεται η χώρα. Για την Πέμπτη 6 Αυγούστου η Αττική και οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Βοιωτίας τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.



Χρειάζεται μία διευκρίνιση: ο επίσημος Χάρτης Πρόβλεψης δίνει για τις τρεις περιοχές Κατηγορία Κινδύνου 4, ενώ το Red Code αφορά την πλήρη κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας – δεν σημαίνει Κατηγορία 5. Δήμοι, Περιφέρειες, Πυροσβεστική, Αστυνομία και Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δείτε την επίσημη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.





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Απόψε, Τετάρτη προς Πέμπτη: Ζεστή νύχτα, επιμένει ο βοριάς



Η νύχτα θα κυλήσει γενικά αίθρια, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Προς το ξημέρωμα η ορατότητα ενδέχεται να περιοριστεί τοπικά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν στο Αιγαίο στα 5 με 6 και τοπικά στα 7 μποφόρ, κυρίως στα περισσότερο εκτεθειμένα περάσματα. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενέστεροι, 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η νύχτα θα παραμείνει ζεστή, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και στα νησιά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στους 29 βαθμούς τα μεσάνυχτα και στους 27 το ξημέρωμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα υποχωρήσει από τους 29 στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά τα στοιχεία του Meteo για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πέμπτη 6 Αυγούστου: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς



Ηλιοφάνεια προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις πάνω από τα ηπειρωτικά ορεινά και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. Στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται μεμονωμένη καταιγίδα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου, τους 36 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38. Στη Θεσσαλία αναμένονται οι υψηλότερες τιμές. Στην Αττική προβλέπονται 35 με 36 βαθμοί –χαμηλότερες τιμές στα βόρεια και ανατολικά– και στη Θεσσαλονίκη περίπου 34 βαθμοί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Στην ανατολική Αττική και στη νότια Εύβοια οι ριπές θα είναι κατά τόπους ισχυρές, αυξάνοντας δραματικά την ταχύτητα εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Η πρόγνωση του Meteo επιβεβαιώνει το επικίνδυνο τρίπτυχο ζέστης, ξηρασίας και μελτεμιού.

Παρασκευή 7 Αυγούστου: Ηλιοφάνεια, τοπικές μπόρες στα ορεινά



Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν το πρωί στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι, ενώ δεν αποκλείεται μεμονωμένη καταιγίδα στην κεντρική Μακεδονία.

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Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί–βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αισθητά, με μέγιστες 36 έως 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Τοπικά προγνωστικά δεδομένα ανεβάζουν το κέντρο της Αθήνας έως τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περίπου 33 βαθμοί.

Σάββατο 8 Αυγούστου: Μικρή άνοδος και νέα ενίσχυση των βοριάδων



Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τις θερμές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες μπόρες.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί–βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα στραφούν σε βορείους 4 με 5, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα καταγραφούν 38άρια και πιθανώς τοπικά 39 βαθμοί. Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα κινηθούν κοντά στους 38 βαθμούς.

Κυριακή 9 Αυγούστου: Κορυφώνεται η ζέστη στα κεντρικά και βόρεια

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και πρόσκαιρη αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Τοπικές μπόρες είναι πιθανές κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

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Η θερμή φάση αναμένεται να κορυφωθεί στα ηπειρωτικά. Θεσσαλία, Φθιώτιδα και περιοχές της Μακεδονίας ενδέχεται να φτάσουν τους 38 με 39 βαθμούς. Ορισμένα προγνωστικά σενάρια δείχνουν ακόμη και 40 βαθμούς σε Λάρισα και Λαμία, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί ακόμη το κυρίαρχο σενάριο.

Στην Αθήνα αναμένονται 36 με 38 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη το Meteo δίνει πιθανότητα προσέγγισης των 39 βαθμών. Οι βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο στα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.



Δευτέρα 10 Αυγούστου: Επιμένει η ζέστη – Πρώτα σημάδια αστάθειας



Η Δευτέρα θα παραμείνει ζεστή και κατά βάση ηλιόλουστη. Στη βόρεια Ελλάδα εμφανίζονται ενδείξεις πρόσκαιρης αστάθειας, με αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών γύρω από τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και ορεινές περιοχές. Επειδή πρόκειται για πρόγνωση πέντε ημερών, η ακριβής θέση και ένταση των φαινομένων χρειάζεται επανεκτίμηση.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, με μικρή αποκλιμάκωση στα βόρεια. Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 36 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη 35. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρηθούν στα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά, σε εκτεθειμένες περιοχές, στα 7. Η θαλάσσια πρόγνωση του Meteo για το Κεντρικό Αιγαίο δείχνει επίμονους βόρειους ανέμους και τη Δευτέρα.



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Τι λένε Κολυδάς, Μαρουσάκης, Αρναούτογλου και Ζιακόπουλος



Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί την κορύφωση της θερμής περιόδου μεταξύ 8 και 10 Αυγούστου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, επισημαίνοντας όμως ότι τα 39άρια και 40άρια δεν αποτελούν ακόμη βέβαιο και γενικευμένο σενάριο. Δείτε την ανάλυσή του.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει καθαρά καλοκαιρινό καιρό, θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς, τοπικές μπόρες στα ορεινά και βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει την εκ νέου ενίσχυση των βοριάδων το Σαββατοκύριακο, ακόμη και στην Αττική, χωρίς να βλέπει γενικευμένη «θερμοκρασιακή έκρηξη». Η Νικολέτα Ζιακόπουλου κάνει λόγο για επίμονο βόρειο–βορειοανατολικό ρεύμα και αισθητή ζέστη κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία.

Οι θάλασσες του Αιγαίου θα είναι δύσκολες, με πιθανές καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ιδιαίτερα για μικρά και ταχύπλοα σκάφη. Οι ταξιδιώτες πρέπει να επικοινωνούν πριν από την αναχώρηση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

Για την Παρασκευή και τις επόμενες ημέρες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι επίσημοι ημερήσιοι χάρτες κινδύνου πυρκαγιάς. Οι μετεωρολογικές συνθήκες, όμως, επιβάλλουν συνεχή επαγρύπνηση: καμία καύση, καμία υπαίθρια ψησταριά, καμία χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και άμεση ειδοποίηση στο 199 ή στο 112 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς.

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