Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και επίμονα μελτέμια στο Αιγαίο, τα οποία προκαλούν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο από την Παρασκευή, φτάνοντας το Σαββατοκύριακο έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα, προειδοποιώντας για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια και Χίο.

Παράλληλα, οι ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν θαλάσσια μέσα καλούνται να ενημερώνονται για την ένταση των ανέμων, καθώς οι βοριάδες αναμένεται να φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

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Με ένα τυπικό, αλλά κάθε άλλο παρά ακίνδυνο, σκηνικό ελληνικού καλοκαιριού θα κυλήσει η εβδομάδα: πολλή ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή ατμόσφαιρα και επίμονα μελτέμια στο Αιγαίο, τα οποία μπορεί να έχουν εξασθενήσει σε σχέση με τις θυελλώδεις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούν όμως να δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει έως την Πέμπτη χωρίς μεγάλη μεταβολή και στη συνέχεια θα αρχίσει να ανεβαίνει, με τις υψηλότερες τιμές να αναμένονται από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε κλειστές πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Μακεδονίας ο υδράργυρος μπορεί να πλησιάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν διακρίνεται οργανωμένο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, αλλά μια σταδιακή επάνοδος των υψηλών θερμοκρασιών.

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι τα μελτέμια θα συνεχιστούν με αυξομειώσεις, κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, επηρεάζοντας παράλληλα την Εύβοια, την Αττικοβοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο. Οι δυσκολότερες ώρες θα είναι από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα, όταν κορυφώνονται ταυτόχρονα η ένταση του ανέμου και η θερμοκρασία.

Απόψε Δευτέρα προς Τρίτη: Καθαρός ουρανός και βοριάδες στο Αιγαίο

Η νύχτα θα κυλήσει με γενικά καθαρό ουρανό στις περισσότερες περιοχές. Οι πρόσκαιρες νεφώσεις που αναπτύχθηκαν πάνω από ορεινές ηπειρωτικές περιοχές θα διαλυθούν, ενώ μόνο στο Ιόνιο είναι πιθανό να σχηματιστούν τοπικές χαμηλές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα προς το ξημέρωμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Σύμφωνα με τον θαλάσσιο χάρτη του Meteo, το βράδυ οι μεγαλύτερες εντάσεις εντοπίζονται στο Κάβο Ντόρο, στο κεντρικό Αιγαίο, στο Καρπάθιο και στο ανατολικό Κρητικό, όπου οι βοριάδες φτάνουν περίπου τα 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο, στον Σαρωνικό και στον Θερμαϊκό οι θάλασσες θα είναι σαφώς πιο ήρεμες, με ανέμους κυρίως 2 έως 3 μποφόρ. (meteo.gr)

Η θερμοκρασία τη νύχτα θα παραμείνει υψηλή στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στην Αθήνα θα βρίσκεται κοντά στους 26 με 27 βαθμούς, ενώ χαμηλότερες τιμές, ακόμη και 15 με 18 βαθμοί, αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. (meteo.gr)

Τρίτη: Ηλιοφάνεια, έως 39 βαθμοί και τοπικοί όμβροι στα δυτικά ορεινά

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Η Τρίτη θα είναι γενικά αίθρια, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν τις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στο Ιόνιο. (meteo.gr)

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το Meteo, θα φτάσει:

Στη βόρεια Ελλάδα τους 36 με 38 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία τοπικά τους 39 βαθμούς.

Στην κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα τους 36 με 37 βαθμούς.

Στη δυτική Ελλάδα τους 34 με 36 και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο τοπικά τους 38 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 34 βαθμούς.

Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 36 βαθμοί, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια και ανατολικά προάστια, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς. (meteo.gr)

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Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στα κεντρικά, νότια και νοτιοανατολικά τμήματα. Το Meteo δίνει μέσες εντάσεις 4 με 5 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ωστόσο τοπικά και σε περάσματα οι ριπές θα είναι ισχυρότερες. Χρειάζεται προσοχή από μικρά σκάφη, ιστιοπλοϊκά και όσους κινούνται στις Κυκλάδες, στο Καρπάθιο και γύρω από το Κάβο Ντόρο. (meteo.gr)

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, στην Αττική, στην Εύβοια και στη Χίο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα.

Τετάρτη: Επιμένουν τα μελτέμια – Μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά

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Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Το πρωί θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν σύννεφα πάνω από τα ηπειρωτικά. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν σύντομοι τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Οι πιο δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες αναμένονται και πάλι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στο Καρπάθιο και στα περάσματα της Εύβοιας.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 36 βαθμοί, στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα 35 με 36 βαθμοί, ενώ στα νησιά του Αιγαίου οι μέγιστες θα είναι χαμηλότερες λόγω του μελτεμιού.

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Πέμπτη: Περισσότερη αστάθεια στα ορεινά – Πιθανές καταιγίδες στα βόρεια

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Την Πέμπτη διατηρείται η ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά η απογευματινή αστάθεια θα είναι λίγο πιο έντονη. Στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά και περιορισμένης διάρκειας, χωρίς να αλλάζουν τη γενική καλοκαιρινή εικόνα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, με χαμηλότερες τιμές στις Κυκλάδες, στη βόρεια Κρήτη και στα ανατολικά παράλια.

Παρασκευή: Υποχωρεί η αστάθεια και αρχίζει νέα άνοδος της θερμοκρασίας

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Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το πρωί στην κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πάνω από τα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η πιθανότητα βροχής θα περιοριστεί σε σχέση με την Πέμπτη.

Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν στο Αιγαίο, χωρίς όμως τις ακραίες εντάσεις των προηγούμενων ημερών. Στα ανατολικά και τα νότια πελάγη θα φτάνουν κατά διαστήματα τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι σαφώς ασθενέστεροι.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ακολουθεί ανοδική πορεία. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται περίπου 35 βαθμοί, στη Λάρισα 36 με 37 και στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμοί. Σε περιοχές που δεν επηρεάζονται από τη θαλάσσια αύρα η αίσθηση της ζέστης θα είναι εντονότερη.

Σάββατο: Κορυφώνεται η ζέστη – Πιθανά 38άρια και τοπικά 39άρια

Το Σάββατο αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα της περιόδου, με γενικά αίθριο καιρό και μόνο λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά στις ηπειρωτικές περιοχές.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 37 βαθμούς, στη Λάρισα τους 38, ενώ σε κλειστές πεδιάδες της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας δεν αποκλείονται τοπικές τιμές κοντά στους 39 βαθμούς. Στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, κυρίως 31 με 34 βαθμοί, λόγω των βοριάδων.

Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, κατά τόπους ενισχυμένα, χωρίς να αναμένεται πλήρης εξασθένησή τους. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης και βορείων ανέμων θα απαιτήσει αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Προσοχή σε θάλασσες και πυρκαγιές

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να κινηθούν με πλοία ή μικρά σκάφη στο Αιγαίο θα πρέπει να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ δεν σημαίνουν αυτομάτως γενικό απαγορευτικό, μπορούν όμως να προκαλέσουν καθυστερήσεις, αλλαγές δρομολογίων και δύσκολες συνθήκες σε συγκεκριμένα περάσματα.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται κάθε καύση στην ύπαιθρο και ζητά να αποφεύγονται εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές, κάψιμο κλαδιών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να καλούν αμέσως την Πυροσβεστική στο 199.