Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών στη χώρα.

Οι αρχές διατηρούν αυξημένη επιφυλακή, καθώς η σημερινή ημέρα θεωρείται η πιο κρίσιμη λόγω των θυελλωδών μελτεμιών που πνέουν στο Αιγαίο.

Η προσοχή στρέφεται ιδιαίτερα στην Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης των ανέμων, αν και ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει υψηλός λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών θερμοκρασιών.

Οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο προκαλούν παράλληλα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και τη ναυσιπλοΐα των μικρών σκαφών.

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Η πρώτη Κυριακή του Αυγούστου βρίσκει τη χώρα σε αυξημένη επιφυλακή. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, πολύ χαμηλής υγρασίας και των ισχυρών βόρειων ανέμων δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο «κοκτέιλ» για την εκδήλωση και κυρίως την ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι μετεωρολόγοι της ΕΜΥ, του Meteo, καθώς και οι αναλύσεις των Θοδωρή Κολυδά, Κλέαρχου Μαρουσάκη και Σάκη Ζιακόπουλου συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η Κυριακή είναι η δυσκολότερη ημέρα του τετραημέρου, ενώ από τη Δευτέρα θα αρχίσει σταδιακά μια μικρή αποκλιμάκωση των ανέμων χωρίς όμως να εξαφανιστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι αρμόδιες αρχές διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα στις περιοχές όπου τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν με μεγάλη ένταση.

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Κυριακή: Άλλη μια δύσκολη ημέρα

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από:

• Θερμοκρασίες 36-39°C στα ηπειρωτικά, τοπικά έως 40°C.

• Βόρειους ανέμους 6-7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

• Πολύ χαμηλή σχετική υγρασία.

• Εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για γρήγορη επέκταση οποιασδήποτε πυρκαγιάς.

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Αττική

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία έως 38°C.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν ιδιαίτερα στα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα του νομού, ενώ η Πάρνηθα, η Πεντέλη, ο Υμηττός και γενικότερα οι ορεινοί όγκοι θα βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση λόγω των ισχυρών ριπών.

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Η Ανατολική Αττική παραμένει μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

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Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35-36°C, με ασθενέστερους ανέμους σε σχέση με το Αιγαίο, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο σε σχέση με τη νότια Ελλάδα, χωρίς όμως να τον μηδενίζει.

Περιοχές με τη μεγαλύτερη ανησυχία

Η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται σε:

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• Αττική

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• Βοιωτία

• Εύβοια

• Ανατολική Πελοπόννησο

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• Κυκλάδες

• Νότια Εύβοια

• Ανατολικό Αιγαίο

• Κρήτη

Σε όλες αυτές τις περιοχές, ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις μέσα σε λίγα λεπτά λόγω των ισχυρών μελτεμιών.

Θάλασσες – Δύσκολες συνθήκες στο Αιγαίο

Το Αιγαίο παραμένει ιδιαίτερα ταραγμένο.

Οι βόρειοι άνεμοι 7 και κατά τόπους 8 μποφόρ δημιουργούν:

• έντονο κυματισμό,

• δυσκολίες στα μικρά σκάφη,

• πιθανές καθυστερήσεις σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια,

• αυξημένη προσοχή για ιστιοπλοϊκά και φουσκωτά.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι παραμένουν αισθητά πιο ήπιοι.

Δευτέρα

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με μικρή αποκλιμάκωση.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, στους 35-37°C, όμως τα μελτέμια θα αρχίσουν να υποχωρούν ελαφρά, παραμένοντας στα 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός, κυρίως σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί από προηγούμενες φωτιές.

Τρίτη

Η αποκλιμάκωση συνεχίζεται.

Οι άνεμοι περιορίζονται στα περισσότερα πελάγη στα 4-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παραμένει κοντά στους 35-36°C, ενώ οι συνθήκες γίνονται περισσότερο ευνοϊκές για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Τετάρτη

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ήπια.

Οι άνεμοι εξασθενούν περαιτέρω, αν και το μελτέμι δεν εγκαταλείπει εντελώς το Αιγαίο.

Θερμοκρασίες:

• Αθήνα: 35-36°C

• Θεσσαλονίκη: 34-35°C

Παραμένει πάντως η ξηρότητα της ατμόσφαιρας, στοιχείο που δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό.

Πέμπτη

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα θα διατηρήσει καλοκαιρινό καιρό χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Οι άνεμοι παραμένουν μέτριοι, 4-5 μποφόρ στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, ενώ οι θερμοκρασίες θα κινηθούν στους 34-36°C.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, θα πρόκειται για την πρώτη πραγματικά πιο ήρεμη ημέρα μετά το έντονο μελτέμι του Σαββατοκύριακου.

Η μεγάλη προειδοποίηση

Το σημαντικότερο στοιχείο των επόμενων ημερών δεν είναι τόσο οι υψηλές θερμοκρασίες όσο η συμπεριφορά του ανέμου.

Οι πυροσβεστικές αρχές επισημαίνουν ότι όταν επικρατούν βόρειοι άνεμοι 7 και 8 μποφόρ, κάθε νέα πυρκαγιά μπορεί να εξελιχθεί σε εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Για τον λόγο αυτό απαιτείται απόλυτη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα σήμερα, που θεωρείται η πιο κρίσιμη ημέρα του νέου κύματος υψηλού κινδύνου