Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια, σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και συνεχή παρουσία μελτεμιών στο Αιγαίο.

Ο υδράργυρος θα κυμανθεί γενικά μεταξύ 34 και 37 βαθμών Κελσίου, ενώ την Τετάρτη και την Παρασκευή ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές και στην Αττική.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι δεν αναμένεται παρατεταμένο επεισόδιο καύσωνα, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που είναι αναμενόμενες για την εποχή.

Εξαιτίας των συνθηκών ξηρασίας και των ενισχυμένων ανέμων, η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ειδικότερα στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια.

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Με καλοκαιρία, σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και επίμονο μελτέμι στο Αιγαίο ξεκινά η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού μέχρι και την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα είναι η ηλιοφάνεια, με τοπικές νεφώσεις και περιορισμένους απογευματινούς όμβρους κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Ο υδράργυρος θα κινείται γενικά μεταξύ 34 και 37 βαθμών, ενώ την Τετάρτη και προς την Παρασκευή δεν αποκλείονται τοπικές τιμές 38 βαθμών σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές και στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Δεν προκύπτει, πάντως, οργανωμένο ή παρατεταμένο επεισόδιο καύσωνα. Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει περιγράψει την εξέλιξη ως «κλασικό ελληνικό καλοκαίρι», με υψηλές αλλά όχι ακραίες θερμοκρασίες, ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισήμανε ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι του Σαββατοκύριακου υποχωρούν σταδιακά, χωρίς όμως να εξαφανίζεται το μελτέμι από το Αιγαίο.

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Δευτέρα 3 Αυγούστου: Ηλιοφάνεια, έως 37 βαθμοί και μεγάλη προσοχή στις φωτιές

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, χωρίς να αναμένονται σημαντικά φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στη δυτική Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη οι μέγιστες θα περιοριστούν κοντά στους 30 βαθμούς, λόγω του βοριά, ενώ στη νότια Κρήτη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 31 με 34 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, με αυξημένο κυματισμό στα περάσματα ανάμεσα στις Κυκλάδες. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Αθήνα και Αττική

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια από το πρωί έως το βράδυ. Οι βοριάδες θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά, μέχρι το μεσημέρι, τοπικά 6 μποφόρ.

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Υπάρχει μία απόκλιση στις θερμοκρασιακές εκτιμήσεις: η ΕΜΥ τοποθετεί τη μέγιστη στην Αττική κοντά στους 33 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια και ανατολικά, ενώ το meteo υπολογίζει 34 με 35 βαθμούς στον νομό και έως 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Η διαφορά οφείλεται στη διαφορετική ανάλυση των μοντέλων και στο έντονο αστικό θερμικό φορτίο του λεκανοπεδίου.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι σήμερα Δευτέρα γενικά αίθριος, χωρίς βροχές και με τη θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το πρωί ο υδράργυρος θα βρίσκεται στους 24 με 27 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο και τοπικά τους 34 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή.

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Οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ προς το απόγευμα και το βράδυ θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις 9 το βράδυ θα παραμένει υψηλή, κοντά στους 30 βαθμούς. (meteo.gr)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Η σοβαρότερη προειδοποίηση της ημέρας αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει στην κατηγορία κινδύνου 4 –πολύ υψηλός κίνδυνος– ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας.

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Ο συνδυασμός ξηρής βλάστησης, υψηλής θερμοκρασίας, χαμηλής υγρασίας και βοριάδων μπορεί να προκαλέσει γρήγορη εξάπλωση οποιασδήποτε εστίας. Απαγορεύονται η καύση αγρών και οι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε Αττική, Κιθαιρώνα, Βοιωτία, Εύβοια και στις περιοχές που έχουν ήδη καταπονηθεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Τρίτη 4 Αυγούστου: Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο – Πιθανές μπόρες στα δυτικά ορεινά

Η Τρίτη θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν το πρωί στο Ιόνιο και τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανώς της δυτικής Πελοποννήσου μπορεί να σημειωθούν σύντομοι τοπικοί όμβροι.

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Η ορατότητα νωρίς το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο το μελτέμι θα φτάνει τα 6 μποφόρ το απόγευμα, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή από μικρά σκάφη και ιστιοπλοϊκά στις Κυκλάδες και στα ανοιχτά του Κάβο Ντόρο.

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Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Στο εσωτερικό της Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Στην Αθήνα το meteo υπολογίζει μέγιστη περίπου 37 βαθμών στο κέντρο, με χαμηλότερες τιμές στα ανατολικά παράλια. (meteo.gr)

Τετάρτη 5 Αυγούστου: Η πιο ζεστή ημέρα – Τοπικά 38άρια

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι μία από τις θερμότερες ημέρες της εβδομάδας. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τοπικές μπόρες είναι πιθανές στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της δυτικής Θεσσαλίας, χωρίς να προβλέπεται γενικευμένη κακοκαιρία.

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Οι βοριάδες θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο προβλέπονται βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ, με τις πιο δύσκολες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. (meteo.gr)

Η θερμοκρασία θα κινηθεί στους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στους 38 βαθμούς σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και ανατολική Πελοπόννησο. Στο κέντρο της Αθήνας το υψηλής ανάλυσης μοντέλο του meteo δίνει έως 38 βαθμούς, ενώ οι βόρειες και ανατολικές περιοχές της Αττικής θα είναι ηπιότερες λόγω του βοριά.

Πέμπτη 6 Αυγούστου: Τοπικοί όμβροι και πιθανές καταιγίδες στα βόρεια

Την Πέμπτη η ηλιοφάνεια θα διατηρηθεί στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι, όμως, στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα ορεινά της Μακεδονίας και πιθανώς της Θράκης δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά και περιορισμένης διάρκειας, χρειάζεται όμως προσοχή σε ορεινές διαδρομές και υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς μπορεί να συνοδεύονται από ηλεκτρική δραστηριότητα και πρόσκαιρες ισχυρές ριπές ανέμου.

Οι βοριάδες θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με 34 έως 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και περίπου 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Παρασκευή 7 Αυγούστου: Παραμένει η ζέστη – Χωρίς οργανωμένη μεταβολή

Με βάση τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, η Παρασκευή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά. Δεν διαφαίνεται οργανωμένη κακοκαιρία, αν και δεν αποκλείεται κάποιος σύντομος όμβρος σε ορεινά τμήματα της βόρειας χώρας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν γενικά τους 34 με 36 βαθμούς, με πιθανές τοπικές τιμές 37 με 38 βαθμών στη Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στο εσωτερικό της Αττικής. Στη νησιωτική χώρα θα επικρατούν πιο ήπιες συνθήκες, με 30 έως 32 βαθμούς σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και 35 με 36 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα διατηρηθούν γύρω στα 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρότεροι στα περάσματα. Παρότι τα μποφόρ θα είναι χαμηλότερα από εκείνα του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, η παρατεταμένη ξηρασία και η ζέστη θα συνεχίσουν να απαιτούν αυξημένη επιφυλακή για πυρκαγιές. Η επίσημη κατηγορία κινδύνου για τις επόμενες ημέρες θα καθορίζεται από τους ημερήσιους χάρτες της Πολιτικής Προστασίας. (meteo.gr)