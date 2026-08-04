Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός έως την Παρασκευή θα διατηρήσει το καλοκαιρινό σκηνικό με ηλιοφάνεια, τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο, τα οποία δυσχεραίνουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Από το Σάββατο έως τη Δευτέρα αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές πεδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές.

Οι πολίτες οφείλουν να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες, ενώ οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να περιορίσουν την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες αιχμής της επερχόμενης θερμικής καταπόνησης.

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Με δύο διαφορετικά πρόσωπα θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και την Κυριακή. Απόψε, Τρίτη προς Τετάρτη, και για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας θα επιμείνει το γνώριμο αυγουστιάτικο σκηνικό, με ηλιοφάνεια, ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο και λίγες πρόσκαιρες μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά.



Από το Σάββατο, όμως, η θερμοκρασία θα πάρει αισθητά την ανηφόρα. Οι περισσότερες προγνώσεις συγκλίνουν σε ένα τριήμερο έντονης ζέστης, από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου, με τον υδράργυρο να πλησιάζει ή και να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε κλειστές πεδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.



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Την ίδια ώρα, οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να δυσκολεύουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις στο Αιγαίο, ενώ ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ανέμων θα κρατήσει σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.



Απόψε, Τρίτη προς Τετάρτη: Καθαρός ουρανός, δύσκολο το Αιγαίο



Η νύχτα θα κυλήσει γενικά αίθρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι πρόσκαιρες νεφώσεις που αναπτύχθηκαν στα ηπειρωτικά θα περιοριστούν, ενώ τοπικά μειωμένη θα είναι η ορατότητα προς το ξημέρωμα στα δυτικά και κυρίως γύρω από το Ιόνιο.



Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο Αιγαίο, όμως, το μελτέμι θα συνεχίσει να πνέει με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, στο Ικάριο, στον Καφηρέα και στα περάσματα προς τα Δωδεκάνησα.



Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υποχωρήσει αισθητά στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά, όπου θα πλησιάσει τοπικά τους 16 με 19 βαθμούς. Στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα νησιά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες, γύρω στους 23 με 26 βαθμούς.



Τετάρτη: Ηλιοφάνεια, τοπικές μπόρες και έως 38 βαθμούς



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Την Τετάρτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις οι οποίες θα είναι παροδικά αυξημένες στα βόρεια και, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά.

Τοπικοί όμβροι δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα σε διάρκεια και έκταση και δεν θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος των πεδινών ή παραθαλάσσιων περιοχών. (meteo.gr)



Η θερμοκρασία θα φτάσει: Στους 37 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, στους 38 στη Θεσσαλία, στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στους 36 στην Αττική και περίπου στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη οι μέγιστες θα κυμανθούν κυρίως από 31 έως 33 βαθμούς, λόγω των βοριάδων. (meteo.gr)



Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ σε ορισμένα τμήματα μπορεί να φτάσουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Το Ιόνιο θα είναι σαφώς ηπιότερο, με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. (meteo.gr)



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Πέμπτη: Αστάθεια στα ορεινά, σταθερά υψηλές θερμοκρασίες



Η Πέμπτη θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι προβλέπονται στα ορεινά, ενώ στα βορειοδυτικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο. Οι οδηγοί στα δυτικά ηπειρωτικά και κυρίως κοντά σε παράκτιες και ημιορεινές περιοχές χρειάζονται αυξημένη προσοχή τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει στους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.



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Οι συνθήκες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν σχετικά δύσκολες για μικρά σκάφη, ιστιοπλοϊκά και ταχύπλοα. Οι επιβάτες των πλοίων καλό είναι να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση, χωρίς πάντως να προεξοφλείται γενικευμένο απαγορευτικό.



Παρασκευή: Τοπικές καταιγίδες στα βόρεια πριν από τη μεγάλη άνοδο



Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.



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Στην κεντρική Μακεδονία υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η αστάθεια, όμως, θα είναι τοπική και δεν αναμένεται να λάβει χαρακτηριστικά γενικευμένης κακοκαιρίας.



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Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στα βορειοανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, ωστόσο η Παρασκευή θα αποτελέσει τη μετάβαση προς τη θερμότερη φάση του Σαββατοκύριακου.



Σάββατο: Αρχίζει το τριήμερο της μεγάλης ζέστης



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Το Σάββατο θα επικρατήσει γενικά αίθριος και ξηρός καιρός. Οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά θα είναι περιορισμένες και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα.



Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί την έναρξη της θερμότερης περιόδου το Σάββατο 8 Αυγούστου, με κορύφωση έως και τη Δευτέρα. Σε περιοχές όπως η Λαμία, η Θεσσαλία και τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας ο υδράργυρος μπορεί να πλησιάσει τους 39 με 40 βαθμούς. Στην Αθήνα είναι πιθανές θερμοκρασίες πάνω από τους 38 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του λεκανοπεδίου.



Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η εκτίμηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος προβλέπει σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στο Σαββατοκύριακο. (YouTube)



Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, το μελτέμι δεν θα εξαφανιστεί από το Αιγαίο. Στον Καφηρέα, στο στενό Άνδρου–Τήνου, στο Ικάριο και στο Καρπάθιο οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να δημιουργούν αυξημένο κυματισμό.



Κυριακή: Επιμένουν τα 39άρια – Νέα ενίσχυση των ανέμων



Η Κυριακή θα είναι μία ακόμη πολύ ζεστή ημέρα, με θερμοκρασίες που τοπικά στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 39 και πιθανώς τους 40 βαθμούς.



Στα νησιά του Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, κυρίως από 32 έως 35 βαθμούς, λόγω του μελτεμιού. Η αίσθηση, όμως, θα παραμένει ιδιαίτερα θερμή στις περιοχές όπου οι άνεμοι θα εξασθενούν και κατά τις βραδινές ώρες στα μεγάλα αστικά κέντρα.



Μικρή πιθανότητα τοπικής αστάθειας υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα και τοπικά γύρω από τη Λαμία, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη μεταβολή του καιρού.



Από την Κυριακή αναμένεται τάση νέας ενίσχυσης των ανέμων στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον Καφηρέα και στο στενό Άνδρου–Τήνου, όπου η μορφολογία του εδάφους επιταχύνει σημαντικά τον άνεμο. Στο βόρειο Ιόνιο επίσης διακρίνεται τάση ενίσχυσης, ενώ το νότιο Ιόνιο θα παραμείνει σχετικά πιο ήρεμο.



Οι προειδοποιήσεις: Red Code και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς



Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται την Τετάρτη η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος.



Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, η ξηρή βλάστηση και οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν πολύ γρήγορη εξάπλωση οποιασδήποτε εστίας.



Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν απολύτως το κάψιμο ξερών χόρτων ή κλαδιών, τη χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, τις υπαίθριες ψησταριές κοντά σε δασικές εκτάσεις και την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι ο ημερήσιος χάρτης κινδύνου εκδίδεται για το επόμενο 24ωρο και καθορίζει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρμόδιων φορέων. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Από το Σάββατο ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι ευπαθείς ομάδες, λόγω της έντονης θερμικής καταπόνησης. Η παραμονή στον ήλιο από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η έντονη σωματική εργασία και η άσκηση σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να περιοριστούν, ενώ απαραίτητη είναι η συχνή ενυδάτωση.

Η εικόνα, πάντως, θα επικαιροποιείται καθημερινά, καθώς οι ακριβείς μέγιστες θερμοκρασίες και η ένταση των ανέμων του Σαββατοκύριακου θα «κλειδώσουν» στα νεότερα δελτία της ΕΜΥ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.