Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προειδοποιεί για ένα επικίνδυνο 48ωρο λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών μελτεμιών που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε 16 περιοχές της χώρας σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» για την Κυριακή, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου.

Τη Δευτέρα αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων, με τις ριπές να φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, γεγονός που καθιστά την ημέρα ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες για αρκετές ημέρες.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τους ταξιδιώτες να καλούνται να ενημερώνονται για τα δρομολόγια.

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Το πιο επικίνδυνο ίσως καιρικό 48ωρο των τελευταίων ημερών βρίσκεται μπροστά μας. Και αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζέστη και τα 40άρια που επιμένουν κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Είναι ο συνδυασμός τους με το ισχυρό μελτέμι, την ξηρή ατμόσφαιρα και την ήδη καταπονημένη από τις υψηλές θερμοκρασίες βλάστηση.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προειδοποιεί για ισχυρούς έως θυελλώδεις βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους την Κυριακή, με περαιτέρω ενίσχυση τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς και τοπικά θα προσεγγίσει τους 40.

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ΕΜΥ, Meteo και μετεωρολόγοι συγκλίνουν ότι τα μελτέμια θα παραμείνουν ο βασικός πρωταγωνιστής του καιρού και τις επόμενες ημέρες.

Red Code: Οι 16 περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει για την Κυριακή 9 Αυγούστου σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τις ακόλουθες περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τα Κύθηρα.

Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία.

Περιφέρεια Κρήτης.

Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια.

Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.

Κυκλάδες.

Για τις περιοχές αυτές ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός – κατηγορία 4.

Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Κυριακή: 8 μποφόρ και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Την Κυριακή 9 Αυγούστου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στη

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δυτική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς και τοπικά θα πλησιάσει τους 40.

Στη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην περιοχή Κάσου-Καρπάθου θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 6-7 μποφόρ και κατά τόπους 8 μποφόρ.

Αθήνα: Αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία περίπου στους 35 βαθμούς στο κέντρο. Οι βοριάδες θα είναι ισχυροί, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια του νομού, και ο κίνδυνος πυρκαγιάς πολύ υψηλός.

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Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, περίπου 35-37 βαθμούς, με σαφώς ηπιότερους ανέμους σε σχέση με την Αττική και το Αιγαίο.

Δευτέρα: Η πιο επικίνδυνη ημέρα – Ριπές ακόμη και 9 μποφόρ

Η Δευτέρα 10 Αυγούστου είναι η ημέρα που απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή.

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Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησο –ιδιαίτερα στη Λακωνία–, Βόρειο, Ανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, Κύθηρα και δυτική και νότια Κρήτη θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Το σημαντικότερο: δεν αποκλείεται οι ριπές να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Σε συνδυασμό με τη ζέστη και την ξηρασία, οποιαδήποτε εστία φωτιάς μπορεί να πάρει πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

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Τρίτη: Τα μελτέμια δεν υποχωρούν

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Από την Τρίτη 11 Αυγούστου οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν. Η έντασή τους προβλέπεται γενικά στα 5-7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παραμένει υψηλή, με μεγαλύτερη ζέστη στα δυτικά και στα ηπειρωτικά, ενώ στα ανατολικά το μελτέμι θα συγκρατεί κάπως τον υδράργυρο.

Η πυρομετεωρολογική επικινδυνότητα επομένως δεν εξαφανίζεται με το τέλος του 48ώρου.

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Τετάρτη: Ζέστη και ισχυροί βοριάδες

Την Τετάρτη το σκηνικό δεν αλλάζει θεαματικά. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο.

Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν γενικά στους 35-38 βαθμούς, με υψηλότερες τιμές στη δυτική χώρα.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για μικρά σκάφη και απαιτείται ενημέρωση πριν από κάθε θαλάσσια μετακίνηση.

Πέμπτη: Μικρή αποκλιμάκωση της ζέστης, επιμένει το μελτέμι

Την Πέμπτη υπάρχουν ενδείξεις μικρής πτώσης της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά, χωρίς όμως να αλλάζει πλήρως η εικόνα.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο και κατά συνέπεια θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν δύσκολες θάλασσες σε αρκετές περιοχές.

Θάλασσες: Προσοχή σε Αιγαίο, Κάβο Ντόρο και Κυκλάδες

Οι ισχυροί βοριάδες θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο Αιγαίο. Κεντρικό Αιγαίο, Κάβο Ντόρο, Κυκλάδες, Ικάριο, Δωδεκάνησα και θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Κρήτη θα βρίσκονται κατά διαστήματα στο επίκεντρο.

Η Δευτέρα χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς οι ριπές μπορούν να φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Οι ταξιδιώτες καλό είναι να ενημερώνονται πριν ξεκινήσουν για τα λιμάνια, καθώς δεν μπορούν να αποκλειστούν καθυστερήσεις ή αλλαγές σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια εφόσον οι άνεμοι ξεπεράσουν τα επιτρεπόμενα όρια.

ΕΜΥ, Meteo και οι μετεωρολόγοι για το δύσκολο 48ωρο

Η ΕΜΥ επιβεβαιώνει τη διατήρηση των ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο και τις υψηλές θερμοκρασίες, με τη ζέστη να είναι εντονότερη στη δυτική Ελλάδα.

Το Meteo επισημαίνει διαχρονικά ότι ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων, υψηλής θερμοκρασίας, χαμηλής υγρασίας και ξηρής βλάστησης δημιουργεί τις πλέον επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και κυρίως την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Στην ίδια παράμετρο δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις αναλύσεις τους τόσο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης όσο και ο Θοδωρής Κολυδάς: αυτή την περίοδο δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο πόσους βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο, αλλά κυρίως την ένταση και τη διάρκεια του μελτεμιού.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: Κυριακή και κυρίως Δευτέρα δεν έχουμε απλώς δύο ακόμη ζεστές ημέρες του Αυγούστου. Έχουμε ένα επικίνδυνο πυρομετεωρολογικό 48ωρο.

Και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν ήδη προηγηθεί, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.