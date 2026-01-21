Σε κατάσταση Κόκκινου Συναγερμού (Red Code) έχει τεθεί η χώρα λόγω της κακοκαιρίας που προβλέπεται και πλήξει από σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Διαδοχικά εκδηλώνεται βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε πολλές περιοχές ενώ κατά τόπους οι άνεμοι πνέουν με ένταση ακόμη και 11 μποφόρ.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

Advertisement

Advertisement

Αττική

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία







Μηνύματα από το 112 και ριπές ανέμου έως 130χλμ/ωρα – Πού πέφτουν τα πρώτα χιόνια

και Ήδη μάλιστα ήχησε το 112 στις περιοχές Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και της Αρκαδίας καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα.

Οι ανατολικοί άνεμοι έδωσαν 10 Μποφόρ στον Κορινθιακό Κόλπο, οι καταιγίδες ξεκίνησαν από το Ιόνιο, αυτήν την ώρα βρέχει στην Αττική και μετακινούνται σε Πελοπόννησο, ενώ το χιόνι από τα ορεινά «κατέβηκε» και σε αστικά κέντρα συμπληρώνοντας το «μείγμα» δυνητικά επικίνδυνων φαινομένων για το οποίο προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Εκχιονιστικά έσπευσαν στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, ενώ τα σχολεία έκλεισαν μόνο στο Δήμο Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου.

Με ριπές 130 χιλιομέτρων την ώρα η Πάτρα μετρά καταστροφές.

Η γέφυρα Ρίο – Αντίρριο παραμένει κλειστή με αποτέλεσμα πολλές νταλίκες να είναι ακινητοποιημένες.

Advertisement

Νταλίκα αναποδογύρισε στον κόμβο της Εγλυκάδας ενώ κατέρρευσε βιτρίνα 25 μέτρων επί της οδού Κανελλοπούλου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί από χθες 75 κλήσεις για πτώσεις δένδρων και αντικειμένων για ζημιές σε αυτοκίνητα.

Κλειστά ειναι σήμερα όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Δυτική Ελλάδα και χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η αναστολή της λειτουργίας και του Πανεπιστημίου στην Πάτρα, στο τμήμα της Πάτρας, στο Κουκούλι, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.

Advertisement

Πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα

Αυτήν την ώρα, καταιγίδες εκδηλώνονται στα ανοιχτά του Ιονίου, στην Αττική ενώ στον ηπειρωτικό κορμό πρώτος στόχος θα είναι η νότια και κεντρική Πελοπόννησος,.

Προς το μεσημέρι στην Αττική όπου αναμένεται η μεγάλη ένταση της κακοκαιρίας, αλλά και εξασθένηση προς το βράδυ.

Advertisement

Οι βροχές στη συνέχεια θα εκδηλωθούν σε Εύβοια και Σποράδες μέχρι και βορειοανατολικά στο Αιγαίο.

Στην Πελοπόννησο, η Λακωνία φαίνεται να δέχεται το μεγαλύτερο ύψος βροχής τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με την υπηρεσία «Τώρα βρέχει» του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Advertisement

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Advertisement

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι



Το χιονισμένο Πήλιο

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια σήμερα από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα το μεσημέρι – απόγευμα

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες σήμερα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά σήμερα το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα





Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Advertisement

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε χθες Τρίτη η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σήμερα Τετάρτη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη τις Περιφέρειες:

– Αττικής

– Πελοποννήσου

– Στερεάς Ελλάδας

– Θεσσαλία

– Δυτική Μακεδονία

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε χθες Τρίτη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας, περιφερειαρχών και εκπροσώπων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.



Σημειώνεται ότι προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς και για αδιάλειπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των δήμων και των Περιφερειών με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα.

Όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη, το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα θα είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας (ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα) καθώς και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από τολιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική.

Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων λόγω καιρικών φαινομένων

Σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας τίθεται ο δήμος Αθηναίων από σήμερα Τετάρτη, 21/01 το πρωί, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να παρέμβουν όπου κριθεί απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.



Συγκεκριμένα, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

1. Ύστερα από απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

2. Τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334) ως προσωρινός χώρος προστασίας των πολιτών, όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

3. Οι ομάδες Street Work του δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email [email protected].

4. Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα, όπως JCB και φορτηγά.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση των ακραίων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και φρεατίων υδροσυλλογής. Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο στον τετραψήφιο αριθμό του δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Το επερχόμενο επεισόδιο βροχών έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης δείχνει καθαρά πόσο εύκολα οι χάρτες αθροιστικού υετού μπορούν να παρερμηνευθούν, αν αποκοπούν από τη συνολική μετεωρολογική εικόνα. Η σύγκριση ανάμεσα στο ECMWF και το BOLAM δεν… pic.twitter.com/0w5Ga10mfJ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 20, 2026

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική -τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση- μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ.

Η απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Σημειώνεται ότι με εντολή τού περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά

Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα σήμερα, Τετάρτη, στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως υπενθύμισε το υπουργείο Παιδείας, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση περιφερειάρχη ή δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, οι περιφερειακές διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Πάτρα

Με απόφαση που έλαβε ο δήμος Πατρέων κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη όλα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου, «λόγω της επιδείνωσης του καιρού, με θυελλώδεις ανέμους και μεγάλες ριπές ανέμου και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) αναστέλλεται για την Τετάρτη η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών».