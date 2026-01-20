Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού (Red Code) εισέρχεται η χώρα ενόψει της ισχυρής κακοκαιρίας που ξεκινά από αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.

Advertisement

Advertisement

Η Πολιτική Προστασία, μετά το Έκτακτο Δελτίο της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, καλεί σε αυξημένη επαγρύπνηση, περιορισμό μετακινήσεων και προληπτικά μέτρα.

Οι 5 Περιφέρειες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Σε Red Code τίθενται:

Αττική

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία

Τα φαινόμενα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, καθώς και θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ.

Πού και πότε θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα

Τετάρτη : Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία), Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Αττική, Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες.

: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία), Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Αττική, Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες. Από το βράδυ της Τετάρτης έως το μεσημέρι της Πέμπτης: Βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα.

Βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις: Ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με έμφαση σε Δυτική Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία (Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ευρυτανία).

Ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με έμφαση σε Δυτική Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία (Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ευρυτανία). Άνεμοι: Έως 9 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και στο κεντρικό–νότιο Αιγαίο.

Το έκτακτο δελτίο καιρού

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για την κακοκαιρία που θα διαρκέσει από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο

σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο

την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Advertisement

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

στην Αττική το μεσημέρι – απόγευμα της Τετάρτης

στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη

Advertisement

μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Κλειστά τα σχολεία αύριο στην Αττική με απόφαση της Περιφέρειας

Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στην Αττική, με απόφαση της Περιφέρειας, λόγω της κακοκαιρίας που θα πλήξει από σήμερα το βράδυ την Αθήνα με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Advertisement

Η απόφαση αφορά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Advertisement

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε τα εξής:«Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη.

Advertisement

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο.

Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές.

Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά. Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».

Advertisement

Σημειώνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τρίτης σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας. Ήδη, συνεδριάζουν τα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία σε ζητήματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.