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Το καλοκαίρι δείχνει το πρόσωπό του, αλλά όχι χωρίς «παραφωνίες». Από σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, και μέχρι το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα κινηθεί σε δύο άξονες: αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, αλλά και αστάθεια κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Σήμερα, Τρίτη, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, πιθανώς και στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά ηλιόλουστος, με νεφώσεις που θα αυξηθούν τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, δίνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα και να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

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Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, έως τους 32 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, έως τους 31 στη Δυτική Ελλάδα, έως τους 30 στην Κρήτη και έως τους 32 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά τμήματα και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά διαστήματα πυκνότερες νεφώσεις, με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα και θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς.

Η εικόνα της ΕΜΥ, όπως μεταφέρεται από τη γενική πρόγνωση, είναι ανάλογη: σχεδόν αίθριος καιρός, αλλά με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά στους 32 με 33 βαθμούς.

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα δυτικά ορεινά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βοριάδες θα παραμείνουν στο Αιγαίο τοπικά στα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο: γενικά αίθριος καιρός, αλλά με μεσημεριανή και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Από την Παρασκευή 12 Ιουνίου αρχίζει να διακρίνεται η μεταβολή. Η ημέρα θα ξεκινήσει γενικά αίθρια, όμως τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης βλέπει την πιο ουσιαστική αλλαγή από την Παρασκευή και μετά, με ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια να κινούνται προς τη χώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα γίνουν πιο οργανωμένα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ στο βορειοδυτικό Αιγαίο δεν αποκλείονται ακόμη και ισχυρές καταιγίδες. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν κατά τόπους στα 6 με 7 μποφόρ, οδηγώντας σε πιο δροσερές συνθήκες.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η νεότερη εικόνα από την πλευρά του Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες η αστάθεια θα εκδηλώνεται κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και καταιγίδες που θα ενισχύονται σταδιακά, ιδιαίτερα σε Μακεδονία και Θράκη. Παράλληλα, σε νεότερη ανάρτηση/θεματολογία του υπογραμμίζεται και το μήνυμα «ζέστη χωρίς υπερβολές», με βάση τα βασικά προγνωστικά μοντέλα.

Συμπέρασμα: Μέχρι την Πέμπτη κρατάμε καλοκαιρινό καιρό με απογευματινές μπόρες κυρίως σε ορεινά και ηπειρωτικά. Από Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο αυξάνεται η αστάθεια, πέφτει η θερμοκρασία κυρίως στα βόρεια και ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο.