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Η υπόθεση ακολουθεί μια αστυνομικό που ερευνά μια σειρά αποτρόπαιων εγκλημάτων, τα οποία σχετίζονται με έναν κατά συρροή δολοφόνο από το παρελθόν της.

Ο σκηνοθέτης επιχειρεί να προσδώσει μια νέα ταυτότητα στο franchise, δημιουργώντας μια αυτοτελή ιστορία που διαφοροποιείται από τις προηγούμενες παραγωγές της σειράς.

Το καστ της ταινίας πλαισιώνουν γνωστοί ηθοποιοί, όπως ο Τσιούετελ Έτζιοφορ, ο Λόρενς Φίσμπερν και η Νταϊάν Λέιν σε σημαντικούς ρόλους.

Η επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας τρόμου στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 12 Μαρτίου του 2027.

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Ο «Εξορκιστής» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά με τη Σκάρλετ Γιόχανσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Μάικ Φλάναγκαν να υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο.

Το πρώτο επίσημο τρέιλερ του «The Exorcist: Martyrs» παρουσιάστηκε στο New York Comic Con, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική προσέγγιση στον κόσμο του υπερφυσικού τρόμου που καθιέρωσε η εμβληματική ταινία του Γουίλιαμ Φρίντκιν το 1973.

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Η Γιόχανσον υποδύεται την Τζούλι Μίλερ, μια αστυνομικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Νέας Υόρκης, η οποία πριν από δεκατρία χρόνια είχε συλλάβει έναν κατά συρροή δολοφόνο, γνωστό με το προσωνύμιο «Father Sunday». Η υπόθεση την είχε αναδείξει σε ηρωίδα, όμως μια νέα σειρά αποτρόπαιων εγκλημάτων την αναγκάζει να αναμετρηθεί ξανά με το παρελθόν της.

Όταν το όνομά της εμφανίζεται γραμμένο με αίμα στους τοίχους της κρύπτης μιας εκκλησίας, η έρευνα παίρνει μια απροσδόκητη τροπή. Στο πλευρό της βρίσκονται μια νεαρή συνάδελφός της και ένας ιερέας που είχε ακούσει την τελευταία εξομολόγηση του δολοφόνου. Η Μίλερ αρχίζει να υποψιάζεται ότι πίσω από τα εγκλήματα κρύβεται κάτι πολύ πιο σκοτεινό από την ανθρώπινη βία.

Κρίνοντας από το τρέιλερ με τις εικόνες τελετουργικών φόνων και τα θρησκευτικά σύμβολα, ο Φλάναγκαν φαίνεται να αντλεί έμπνευση από ταινίες όπως το «Seven» του Ντέιβιντ Φίντσερ και «Η Σιωπή των Αμνών» του Τζόναθαν Ντέμι.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly, ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι επιδίωξή του ήταν να δημιουργήσει έναν κινηματογραφικό κόσμο όπου το κακό μοιάζει πανταχού παρόν και η θεϊκή προστασία απούσα. Όπως παραδέχθηκε, ορισμένες σκηνές τον έκαναν να αισθανθεί βαθιά άβολα ακόμη και κατά τη συγγραφή του σεναρίου.

Στην παρουσίαση της ταινίας, μάλιστα, χαρακτήρισε το «The Exorcist: Martyrs» το πιο τρομακτικό εγχείρημα της καριέρας του, επιμένοντας ότι ήθελε να οδηγήσει το franchise σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Στο καστ είναι επίσης οι Τσιούετελ Έτζιοφορ, Τζον Λεγκουιζάμο, Λόρενς Φίσμπερν, Νταϊάν Λέιν και Τζάκομπι Τζουπ, ο νεαρός ηθοποιός που ξεχώρισε στο «Hamnet».

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Η νέα ταινία δεν αποτελεί σίκουελ του «The Exorcist: Believer» του 2023, το οποίο είχε σχεδιαστεί ως αφετηρία μιας νέας τριλογίας, αλλά δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των δημιουργών του. Αντίθετα, ο Φλάναγκαν αφηγείται μια αυτοτελή ιστορία μέσα στο ίδιο κινηματογραφικό σύμπαν, επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα της σειράς.

Η πρώτη ταινία του 1973, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι, απέσπασε δέκα υποψηφιότητες για Όσκαρ. Περισσότερο από μισό αιώνα μετά, η νέα παραγωγή καλείται να αναμετρηθεί όχι μόνο με τη φήμη του «Εξορκιστή», αλλά και με την πρόκληση να προκαλέσει πραγματικό φόβο σε ένα κοινό εξοικειωμένο πλέον με τις πιο ακραίες κινηματογραφικές εκδοχές του είδους.

Το «The Exorcist: Martyrs» αναμένεται στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Μαρτίου 2027.

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Με πληροφορίες από Variety, The Hollywood Reporter, Entertainment Weekly