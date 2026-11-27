Ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές: Οι ημερομηνίες και το φετινό εορταστικό ωράριο

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Πότε ξεκινά, ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά και τι ισχύει τα Χριστούγεννα

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι προσφορές της Black Friday συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday για τους καταναλωτές.

Τα εμπορικά καταστήματα διατηρούν το συνηθισμένο τους ωράριο λειτουργίας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ακολουθώντας το ισχύον πλαίσιο για τη λειτουργία τους.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας, με το ωράριο να διαμορφώνεται ανάλογα με την επιχείρηση και την περιοχή.

Πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν επιλεγμένα καταστήματα την Κυριακή, ακολουθώντας διαφορετικά ωράρια ανάλογα με την τοποθεσία και την εμπορική τους πολιτική.

Οι καταναλωτές οφείλουν να ελέγχουν τις επίσημες ιστοσελίδες των καταστημάτων πριν από την επίσκεψή τους για να επιβεβαιώνουν το ωράριο λειτουργίας.

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Η Black Friday είναι σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ωστόσο οι προσφορές δεν σταματούν εδώ, καθώς συνεχίζονται και το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, ενώ την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά με το συνηθισμένο ωράριο. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, μπορούν να λειτουργούν από τις 06:00 έως τις 21:00.

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Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ εξυπηρετούν το κοινό από τις 08:00 έως τις 20:00, ενώ τα πολυκαταστήματα λειτουργούν συνήθως από τις 09:00 έως τις 20:00.

Ποιο είναι το ωράριο των καταστημάτων την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου είναι η τελευταία Κυριακή του μήνα και, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά. Το προβλεπόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ειδικότερα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το προτεινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα είναι 11:00–18:00. Αντίθετα, τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Ωστόσο, η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε επιχείρηση αποφασίζει αν θα ανοίξει ή όχι, επομένως οι καταναλωτές καλούνται να ενημερωθούν εκ των προτέρων για το ωράριο του καταστήματος που σκοπεύουν να επισκεφθούν.

Ποια σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας αφορά και τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, δεν αναμένεται να ανοίξουν όλες οι αλυσίδες, ενώ ακόμη και σε όσες αποφασίσουν να λειτουργήσουν, δεν θα είναι απαραίτητα ανοιχτά όλα τα καταστήματα.

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Αναλυτικά, μέχρι στιγμής ισχύουν τα εξής:

Lidl: Θα λειτουργήσουν επιλεγμένα καταστήματα, με το ωράριο να ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

My market: Έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα καταστήματα που θα ανοίξουν την Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 15:00.

Σκλαβενίτης: Το κατάστημα της αλυσίδας στο Smart Park, στα Σπάτα, θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Ορισμένα καταστήματα διαθέτουν ξεχωριστό κυριακάτικο ωράριο. Ενδεικτικά, το κατάστημα στην οδό Πειραιώς 86 αναφέρει ότι θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

Διαφορετικό ωράριο ενδέχεται να ισχύει και για τα μικρότερα καταστήματα των αλυσίδων, όπως τα Shop&Go και Local, ανάλογα με το σημείο λειτουργίας τους.

Για τον λόγο αυτό, πριν από την επίσκεψή τους, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν τις επίσημες ιστοσελίδες των αλυσίδων ή τους αντίστοιχους εντοπιστές καταστημάτων, ώστε να επιβεβαιώνουν ποια σημεία θα είναι ανοιχτά και ποιες ώρες θα εξυπηρετούν το κοινό.

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