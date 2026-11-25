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Οι ίδιοι χαρακτήρισαν το περιστατικό ως μια ανθρώπινη στιγμή έντασης κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, υπογραμμίζοντας πως η μεταξύ τους σχέση παραμένει επαγγελματική και συνεργατική.

Οι δύο δημοσιογράφοι κατήγγειλαν την κακόβουλη υποκλοπή και δημοσιοποίηση του υλικού, ανακοινώνοντας ότι έχουν ήδη κινηθεί νομικά για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων.

Τέλος, απέρριψαν τις επικρίσεις περί σκηνοθετημένων αντιδράσεων, τονίζοντας ότι η επιτυχία της εκπομπής τους προκαλεί αντιδράσεις από τον ανταγωνισμό στον χώρο της ενημέρωσης.

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Με ευχές για την ονομαστική εορτή της συμπαρουσιάστριάς του Κατερίνας Παπακωστοπούλου ξεκίνησε την εκπομπή της Τετάρτης ο Νίκος Στραβελάκης, λίγες ώρες μετά τη διαρροή στα Μέσα του επίμαχου βίντεο του έντονου διαπληκτισμού τους στο πλατό του «10 παντού».

«Είμαστε όλη μέρα μαζί, είμαστε συνεργάτες, πιο πολύ βλεπόμαστε εμείς παρά με τις οικογένειές μας, και μου έδωσε μία αγκαλιά και ακόμα και αυτή η αγκαλιά Κατερίνα μου κανιβαλίστηκε. Δηλαδή είπαν ότι εμείς στήσαμε, που εγώ το ένιωσα και ανταποκρίθηκα αυθόρμητα, κανιβαλίστηκε μία αγκαλιά που ένιωσες να μου δώσεις διότι λέει αυτό ήταν στημένο για να καλύψουμε ένα τρομερό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα μας, μετά από ένα τρομερό επεισόδιο το οποίο έγινε και θέλω να πω για αυτό το επεισόδιο κάτι και θέλω να ακούσω κι εσένα ανοιχτά. Ως εδώ» είπε αρχικά ο Νίκος Στραβελάκης.

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«Θα συμφωνήσω μαζί σου γιατί όπως πολύ σωστά είπες, είμαστε συνεργάτες, είμαστε μία οικογένεια στο OPEN και έχουμε και οικογένειες πίσω μας. Να το λύσουμε, να το τελειώσουμε, να προχωρήσουμε, μα δεν υπάρχει και κάτι τελειώσει, απλά για να σταματήσει ο κανιβαλισμός παιδιά» απάντησε η συνάδελφός του.

Ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο πλατό της εκπομπής «10 παντού»

«Εδώ είμαστε σε ένα στούντιο, δεν έγινε τίποτα δημόσια, δεν είναι τίποτα μπροστά από τις κάμερες. Θα μπορούσε να γίνει σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο» τόνισε στη συνέχεια ο Νίκος Στραβελάκης. «Είναι ένα από τα δεκάδες επεισόδια. Ήταν έντονο ναι. Διήρκησε ενάμιση λεπτό. Ένα από τα δεκάδες επεισόδια που έχουν γίνει 40 χρόνια στην τηλεόραση. Ξέρεις πόσα τέτοια και πολύ πιο έντονα έχω ζήσει σε συσκέψεις σε εκπομπές και αυτοί που τώρα παριστάνουν τους έκπληκτους ότι πω πω τι έγινε, είναι αυτοί που έχουμε διαβάσει και ξέρουμε ότι έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολύ πιο έντονα επεισόδια, με ύβρεις με χαρακτηρισμούς προσωπικούς. Εδώ ήμασταν στους τέσσερις τοίχους στο στούντιο.

Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι εμείς δεν θίξαμε ούτε κανένα κόμμα ούτε κανένα, επιχειρηματία. Ήταν μία στιγμή έντασης για τη δική μας δουλειά, την οποία υπερασπιζόμαστε με πάθος εσύ και εγώ περισσότερο από τον καθένα. Πάθος για τη δουλειά μας. Αυτό ήταν όλο δύο λεπτά. Γιατί θέλω να πω και για το βίντεο το οποίο είδα, ότι φτάσαμε στο σημείο να δούμε ένα βίντεο το οποίο κάποιος κακόβουλος κατέγραψε από μέσα από το κανάλι και ο οποίος θα εντοπιστεί.

Και έχουμε προσφύγει και έχουμε λάβει και νομικά μέτρα γγια το βίντεο αυτό διότι ξέρεις είναι πάρα πολύ άδικο κάποιος από δω που δεν σέβεται τη δική του δουλειά και τη δική μας δουλειά να εκμεταλλεύεται μία ανθρώπινη στιγμή που είχαμε οι δύο μας. Ανθρώπινη στιγμή, όπως έχει κάθε οικογένεια και δεν καταγράφει βίντεο και το μοιράζει;» κατήγγειλε δημόσια ο Νίκος Στραβελάκης.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και ο Νίκος Στραβελάκης συνεργάζονται φέτος πρώτη φορά στο OPEN.

«Επειδή έχουμε μάθει να μιλάμε οι δύο μας πάντα με ειλικρίνεια και επειδή γνωριζόμαστε όλοι 30 χρόνια τηλεοπτικά και όχι μόνο και επειδή το ήθος μου και η αξιοπρέπειά μου με οδηγεί σήμερα στο να σας πω ότι με τον Νίκο Στραβελάκη είμαστε δύο συνεργάτες που ναι είχαμε μία στιγμή κατά την οποία διαφωνήσαμε, θα μπορούσαμε να έχουμε διαφωνήσει στο σπίτι μας, στο γραφείο στην καφετέρια. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καβγά και με τα συγγενικά μας πρόσωπα με τους φίλους μας. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε, προχωρήσαμε και το δείξαμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Εάν σχολιάσετε την αγκαλιά επειδή οι αγκαλιές είναι για να γίνονται και οι άνθρωποι είναι για να μαλώνουν, να συζητούν και να προχωρούν» ανέφερε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Τώρα το να δεχόμαστε από τα άλλα κανάλια από τους αγαπητούς συναδέλφους. Κριτική, κάντε την κριτική σας, όμως δεν δεχόμαστε να μας παραδίδετε μαθήματα ηθικής όταν κάποιοι συνάδελφοι έχετε στο παρελθόν δείξει και εσείς με το δικό σας διαφορετικό τρόπο τη δική σας συμπεριφορά και έχετε κριθεί. Λοιπόν προχωράμε. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει ακόμα πιο δυνατούς. Η εκπομπή αυτή, το “10 παντού” που την ξεκινήσατε επίσης με την Μίνα Καραμήτρου με τεράστια επιτυχία, που επίσης έχουμε μεγαλώσει εργασιακά μαζί και είμαστε και προσωπικές φίλες, η εκπομπή αυτή που στήθηκε με τόσο αγάπη και μεράκι έκανε τεράστιες επιτυχίες.

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Επιτυχίες, τις οποίες τις κάνατε πέρυσι και τις συνεχίζουμε με τιμή και αγώνα. Είμαστε μία εκπομπή δημοσιογραφική που δεν κάνουμε κουτσομπολό, δεν ασχολούμαστε με τη ζωές μας και με τις ζωές των άλλων. Ασχολούμαστε μόνο με την είδηση, την είδηση υπηρετούμε χρόνια. Την είδηση ξέρουμε να παρουσιάζουμε ορθά, συνεχίζουμε και προχωράμε» συμπλήρωσε καθώς ο Νίκος Στραβελάκης έδειχνε να συμφωνεί απόλυτα μαζί της.

Νίκος Στραβελάκης: «Καταλαβαίνω ότι η εκπομπή μας ενοχλεί τον ανταγωνισμό»

«Θέλω να πω για αυτές τις επιτυχίες, γιατί ξέρεις, η πιο έντονη κριτική είδα να γίνεται έκπληκτος από εκπομπές που είναι στην ίδια ζώνη. Εμείς ξέρεις, έχουμε το 1/20 του budget και το 1/20 των ανθρώπων αυτών των εκπομπών, τις οποίες επίσης τιμώ όπως τιμώ και όλους τους συναδέλφους για τη δουλειά που κάνουν, όποιοι κι αν είναι, ψυχαγωγική, ενημερωτική και τα δύο μαζί.

Όμως ξέρεις, νιώθω ότι πολλές φορές στο βάθος του μυαλού μου μπορεί να υπάρχει μία υστεροβουλία, δηλαδή καταλαβαίνω ότι ενοχλούμε. Καταρχήν ταράξαμε τα νερά. Φέραμε όλη τη ζώνη στο ενημερωτικό κομμάτι. Ήταν ψυχαγωγική αυτή η ζώνη και ωθήσαμε άλλες εκπομπές απέναντι να έχουν το ίδιο περιεχόμενο με μας για να μας ανταγωνιστούν, γιατί πάρα πολλές φορές είμαστε πρώτοι σε αυτή τη ζώνη με περιεχόμενο πολύ, πολύ δυνατό, πολύ αιχμηρό» συνέχισε ο Νίκος Στραβελάκης.

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«Ξέρεις από αυτή την εκπομπή έχασαν τη θέση τους υπουργοί, βουλευτές από σκληρά ερωτήματα. Βάζουμε απέναντι πολιτικούς αρχηγούς, έχει παρελάσει και από δω όλος ο πολιτικός κόσμος, οικονομικοί παράγοντες, όλοι εδώ έρχονται και μιλούν και τους βάζουμε απέναντι. Καταλαβαίνω ότι ενοχλεί. Πρώτον αυτό, δεύτερον η επιτυχία, τρίτον, ότι καταφέρνουμε με πολύ μικρότερα μέσα να κερδίζουμε ανταγωνιστές και κάτι ακόμα Κατερίνα. Επειδή ξέρεις, γνωριζόμαστε όλοι, εσύ ξέρεις πολύ καλά, τόσες δεκαετίες στην πιάτσα και εγώ το ίδιο, μην υποκρινόμαστε.

Μην κάνουμε σόου για να κερδίσουμε τηλεθέαση κανιβαλίζοντας συναδέλφους μας. Δεν το κάνω ποτέ στη ζωή μου και τώρα ακόμα που απαντούμε απαντούμε με απόλυτο σεβασμό ακόμα και σε κυρίως που μας πουν αυτή την κριτική κακόπιστα και όχι καλόπιστα και υστερόλα όπως υστερόβουλος ήταν και εκείνος ο οποίος κατέγραψε αυτό το βίντεο».

«Ευτυχώς όμως τα αντανακλαστικά του σταθμού και τα δικά μας είναι πολύ γρήγορα. Όποιος έκανε αυτή την κακόβουλη πράξη, η οποία είναι ποινικά κολάσιμη, θα εντοπιστεί και φαντάζομαι ότι θα οδηγηθεί εκεί που πρέπει για να τιμωρηθεί και σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό. Εγώ σκοπεύω να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εντοπιστεί ο δράστης, η δράστιδα ή οι δράστες, διότι θεωρώ απαράδεκτο απαράδεκτο, να καταγράφονται προσωπικές στιγμές δημοσιογράφων και όχι μόνο.

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Η στιγμή του break που δεν καταγράφεται από τις τηλεοπτικές κάμερες είναι μία ιδιωτική στιγμή στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε, να φωνάξουμε, να ξύσουμε το χέρι μας, να νιώσουμε αμηχανία, να ζαλιστούμε, να κάνουμε το οτιδήποτε.

Οι κακόβουλες πράξεις θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Έχουμε ήδη στεναχωρήσει και τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι τρομερό ότι στο TikTok το επίμαχο βίντεο το είδα το παιδί μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου, ο διευθυντής μου, οι συνάδελφοί μου και όλοι οι υπόλοιποι. Τέτοιες πράξεις για όποιον τις κάνει δεν τιμά κανέναν. Η αναπαραγωγή δεν ωφέλησε κανέναν. Η επιχείρηση έχει προβεί στα δέοντα ώστε να μην γίνει αναπαραγωγή και εμείς μαζί. Στο θέμα αυτό θα είμαστε ενωμένοι πάντα, διότι δεν μπορούν να θίγονται τιμές και υπολείψεις. Να το σταματήσουμε αυτό νομίζω κάπου όλο αυτό εδώ» αποκάλυψε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Στραβελάκης: « Θα μπορούσε να είναι και κακούργημα»

«Προσυπογράφω το 101% αυτών που είπες» απάντησε ο Νίκος Στραβελάκης. Εξάλλου, όλες αυτές τις μέρες αυτή τη συζήτηση κάνουμε όλη η ομάδα ενωμένη. Θέλω να πω ως νομικός ότι η δημοσίευση και αναπαραγωγή αυτού του βίντεο, μου έλεγε χθες το βράδυ ο κορυφαίος νομικός που είναι δίπλα μας θα μπορούσε να είναι και κακουργηματική πράξη για τους λόγους που πολύ σωστά εξήγησες. Είναι μία ιδιωτική στιγμή, υποκλέπτεται, μαγνητοσκοπείται και αναπαράγεται. Θα μπορούσε να είναι και κακούργημα, άρα όσοι αναπαράγουν αυτή την πράξη αναγνωρίζουν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου και δεν το λέω απειλώντας. Το λέω προστατεύοντας τα έννομα συμφέροντά μας.

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Δεν είμαστε ζούγκλα και κάτι ακόμα επειδή είπες για τον διευθυντή μας, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, επειδή διάβασα μέχρι και ότι χθες που έδωσες την αγκαλιά, ήταν εδώ για να στείλει ένα μήνυμα» έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο Νίκος Στραβελάκης. «Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος είναι εδώ καταρχήν στο κανάλι εικοστέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, είναι εδώ κάθε πρωί στο στούντιο, όπως είναι σε κάθε εκπομπή στην οποία έχει την υπογραφή του και μας τιμά αυτό με την εμπειρία του 40 ετών και όλες οι εκπομπές και τα δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

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Πάνω από 10 λεπτά κράτησε ο διάλογος που είχε ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στην έναρξη της εκπομπής της Τετάρτης.

Ακόμα λοιπόν και η παρουσία του Χρήστου Παναγιωτόπουλου στο στούντιο που κάθε πρωί εγώ δημόσια του λέω καλημέρα και εσύ το ίδιο και πέρσι με τη Μίνα το ίδιο, εντάχθηκε σε ένα σχέδιο να στήσουμε μία κατάσταση, έλεος. Ο κανιβαλισμός έχει τα όριά του και ειδικά από συναδέλφους» ξέσπασε ο Νίκος Στραβελάκης.

«Ο κύριος Παναγιωτόπουλος έρχεται καθημερινά στην εκπομπή μας κάθε πρωί για να μας δώσει τα φώτα του και να μας δώσει και τις ευχές του για να πάει καλά ημέρα και την υπογραφή του. Το τιθα κάνουμε εμείς σε ανθρώπινο επίπεδο και το πώς θέλουμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον σας παρακαλώ πολύ επειδή και εγώ είμαι ένα στέλεχος του OPEN για δεύτερη χρονιά και είναι τιμή μου που βρίσκομαι στο δελτίο ειδήσεων του OPEN και λέω και δελτία ειδήσεων στο OPEN και έμαθα ειδήσεις πραγματικές στο OPEN, είναι ο μεγαλύτερος διευθυντής και δάσκαλος που έχω γνωρίσει» τόνισε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου ήταν ιδιαίτερα αιχμηροί στις τοποθετήσεις τους.

Θα σας παρακαλέσω θερμά. Αφήστε το Χρήστο Παναγιωτόπουλο απέξω από όλο αυτό γιατί είναι τιμητικό ότι σήμερα παρά τα όσα έχουν γίνει είμαστε όλοι εδώ, κάνουμε όλοι εκπομπή, όπως έχουμε δώσει τα διαπιστευτήριά μας όλοι σε αυτή την αγορά και όλοι οι συνάδελφοι ξέρουν τι εστί ο καθένας από εμάς. Αυτό για να μην γινόμαστε πλέον κουραστικοί».

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«Κατερίνα, το κάνουμε για να προστατεύσουμε και τα έννομα συμφέροντά μας και το δικαιούμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε χωρίς να σπλώνονται συνειδήσεις και χωρίς να βλέπουμε τίτλους για θύτες ή θύματα. Από αυτή την ιστορία δεν υπάρχουν ούτε θύτες ούτε θύματα, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά, δουλεύουν μαζί δουλεύουν ενωμένοι να προσφέρουν ενημέρωση που καταλαβαίνω ότι ενοχλεί για τους λόγους που εξήγησα άλλα ως εδώ» κατέληξε ο Νίκος Στραβελάκης.