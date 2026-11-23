Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Σίσσυ Χρηστίδου απέφυγε τις αναφορές στην αποχώρηση συνεργάτη της, αν και η ομάδα της επέλεξε συμβολικά ένα τραγούδι στην έναρξη της εκπομπής.

Ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου εμφανίστηκαν μαζί στον αέρα του σταθμού OPEN, δίνοντας ένα μήνυμα συμφιλίωσης μετά την πρόσφατη ένταση.

Η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου υποστήριξε ότι η διοίκηση στηρίζει την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παραίτησης του Νίκου Στραβελάκη λόγω των συνθηκών εργασίας.

Παράλληλα, στους πίνακες τηλεθέασης της Κυριακής, ο Νίκος Μάνεσης διατήρησε την πρωτιά, με τη Φαίη Σκορδά να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής στο δυναμικό κοινό.

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Μπορεί το πρωί της Δευτέρας η Σίσσυ Χρηστίδου -μετά το δημόσιο της μήνυμα στα social media-να μην είπε τίποτα στον αέρα του «Χαμογέλα και πάλι» για την απομάκρυνση/αποχώρηση του στενού της συνεργάτη από την εκπομπή, η ομάδα της όμως φρόντισε να του κάνει, όπως κατάλαβαν οι περισσότεροι, μια κρυφή αφιέρωση στην έναρξη, επιλέγοντας το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη που λέει: «Αν ήσουν μαζί μου αλλιώς θα ξυπνούσα, θα’ χα άλλη αναπνοή κι όλα αλλιώς θα τα ζούσα».

Το βράδυ της Κυριακής η Σίσσυ Χρηστίδου διασκέδαζε στο μαγαζί του αγαπημένου της, Στέφανου Νεδέλκου, στην Κέρκυρα.

Καθώς αναζητείται ο δημοσιογράφος που θα μπορέσει να αντικαταστήσει τον Νίκο Συρίγο, δίπλα στη Σίσσυ Χρηστίδου κάθεται πλέον ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται και η απόφαση της Barking Well σχετικά με την αξιοποίηση του δημοσιογράφου σε άλλο πόστο.

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Στραβελάκης- Παπακωστοπούλου: «Μήνυμα ανακωχής» στον αέρα του OPEN

Την ίδια ακριβώς στιγμή ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου έδιναν το δικό τους μήνυμα συμφιλίωσης στον τηλεοπτικό αέρα και μάλιστα με άκρως χριστουγεννιάτικη διάθεση. Μετά τη μεγάλη ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους την Παρασκευή, φαίνεται πως το Σαββατοκύριακο επέδρασε λυτρωτικά και έτσι δεν επιβεβαιώθηκαν όσοι περίμεναν ότι δεν θα εμφανίζονταν μαζί στην εκπομπή της Δευτέρας.

Λίγη ώρα πριν, η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή Happy Day επιβεβαίωνε το αποκλειστικό ρεπορτάζ της HuffPost προσθέτοντας νέα αποκαλυπτικά στοιχεία: «Αυτό που συνέβη την Παρασκευή, από περιγραφές που έχω ακούσει, δεν έχει προηγούμενο. Τα λόγια που εκστομίστηκαν, επίσης και οι χαρακτηρισμοί, οι βρισιές, το υβρεολόγιο, δεν το έχω ξανακούσει. Ήταν από τη μία πλευρά κυρίως.

Αυτοί που τα είπαν ξέρουν πολύ καλά τι έχει ειπωθεί και αυτοί που τα άκουσαν, επίσης τα άκουσαν. Πάντως εγώ που δεν σοκάρομαι εύκολα, σοκαρίστηκα. Θεωρώ πως αυτό που συνέβη εκεί δεν έχει άλλο προηγούμενο, όσο κι αν θέλουν να εξηγήσουν οι άνθρωποι του σταθμού ότι αυτά συμβαίνουν. Συνεργασίες που δεν έχουν ευδοκιμήσει και δύο άνθρωποι που δεν έχουν χημεία επίσης έχει ξανασυμβεί. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι ταιριάζουν. Εδώ βλέπουμε δύο ανθρώπους που δεν ταιριάζουν και δεν μπορούν να συνεργαστούν.

Θα τολμήσω να πω και κάτι άλλο, το οποίο δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ο ένας εκ των δύο έχει τη στήριξη του σταθμού και ο άλλος δεν την έχει. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι την πλήρη στήριξη του σταθμού έχει η Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Της δίνουν το δίκιο με την έννοια ότι ο Νίκος Στραβελάκης δεν είναι ένας εύκολος συνεργάτης και για αυτό έχουν αποχωρήσει στο παρελθόν και άλλοι άνθρωποι, οπότε έχουμε εδώ μια συνεργασία που είναι δύσκολες και οι δύο πλευρές.

Η απόφαση της διοίκησης είναι ότι θα παραμείνουν έτσι μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά Στραβελάκη δεν είναι διατεθειμένη και δεν μπορεί να προχωρήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ακούστηκαν πολύ βαριά λόγια, δεν υπάρχει σημεία, είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν υπάρχει η στήριξη του σταθμού» ισχυρίστηκε η γνωστή δημοσιογράφος προσθέτοντας ότι δεν αποκλείεται καθόλου ο Νίκος Στραβελάκης να φτάσει στο σημείο να παραιτηθεί.

Φαίη Σκορδά: Πέρασε στη δεύτερη θέση το πρωί της Κυριακής

Μετά τα ανησυχητικά ποσοστά του Σαββάτου, την Κυριακή η εκπομπή For You του ΑΝΤ1 ευνοήθηκε περισσότερο (το ίδιο συμβαίνει κάθε εβδομάδα) στους πίνακες τηλεθέασης: Διατηρώντας την πρωτιά, ο Νίκος Μάνεσης έπεσε στο 10%, ενώ η Φαίη Σκορδά τον πλησίασε με 9,3% στο δυναμικό κοινό. Παρόλα αυτά, οι τηλεθεατές φαίνεται πως έχουν δώσει το μήνυμα ότι η εκπομπή, παρά την εμπορική δύναμη της παρουσιάστριας, χρειάζεται να αποκτήσει περισσότερη ζωντάνια, ρυθμό και άποψη.

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Στο γενικό σύνολο όμως, το πρωινό του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 7,1%, ενώ το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» έδωσε μήνυμα ισχύος σημειώνοντας μέσο όρο 18,1%, ενώ στη δεύτερη θέση πέρασε το «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ με 10,1%.

Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης παρουσιάζουν την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

Στην τελευταία θέση της συγκεκριμένης ζώνης ήταν η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1 με 3,1% και 2,9% αντίστοιχα.

Το κουίζ της Δευτέρας: Ποιος συνεργάτης εκπομπής παραπονιέται για το κεντρικό πρόσωπο χαρακτηρίζοντάς το «ανεπαρκές» αναπολώντας παλιότερες τηλεοπτικές σεζόν που περνούσε πολύ καλύτερα;

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