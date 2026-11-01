Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 παρουσιάζει ανοδική πορεία στα ποσοστά τηλεθέασης, προσελκύοντας όλο και περισσότερο το τηλεοπτικό κοινό.

Η παρουσιάστρια φαίνεται να εργάζεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, έχοντας επιλέξει τους συνεργάτες της και απολαμβάνοντας μια ισορροπημένη προσωπική ζωή.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Νατάσα Παζαΐτη μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες για την απώλεια της μητέρας της και τις ενοχές που αισθάνεται για τον περιορισμένο χρόνο με τα παιδιά της.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος Νίκος Συρίγος πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά από τετραήμερη απουσία, με πιθανή την επιστροφή του στην τηλεόραση τη Δευτέρα.

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Θα καταφέρει η Φαίη Σκορδά να σπάσει τελικά πολυσυζητημένη «κατάρα» της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1; Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι θετικές, αφού η εκπομπή, μετά τη χλιαρή πρεμιέρα της, δείχνει να ελκύει όλο και περισσότερο το τηλεοπτικό κοινό: 11,5% στο δυναμικό κοινό έκανε μέσο όρο το Σάββατο το For You και 13,5% στις γυναίκες 25-44, ενώ στο σύνολο κοινού- όπου ευνοείται πάντα η ενημέρωση- σημείωσε ακριβώς το ίδιο ποσοστό με το MEGA non stop (10,8%).

Η Φαίη Σκορδά δείχνει ότι διανύει μια περίοδο όπου μπορεί να παρουσιάσει την εκπομπή που πραγματικά επιθυμεί, με συνεργάτες της επιλογής της και άκρως ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Έχοντας προφανώς ξεπεράσει τους αρχικούς δισταγμούς της για τη συγκεκριμένη ζώνη, λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά απαλλαγμένη από τη σκληρή πίεση -και κόπωση- μιας καθημερινής εκπομπής. Ταυτόχρονα δείχνει να διανύει μια πολύ ισορροπημένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, έχοντας μόλις μετακομίσει σε ένα σπίτι που έφτιαξε όπως ακριβώς ονειρευόταν στα βόρεια προάστια.

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Η συνάντηση Σκορδά- Παζαΐτη

Το πρωί της Κυριακής, η Φαίη Σκορδά είχε μια συζήτηση με τη Νατάσα Παζαΐτη με αφορμή τον μήνα που ήταν αφιερωμένος στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Η 60χρονη σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή δεν δίστασε να παραδεχτεί δημόσια τις ενοχές που έχει μέχρι και σήμερα καθώς η ενασχόλησή της στην ιατρική της στέρησε στιγμές από τα πρώτα χρόνια των δίδυμων παιδιών της.

«Έχω χάσει τη μητέρα μου από μεταστατικό καρκίνο μαστού σε νεαρή ηλικία. Δηλαδή ήμουν κοριτσάκι, κοπελίτσα και δεν πήγαινα σχολείο, είχα τελειώσει το σχολείο. Την έχασα όταν ήμουν 24 ετών. Έζησα την ασθένειά της δυόμιση χρόνια, που ήταν δυόμιση πολύ δύσκολα χρόνια και μάλιστα είχε έναν σπάνιο καρκίνο. Ήταν μεταστατικός καρκίνος από μαστό, αλλά αγνώστου πρωτοπαθούς. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να βρούμε την εστία μέσα στον μαστό» αποκάλυψε στη Φαίη Σκορδά πριν εξομολογηθει πώς βίωσε η ίδια τη μητρότητα.

«Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια, όταν σπούδαζα. Αυτό είναι το ίσως το μόνο πράγμα στο οποίο έχω τύψεις. Γιατί δεν ήμουν κοντά στα παιδιά τις όμορφες στιγμές τους. Στις χαζοσκανδαλιές, στα παιχνίδια τους. Έλειπα αρκετές φορές μέσα στη βδομάδα γιατί εφημέρευα στο νοσοκομείο. Θυμάμαι συχνά με ρωτούσαν «μαμά, θα γυρίσεις το βράδυ;». Τα παιδιά έχουν ανάγκη τη μαμά. Εγώ αυτό το θυσίασα. Με στεναχωρεί ακόμη και τώρα.

Η Νατάσα Παζαΐτη με τα παιδιά της Αλέξανδρο και Αλίκη Καραμανλή.

Καμιά φορά μου το καταλογίζουν. Μου λένε δεν ήσουν και στην εφηβεία. Έχουν δίκιο. Γιατί αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω και έχω αφοσιωθεί. Αλλά αγαπώ πολύ και τα παιδιά μου και όσο μεγαλώνουν και περνάει ο καιρός καταλαβαίνω ότι έχω χάσει στιγμές και αυτές δεν γυρίζουν πίσω. Δηλαδή οι μανούλες πρέπει κάτι να κόψουν από τη δουλειά, κάτι να κόψουν από την καριέρα».

Τότε η Φαίη Σκορδά τη ρώτησε τι θα έκανε αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω. «Δεν ξέρω. Δεν θα μπορούσα ίσως να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί είπαμε ότι η ιατρική είναι τρόπος ζωής. Απλά θα ήθελα πραγματικά να ήμουν περισσότερο καιρό κοντά τους τα κρίσιμα χρόνια».

Η πρώτη εμφάνιση του Νίκου Συρίγου μετά από τέσσερις μέρες τηλεοπτικής απουσίας

Ένας δημοσιογράφος που η Φαίη Σκορδά είχε προσεγγίσει για να συνεργαστούν από την εποχή που βρισκόταν ακόμα στον ΣΚΑΪ, ο Νίκος Συρίγος, έκανε την πρώτη του έξοδο μετά από τέσσερις μέρες απουσίας από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο 50χρονος δημοσιογράφος παρακολούθησε τη ζωντανή εμφάνιση της αγαπημένης του, Ελεωνόρας Ζουγανέλη στον Σταυρό του Νότου, ενώ μαζί του βρέθηκαν οι συνεργάτες και καλοί του φίλοι, Σίσσυ Χρηστίδου και Παύλος Σταματόπουλος.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μια ανάρτηση στο Instagram μαζί με τον στενό συνεργάτη της που εμφανίστηκε τελευταία φορά στην εκπομπή την περασμένη Δευτέρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Συρίγος είναι αρκετά πιθανό να επιστρέψει στα τηλεοπτικά του καθήκοντα το πρωί της Δευτέρα, ενώ η μοναδική ανεπίσημη ενημέρωση που είχε γίνει από το περιβάλλον του MEGA ήταν ότι έπρεπε να σταθεί σε στενό συγγενικό του πρόσωπο που αντιμετώπιζε ένα θέμα υγείας.