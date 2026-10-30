Σε περιπέτειες μπήκε μία οικογένεια στον Βόλο που κατανάλωσε μανιτάρια από το Πήλιο που νόμιζε ότι ήταν βρώσιμα αλλά αποδείχτηκαν ακατάλληλα.
Συνολικά πέντε άτομα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου με συμπτώματα δηλητηρίασης, έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών που είχαν συλλέξει από το Πήλιο.
Ένα ζευγάρι, ο αδελφός της συζύγου και δύο ακόμα άτομα του ευρύτερου περιβάλλοντός τους μεταφέρθηκαν στο Αχιλλοπούλειο με συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωσή τους, σύμφωνα με την εφημερίδα Tαχυδρόμος.
Ευτυχώς, η κατάστασή τους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.